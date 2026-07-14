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Người đàn ông phải cắt bỏ 20 cm ruột hoại tử do xoắn ruột

Thứ Ba, 17:49, 14/07/2026
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VOV.VN - Người bệnh nam 77 tuổi đột ngột xuất hiện đau bụng vùng quanh rốn, cơn đau tăng dần, kèm cảm giác khó chịu và mệt mỏi và được nhanh chóng đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí.

Tại bệnh viện, sau khi thăm khám lâm sàng và thực hiện các xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh cần thiết, các bác sĩ xác định người bệnh bị xoắn ruột gây tắc nghẽn lưu thông máu đến một đoạn ruột non. Tình trạng thiếu máu kéo dài khiến đoạn ruột bị hoại tử, đe dọa nghiêm trọng đến sức khỏe và tính mạng người bệnh nếu không được can thiệp kịp thời.

nguoi dan ong phai cat bo 20 cm ruot hoai tu do xoan ruot hinh anh 1
Các bác sĩ phẫu thuật cho người bệnh

Ngay lập tức, ê-kíp phẫu thuật đã tiến hành phẫu thuật cấp cứu. Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ ghi nhận một đoạn ruột non bị xoắn, hoại tử không còn khả năng hồi phục. Ê-kíp đã cắt bỏ khoảng 20 cm ruột hoại tử, đồng thời xử lý gỡ dính và xoắn ruột và lập lại lưu thông đường tiêu hóa cho người bệnh.

Sau phẫu thuật, sức khỏe người bệnh ổn định, tiếp tục được theo dõi và điều trị tích cực tại bệnh viện.

Các bác sĩ khuyến cáo, những người từng trải qua phẫu thuật ổ bụng, đặc biệt là các phẫu thuật lớn như cắt dạ dày, có nguy cơ gặp các biến chứng như dính ruột, tắc ruột hoặc xoắn ruột. Khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường như đau bụng dữ dội, đau bụng kéo dài, nôn, chướng bụng hoặc bí trung đại tiện, người bệnh cần đến cơ sở y tế để được thăm khám sớm, tránh những biến chứng nguy hiểm có thể dẫn đến hoại tử ruột và đe dọa tính mạng.

CTV An An/VOV.VN
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