Những lợi ích bất ngờ của hành tươi nhưng những người này không nên ăn nhiều

Thành phần dinh dưỡng trong hành tươi

Hành tươi chứa nhiều nước, ít năng lượng, chất béo và không có cholesterol, đồng thời cung cấp vitamin K, C, folate, vitamin A, lutein, carotenoid, zeaxanthin, cùng các khoáng chất như phốt pho, sắt, canxi và hợp chất lưu huỳnh allicin. Các dưỡng chất này góp phần hỗ trợ đông máu, sức khỏe xương, mắt, hệ miễn dịch và bảo vệ tế bào trước tác động của gốc tự do.

Ăn hành tươi có tốt không?

Kháng khuẩn, ngừa viêm

Hành tươi chứa các hợp chất lưu huỳnh và chất chống oxy hóa có đặc tính kháng khuẩn trong các nghiên cứu thực nghiệm. Một số nghiên cứu cho thấy các hợp chất này có thể tác động đến một số loại vi khuẩn, nấm và tác nhân gây bệnh. Tuy nhiên, không nên xem hành tươi như một loại kháng sinh hay sử dụng thay thế thuốc điều trị nhiễm khuẩn.

Hành tươi cung cấp vitamin, khoáng chất và một số hợp chất thực vật có lợi cho sức khỏe

Hỗ trợ kiểm soát cholesterol

Một số hợp chất thực vật trong nhóm rau họ hành được nghiên cứu về khả năng hỗ trợ chuyển hóa lipid. Việc bổ sung hành tươi vào chế độ ăn đa dạng có thể góp phần xây dựng chế độ ăn tốt cho sức khỏe tim mạch. Tuy nhiên, hành tươi không thể thay thế thuốc điều trị hoặc các biện pháp kiểm soát cholesterol được bác sĩ chỉ định.

Hỗ trợ kiểm soát đường huyết

Hành tươi chứa một số hợp chất có tiềm năng liên quan đến chuyển hóa glucose, trong đó có chromium với hàm lượng nhất định. Tuy nhiên, bằng chứng về khả năng kiểm soát đường huyết của hành tươi ở người chưa đủ để xem đây là một phương pháp điều trị tiểu đường. Người bệnh vẫn cần tuân thủ chế độ ăn, thuốc và hướng dẫn của bác sĩ.

Ăn nhiều hành tươi có sao không?

Ăn nhiều hành tươi, đặc biệt là hành sống, có thể gây hôi miệng, mùi cơ thể hoặc đầy bụng, khó chịu ở người có hệ tiêu hóa nhạy cảm. Vì vậy, nên dùng với lượng vừa phải, tùy khẩu phần và khả năng dung nạp, không nhất thiết áp dụng cứng nhắc mức 50-70g cho tất cả mọi người. Người dễ rối loạn tiêu hóa, có bệnh lý cần kiểm soát chế độ ăn hoặc đang dùng thuốc nên thận trọng và không tự sử dụng hành với mục đích điều trị. Ngoài ra, chưa có cơ sở khoa học rõ ràng cho rằng hành tươi kết hợp với mật ong gây “uất nhiệt” hay chướng bụng ở tất cả mọi người.