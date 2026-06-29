Những loại trái cây mẹ sau sinh nên cân nhắc trước khi ăn

Những nguyên nhân thường gây giảm hoặc mất sữa sau sinh

Trong quá trình cho con bú, nếu lượng sữa giảm dần hoặc giảm đột ngột khiến trẻ bú không đủ và quấy khóc, đây có thể là dấu hiệu suy giảm tiết sữa sau sinh, thậm chí dẫn đến mất sữa.

Chế độ dinh dưỡng sau sinh

Dinh dưỡng đóng vai trò then chốt trong việc duy trì nguồn sữa. Nếu cơ thể mẹ không được cung cấp đầy đủ dưỡng chất, lượng sữa có thể giảm đáng kể. Bên cạnh đó, một số thực phẩm hoặc trái cây không phù hợp cũng có thể ảnh hưởng đến quá trình tiết sữa nếu sử dụng thường xuyên.

Stress tâm lý

Sau sinh, nhiều mẹ phải đối mặt với áp lực chăm con, thay đổi nội tiết và mệt mỏi kéo dài. Tình trạng căng thẳng không chỉ ảnh hưởng đến tinh thần mà còn tác động đến hoạt động của tuyến yên - cơ quan điều khiển quá trình tiết sữa, từ đó làm giảm lượng sữa mẹ.

Dinh dưỡng đóng vai trò then chốt trong việc duy trì nguồn sữa. Nếu cơ thể mẹ không được cung cấp đầy đủ dưỡng chất, lượng sữa có thể giảm đáng kể

Thiếu ngủ, nghỉ ngơi không đủ

Việc chăm sóc trẻ sơ sinh khiến nhiều mẹ bị gián đoạn giấc ngủ kéo dài. Thiếu ngủ liên tục làm cơ thể suy nhược, ảnh hưởng đến hoạt động của tuyến sữa và có thể dẫn đến tình trạng giảm tiết sữa theo thời gian.

Sử dụng thuốc trong giai đoạn cho con bú

Một số loại thuốc có thể ảnh hưởng đến quá trình sản xuất sữa hoặc chất lượng sữa mẹ. Vì vậy, trong giai đoạn nhạy cảm này, phụ nữ đang cho con bú cần tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc dược sĩ trước khi sử dụng bất kỳ loại thuốc nào.

Những loại trái cây có thể ảnh hưởng đến nguồn sữa mẹ

Quả nhãn

Nhãn có tính nóng và hàm lượng đường cao. Nếu ăn nhiều có thể gây nóng trong, nổi mụn, táo bón hoặc rôm sảy. Điều này có thể ảnh hưởng gián tiếp đến chất lượng sữa và khiến trẻ bú mẹ dễ khó chịu.

Quả đào

Đào cũng thuộc nhóm trái cây có tính nóng. Việc sử dụng nhiều có thể làm tăng nguy cơ táo bón và gây áp lực lên hệ tiêu hóa. Ngoài ra, ăn quá nhiều đào còn có thể gây dị ứng hoặc kích ứng, đặc biệt khi ăn cả vỏ.

Quả mãng cầu

Mãng cầu tuy giàu dinh dưỡng nhưng được xếp vào nhóm trái cây cần cân nhắc khi cho con bú. Một số thành phần trong loại quả này có thể ảnh hưởng đến hệ thần kinh và tiêu hóa nếu sử dụng quá mức, đồng thời có tính nóng không phù hợp với giai đoạn sau sinh.

Quả vải

Vải có tính nóng cao, nếu ăn nhiều có thể làm tăng nhiệt trong cơ thể. Vì vậy, phụ nữ sau sinh được khuyến cáo hạn chế sử dụng để tránh nguy cơ ảnh hưởng đến quá trình tiết sữa.

Quả me chua

Me chua chứa nhiều axit và tannin, có thể ảnh hưởng đến hoạt động tiết sữa nếu dùng thường xuyên hoặc với lượng lớn. Việc tiêu thụ quá nhiều có thể làm giảm lượng sữa cung cấp cho bé.

Để duy trì nguồn sữa ổn định, mẹ sau sinh nên hạn chế các thực phẩm có nguy cơ làm giảm tiết sữa, xây dựng chế độ ăn cân bằng, nghỉ ngơi đầy đủ và giữ tinh thần thoải mái. Trường hợp thiếu sữa, có thể tham khảo các sản phẩm hỗ trợ theo hướng dẫn của chuyên gia.