Nhiều người truyền tai nhau ăn tỏi với mật ong để giảm cân, hiệu quả đến đâu?

Thứ Năm, 11:22, 21/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tỏi và mật ong không chỉ là nguyên liệu quen thuộc trong gian bếp mà còn được nhiều người tin rằng có thể hỗ trợ giảm cân. Tuy nhiên, liệu sự kết hợp này có thật sự mang lại hiệu quả như lời truyền tai?

Tỏi và mật ong mang lại lợi ích gì cho sức khỏe?

Tỏi và mật ong từ lâu được sử dụng trong chăm sóc sức khỏe nhờ chứa nhiều dưỡng chất có lợi. Tỏi nổi bật với đặc tính kháng khuẩn, kháng virus và hợp chất allicin, cùng nhiều vitamin và khoáng chất thiết yếu. Trong khi đó, mật ong giàu chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ cơ thể và hỗ trợ làm dịu tổn thương nhẹ.

Khi kết hợp, tỏi và mật ong thường được dùng để tăng cường sức đề kháng, hỗ trợ tiêu hóa và góp phần giảm nguy cơ bệnh tim mạch. Một số nghiên cứu cho thấy tỏi có thể hỗ trợ giảm huyết áp, kiểm soát cholesterol, còn mật ong cũng mang lại lợi ích cho tim mạch nhờ chất chống oxy hóa.

Ngoài ra, tỏi có thể ức chế một số vi khuẩn có hại như H. pylori, trong khi mật ong cũng hỗ trợ cải thiện tiêu hóa nhờ đặc tính kháng khuẩn tự nhiên.

nhieu nguoi truyen tai nhau an toi voi mat ong de giam can, hieu qua den dau hinh anh 1
Tỏi và mật ong không chỉ là nguyên liệu quen thuộc trong gian bếp mà còn được nhiều người tin rằng có thể hỗ trợ giảm cân

Ăn tỏi và mật ong có giúp giảm cân không?

Tỏi và mật ong được nhiều người quan tâm như một phương pháp hỗ trợ giảm cân. Tuy nhiên, hiện chưa có nhiều bằng chứng khoa học khẳng định hỗn hợp này giúp giảm cân rõ rệt.

Dù vậy, một số đặc tính của hai nguyên liệu có thể hỗ trợ kiểm soát cân nặng. Hợp chất allicin trong tỏi được cho là giúp tăng trao đổi chất và kiểm soát cảm giác thèm ăn, trong khi mật ong có thể thay thế đường tinh luyện, góp phần giảm lượng calo nạp vào cơ thể và tạo cảm giác no lâu hơn.

Dù vậy, các chuyên gia cho rằng, giảm cân hiệu quả vẫn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như chế độ dinh dưỡng tổng thể, mức độ vận động, thói quen sinh hoạt và cơ địa mỗi người. Vì thế, tỏi và mật ong chỉ nên được xem là yếu tố hỗ trợ, không phải “bí quyết” giảm cân thần tốc.

Những lưu ý khi sử dụng tỏi và mật ong

Dù có nhiều lợi ích cho sức khỏe, tỏi và mật ong cần được sử dụng đúng cách để đảm bảo an toàn. Với tỏi, nên băm nhỏ và để khoảng 10 phút trước khi dùng để allicin hình thành đầy đủ. Mật ong nên chọn loại nguyên chất và sử dụng ở mức vừa phải do vẫn chứa nhiều đường tự nhiên.

Việc ăn quá nhiều tỏi có thể gây đầy bụng, đau dạ dày hoặc hơi thở khó chịu, trong khi lạm dụng mật ong dễ làm tăng lượng đường nạp vào cơ thể, ảnh hưởng đến cân nặng và sức khỏe.

Ai nên hạn chế sử dụng tỏi và mật ong?

Người dị ứng với tỏi hoặc mật ong nên tránh sử dụng để hạn chế nguy cơ nổi mẩn, sưng ngứa hoặc khó thở. Nếu xuất hiện dấu hiệu bất thường sau khi dùng, cần ngừng ngay và đi kiểm tra y tế.

Ngoài ra, người dùng thuốc chống đông máu nên thận trọng khi ăn tỏi vì có thể làm tăng nguy cơ chảy máu. Người mắc tiểu đường cũng cần kiểm soát lượng mật ong do ảnh hưởng đến đường huyết. Dù tỏi và mật ong có thể hỗ trợ sức khỏe, để giảm cân hiệu quả vẫn cần duy trì chế độ ăn khoa học và vận động thường xuyên.

toi.jpg

Tỏi và mật ong - cặp đôi tự nhiên giàu lợi ích sức khỏe

VOV.VN - Tỏi và mật ong từ lâu đã được sử dụng trong y học cổ truyền, nay tiếp tục được khoa học hiện đại chứng minh mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. 2 loại thực phẩm quen thuộc này có thể dùng riêng hoặc kết hợp để tăng hiệu quả, từ hỗ trợ miễn dịch, phòng ngừa bệnh tim mạch đến cải thiện trí nhớ.

 

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
