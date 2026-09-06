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Nhộng ong: Giàu dinh dưỡng nhưng ăn thế nào mới an toàn?

Chủ Nhật, 11:19, 06/09/2026
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VOV.VN - Nhộng ong là thực phẩm giàu protein, chất béo, axit amin cùng nhiều vitamin và khoáng chất. Tuy nhiên, giá trị dinh dưỡng thay đổi tùy loài và giai đoạn phát triển, trong khi nguy cơ dị ứng và mất an toàn thực phẩm cũng cần được lưu ý khi sử dụng.

Nhộng ong là gì?

Nhộng là giai đoạn phát triển của ong sau ấu trùng và trước khi trưởng thành. Trong nghiên cứu, “bee brood” thường bao gồm cả ấu trùng và nhộng nên số liệu dinh dưỡng không phải lúc nào cũng phản ánh riêng nhộng ong. Thành phần dinh dưỡng thay đổi theo loài, giai đoạn phát triển, nguồn thức ăn và cách chế biến; nhìn chung chứa protein, lipid, axit amin, vitamin và khoáng chất. Tuy nhiên, bằng chứng về khả năng phòng ngừa hoặc hỗ trợ điều trị bệnh còn hạn chế.

Giá trị dinh dưỡng của nhộng ong

Protein và axit amin

Nhộng ong giàu protein và axit amin, trong đó có các axit amin thiết yếu mà cơ thể không tự tổng hợp được. Hàm lượng và thành phần protein thay đổi tùy loài, giai đoạn phát triển và nguồn mẫu. Nhờ đó, nhộng ong có thể bổ sung nguồn đạm cho khẩu phần, nhưng không cần thay thế các thực phẩm giàu protein quen thuộc như thịt, cá, trứng, sữa hay các loại đậu.

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Nhộng ong là thực phẩm giàu protein, chất béo, axit amin cùng nhiều vitamin và khoáng chất

Chất béo và năng lượng

Nhộng ong còn chứa lipid, cung cấp năng lượng, tham gia cấu tạo màng tế bào và hỗ trợ hấp thu vitamin tan trong chất béo. Thành phần chất béo gồm cả loại bão hòa và không bão hòa, thay đổi tùy loài ong, nguồn thức ăn và giai đoạn phát triển. Tuy nhiên, nhộng ong chứa chất béo không đồng nghĩa có tác dụng bảo vệ tim mạch; lượng năng lượng phụ thuộc khẩu phần và cách chế biến, trong đó chiên nhiều dầu sẽ làm tăng chất béo và calo.

Vitamin và khoáng chất

Nhộng ong chứa nhiều khoáng chất như kali, phospho, magie, sắt, kẽm, đồng, selen cùng một số vitamin nhóm B, vitamin C và choline. Tuy nhiên, hàm lượng vi chất thay đổi tùy nguồn nhộng, do đó không nên mặc định một khẩu phần đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng hàng ngày.

Những lưu ý khi sử dụng nhộng ong

Cẩn trọng với nguy cơ dị ứng

Nhộng ong có thể chứa protein gây dị ứng và tiềm ẩn nguy cơ phản ứng chéo ở người dị ứng với giáp xác hoặc mạt bụi. Người từng bị dị ứng nghiêm trọng, đặc biệt phản vệ do thực phẩm, cần thận trọng; nấu chín không loại bỏ hoàn toàn nguy cơ. Nếu xuất hiện ngứa, phát ban, sưng môi, lưỡi, họng, khó thở, chóng mặt hoặc ngất sau khi ăn, cần ngừng sử dụng và nhanh chóng đến cơ sở y tế.

Chọn nhộng ong có nguồn gốc rõ ràng

Nên mua nhộng ong từ nguồn uy tín, có thông tin rõ về nguồn gốc và bảo quản. Tránh nhộng không rõ xuất xứ hoặc có nguy cơ nhiễm thuốc trừ sâu, hóa chất. Không sử dụng sản phẩm có mùi lạ, đổi màu, hư hỏng hoặc bảo quản không đúng cách.

Chế biến và bảo quản đúng cách

Nhộng ong có thể nhiễm vi sinh vật trong quá trình thu hoạch, vận chuyển và chế biến nên cần sơ chế sạch, nấu chín kỹ và bảo đảm vệ sinh khi chế biến. Nên ăn ngay sau khi nấu hoặc bảo quản lạnh đúng cách, tránh dùng nhộng sống, chưa chín hoặc để lâu ở nhiệt độ phòng. Tuy nhiên, nấu chín không loại bỏ hoàn toàn dị nguyên, độc tố hay chất ô nhiễm, vì vậy nguồn nguyên liệu rõ ràng vẫn là yếu tố quan trọng.

Sử dụng với lượng vừa phải

Chưa có bằng chứng cho thấy ăn nhiều nhộng ong sẽ mang lại nhiều lợi ích hơn. Người mới sử dụng nên bắt đầu với lượng nhỏ và theo dõi phản ứng, đặc biệt nếu có cơ địa dị ứng. Cách chế biến cũng ảnh hưởng đến giá trị dinh dưỡng; chiên nhiều dầu hoặc thêm nhiều muối có thể làm tăng calo, chất béo và natri, vì vậy cần chú ý khẩu phần và phương pháp chế biến.

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Mật ong ăn cùng những thứ này lợi ích sức khỏe tăng gấp bội lại ít người biết

VOV.VN - Mật ong từ lâu đã được mệnh danh là "thần dược" tự nhiên với vô vàn lợi ích cho sức khỏe, từ kháng khuẩn, chống viêm, làm dịu cổ họng đến tăng cường hệ miễn dịch. Tuy nhiên, ít ai biết rằng, khi kết hợp mật ong với một số loại thực phẩm đặc biệt, công dụng của mật ong còn tăng lên gấp bội.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
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