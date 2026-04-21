Nhiều người ăn húng chó nhưng chưa biết những điều này

Lợi ích sức khỏe từ cây húng chó

Ngoài vai trò là rau gia vị, húng chó còn được xem là thảo dược dân gian với nhiều công dụng. Cụ thể, húng chó được cho là mang lại nhiều lợi ích như hỗ trợ chống viêm, kháng khuẩn, sát trùng nhẹ và giúp làm lành vết thương nhỏ. Tinh dầu trong lá còn có thể góp phần cải thiện tâm trạng, hỗ trợ sức khỏe tim mạch, giảm ho và giảm đau đầu theo kinh nghiệm dân gian. Ngoài ra, húng chó cũng được dùng để hỗ trợ chăm sóc răng miệng, giảm mụn, làm dịu mỏi mắt và thậm chí giúp hạn chế cảm giác thèm thuốc lá ở một số người.

Tuy nhiên, những công dụng trên chủ yếu dựa trên kinh nghiệm dân gian và chỉ mang tính tham khảo, không thay thế cho chỉ định điều trị của bác sĩ. Người dùng không nên tự ý áp dụng để tránh rủi ro.

Húng chó là loại rau gia vị phổ biến trong ẩm thực Việt Nam, có thể mang lại nhiều lợi ích sức khỏe

Tác hại của cây húng chó nếu ăn sai cách

Dù mang lại nhiều lợi ích, việc sử dụng húng chó không hợp lý cũng có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe như:

Ăn quá nhiều húng chó có thể gây ngộ độc do thành phần eugenol trong tinh dầu. Một số biểu hiện có thể gặp gồm ho nhiều, thở gấp hoặc tiểu ra máu.

Húng chó có khả năng làm giảm kết tụ tiểu cầu, vì vậy có thể làm loãng máu. Người đang sử dụng thuốc chống đông máu nên hạn chế ăn loại rau này để tránh làm tăng nguy cơ chảy máu.

Việc tiêu thụ quá nhiều húng chó cũng có thể làm hạ đường huyết. Người mắc đái tháo đường hoặc có tiền sử hạ đường huyết nên thận trọng khi sử dụng; Phụ nữ mang thai không nên ăn nhiều húng chó. Một số thành phần trong loại rau này có thể gây co bóp tử cung, làm tăng nguy cơ ảnh hưởng đến thai kỳ.

Có thể thấy, húng chó là loại rau gia vị phổ biến trong ẩm thực Việt Nam và có thể mang lại nhiều lợi ích sức khỏe. Tuy nhiên, nếu sử dụng không đúng cách hoặc tiêu thụ quá mức, loại rau này cũng tiềm ẩn một số nguy cơ. Để đảm bảo an toàn, nên dùng với lượng vừa phải, đồng thời các đối tượng như phụ nữ mang thai, người bị tiểu đường hoặc đang dùng thuốc chống đông máu cần thận trọng khi sử dụng.