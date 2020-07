11 mẹo hạ sốt cho trẻ ngay tại nhà

Cách xử lý cơn co giật do sốt ở trẻ nhỏ: Cơn co giật có thể ngắn hoặc kéo dài đến hơn 15 phút. Bạn cần đưa trẻ đến ngay trung tâm y tế gần nhất nếu cơn co giật vẫn tiếp diễn sau 3 phút hoặc tái phát nhiều lần./.