Những cách đơn giản chữa nấc cụt hiệu quả

Thở sâu: Khi thở sâu và giữ lâu sẽ làm căng cơ hoành và ngăn không cho nó co lại. Việc nấc cụt do các cơ hoành co lại, khi các cơn co ngừng lại thì nấc cũng sẽ tự động ngừng. Hãy lặp lại động tác này một vài lần và cơn nấc sẽ khỏi.