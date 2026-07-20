Nhựa đu đủ có độc không? Những tác hại không phải ai cũng biết

Tác hại của nhựa đu đủ

Gây kích ứng da

Da là bộ phận dễ tiếp xúc với nhựa đu đủ nhất trong quá trình gọt hoặc chế biến. Do có khả năng phân hủy protein, các enzyme trong nhựa có thể làm ảnh hưởng đến lớp màng bảo vệ tự nhiên của da.

Ở những người có làn da nhạy cảm, vùng tiếp xúc có thể xuất hiện tình trạng ngứa, nóng rát, đỏ hoặc nổi mẩn. Các biểu hiện này thường xảy ra ở bàn tay, cổ tay và cẳng tay nếu sơ chế đu đủ xanh mà không sử dụng găng tay.

Gây kích ứng mắt và niêm mạc

Nếu vô tình để nhựa đu đủ dính vào mắt hoặc các vùng niêm mạc, người tiếp xúc có thể bị cay mắt, đỏ mắt, chảy nước mắt và cảm giác khó chịu kéo dài. Trường hợp tiếp xúc với lượng nhựa lớn hoặc có cơ địa nhạy cảm, phản ứng kích ứng có thể nghiêm trọng hơn. Vì vậy, cần rửa ngay bằng nước sạch để hạn chế nguy cơ tổn thương.

Nhựa đu đủ ở quả xanh hoặc chưa chín không chỉ gây ngứa, rát khi tiếp xúc với da mà còn có thể kích ứng mắt, niêm mạc

Có thể gây dị ứng

Không phải ai cũng phản ứng với nhựa đu đủ. Tuy nhiên, người dị ứng với mủ cao su tự nhiên hoặc các enzyme trong đu đủ có nguy cơ gặp các triệu chứng như ngứa, nổi mề đay, sưng môi, sưng mặt, thậm chí khó thở sau khi tiếp xúc. Dù hiếm gặp, phản ứng dị ứng nặng vẫn có thể xảy ra và cần được cấp cứu kịp thời.

Gây khó chịu đường tiêu hóa

Nhựa tập trung nhiều nhất ở quả đu đủ xanh. Nếu ăn quá nhiều đu đủ chưa chín hoặc các món ăn còn chứa nhiều nhựa, một số người có thể bị đau bụng, đầy hơi, buồn nôn hoặc tiêu chảy nhẹ. Mức độ ảnh hưởng tùy thuộc vào lượng sử dụng cũng như khả năng dung nạp của từng người.

Không phù hợp với một số đối tượng

Một số nghiên cứu cho thấy, các hoạt chất trong đu đủ xanh và nhựa đu đủ có thể kích thích co bóp tử cung. Vì vậy, phụ nữ mang thai cần thận trọng khi sử dụng đu đủ xanh hoặc các chế phẩm từ loại quả này.

Bên cạnh đó, người từng dị ứng với latex hoặc có tiền sử xuất hiện phản ứng bất thường sau khi ăn đu đủ cũng nên tham khảo ý kiến nhân viên y tế trước khi sử dụng.

Cách xử lý khi bị dính nhựa đu đủ

Đa số trường hợp dính nhựa đu đủ chỉ gây kích ứng nhẹ, nhưng xử lý đúng cách sẽ giúp giảm khó chịu và hạn chế tổn thương da. Khi bị dính nhựa, cần rửa ngay vùng da dưới vòi nước sạch, sau đó dùng xà phòng dịu nhẹ để loại bỏ phần nhựa còn sót lại. Nếu xuất hiện cảm giác ngứa hoặc nóng rát, có thể chườm khăn mát để làm dịu da. Trường hợp sưng nề, nổi mề đay, khó thở hoặc kích ứng kéo dài cần đến cơ sở y tế để được thăm khám.

Để phòng tránh tác hại của nhựa đu đủ, nên đeo găng tay khi gọt đu đủ xanh, rửa kỹ quả sau khi gọt, ưu tiên chọn đu đủ đã đủ già hoặc chín tự nhiên, tránh chạm tay lên mắt trong quá trình sơ chế và rửa tay sạch bằng xà phòng sau khi chế biến. Người có tiền sử dị ứng với latex hoặc đu đủ cần hạn chế tiếp xúc trực tiếp với nhựa và tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng.