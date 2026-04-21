Nhiều người ăn húng chó nhưng chưa biết những điều này

Thứ Ba, 15:15, 21/04/2026
VOV.VN - Húng chó là rau gia vị có mùi thơm đặc trưng, thường dùng để tăng hương vị món ăn. Bên cạnh đó, loại rau này còn được cho là mang lại một số lợi ích cho sức khỏe. Tuy nhiên, nếu sử dụng không đúng cách hoặc ăn quá nhiều, húng chó cũng có thể gây ảnh hưởng không mong muốn.

Lợi ích sức khỏe từ cây húng chó

Ngoài vai trò là rau gia vị, húng chó còn được xem là thảo dược dân gian với nhiều công dụng. Cụ thể, húng chó được cho là mang lại nhiều lợi ích như hỗ trợ chống viêm, kháng khuẩn, sát trùng nhẹ và giúp làm lành vết thương nhỏ. Tinh dầu trong lá còn có thể góp phần cải thiện tâm trạng, hỗ trợ sức khỏe tim mạch, giảm ho và giảm đau đầu theo kinh nghiệm dân gian. Ngoài ra, húng chó cũng được dùng để hỗ trợ chăm sóc răng miệng, giảm mụn, làm dịu mỏi mắt và thậm chí giúp hạn chế cảm giác thèm thuốc lá ở một số người.

Tuy nhiên, những công dụng trên chủ yếu dựa trên kinh nghiệm dân gian và chỉ mang tính tham khảo, không thay thế cho chỉ định điều trị của bác sĩ. Người dùng không nên tự ý áp dụng để tránh rủi ro.

Húng chó là loại rau gia vị phổ biến trong ẩm thực Việt Nam, có thể mang lại nhiều lợi ích sức khỏe

Tác hại của cây húng chó nếu ăn sai cách

Dù mang lại nhiều lợi ích, việc sử dụng húng chó không hợp lý cũng có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe như:

Ăn quá nhiều húng chó có thể gây ngộ độc do thành phần eugenol trong tinh dầu. Một số biểu hiện có thể gặp gồm ho nhiều, thở gấp hoặc tiểu ra máu.

Húng chó có khả năng làm giảm kết tụ tiểu cầu, vì vậy có thể làm loãng máu. Người đang sử dụng thuốc chống đông máu nên hạn chế ăn loại rau này để tránh làm tăng nguy cơ chảy máu.

Việc tiêu thụ quá nhiều húng chó cũng có thể làm hạ đường huyết. Người mắc đái tháo đường hoặc có tiền sử hạ đường huyết nên thận trọng khi sử dụng; Phụ nữ mang thai không nên ăn nhiều húng chó. Một số thành phần trong loại rau này có thể gây co bóp tử cung, làm tăng nguy cơ ảnh hưởng đến thai kỳ.

Có thể thấy, húng chó là loại rau gia vị phổ biến trong ẩm thực Việt Nam và có thể mang lại nhiều lợi ích sức khỏe. Tuy nhiên, nếu sử dụng không đúng cách hoặc tiêu thụ quá mức, loại rau này cũng tiềm ẩn một số nguy cơ. Để đảm bảo an toàn, nên dùng với lượng vừa phải, đồng thời các đối tượng như phụ nữ mang thai, người bị tiểu đường hoặc đang dùng thuốc chống đông máu cần thận trọng khi sử dụng.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
6 tác dụng của rau húng quế
6 tác dụng của rau húng quế

VOV.VN - Húng quế là loại rau gia vị quen thuộc trong bữa ăn của người Việt, không chỉ làm rau ăn húng quế còn là vị thuốc quý trong y học cổ truyền.

6 tác dụng của rau húng quế

6 tác dụng của rau húng quế

VOV.VN - Húng quế là loại rau gia vị quen thuộc trong bữa ăn của người Việt, không chỉ làm rau ăn húng quế còn là vị thuốc quý trong y học cổ truyền.

Việt Nam có "vua của các loại rau thơm", ăn vào bổ cho tim mạch, ngừa cả ung thư
Việt Nam có "vua của các loại rau thơm", ăn vào bổ cho tim mạch, ngừa cả ung thư

VOV.VN - Húng quế, hay còn gọi là rau quế, là một loại rau thơm phổ biến trong ẩm thực Việt Nam và nhiều nước trên thế giới. Không chỉ là một loại gia vị tạo hương vị đặc trưng cho món ăn, húng quế còn là một vị thuốc quý với nhiều lợi ích sức khỏe đã được chứng minh.

Việt Nam có "vua của các loại rau thơm", ăn vào bổ cho tim mạch, ngừa cả ung thư

Việt Nam có "vua của các loại rau thơm", ăn vào bổ cho tim mạch, ngừa cả ung thư

VOV.VN - Húng quế, hay còn gọi là rau quế, là một loại rau thơm phổ biến trong ẩm thực Việt Nam và nhiều nước trên thế giới. Không chỉ là một loại gia vị tạo hương vị đặc trưng cho món ăn, húng quế còn là một vị thuốc quý với nhiều lợi ích sức khỏe đã được chứng minh.

Loại rau thơm rẻ bèo ở chợ Việt lại là vị thuốc quý
Loại rau thơm rẻ bèo ở chợ Việt lại là vị thuốc quý

VOV.VN - Lá tía tô từ lâu đã được coi là một "siêu thực phẩm" trong ẩm thực Á Đông. Không chỉ làm tăng hương vị cho món ăn, lá tía tô còn chứa hàm lượng lớn tinh dầu, vitamin và khoáng chất có khả năng phòng và chữa bệnh hiệu quả.

Loại rau thơm rẻ bèo ở chợ Việt lại là vị thuốc quý

Loại rau thơm rẻ bèo ở chợ Việt lại là vị thuốc quý

VOV.VN - Lá tía tô từ lâu đã được coi là một "siêu thực phẩm" trong ẩm thực Á Đông. Không chỉ làm tăng hương vị cho món ăn, lá tía tô còn chứa hàm lượng lớn tinh dầu, vitamin và khoáng chất có khả năng phòng và chữa bệnh hiệu quả.

