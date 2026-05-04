Hành tím tốt cho sức khỏe nhưng không phải ai cũng nên ăn sống

Thứ Hai, 09:33, 04/05/2026
VOV.VN - Hành tím là gia vị quen thuộc trong bữa ăn hàng ngày, thường được dùng để chế biến hoặc ăn sống kèm món ăn nhằm tăng hương vị. Vậy ăn hành tím sống có lợi ích gì và cần lưu ý gì để đảm bảo an toàn? Dưới đây là những thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về loại gia vị này.

Ăn củ hành tím sống có tác dụng gì?

Kháng viêm và tăng đề kháng

Hành tím chứa quercetin - một chất chống oxy hóa mạnh có khả năng trung hòa gốc tự do, từ đó góp phần giảm phản ứng viêm trong cơ thể. Khi ăn sống, hàm lượng hoạt chất này được giữ lại nhiều hơn so với khi nấu chín. Việc sử dụng hành tím sống với lượng hợp lý có thể hỗ trợ tăng sức đề kháng, giảm nguy cơ cảm cúm nhẹ và giúp cơ thể chống lại tác nhân gây bệnh.

Cải thiện hệ tiêu hóa, giảm đầy hơi

Hành tím chứa chất xơ hòa tan giúp nuôi lợi khuẩn đường ruột, đồng thời có prebiotic tự nhiên hỗ trợ tiêu hóa. Ngoài ra, các hợp chất lưu huỳnh còn kích thích tiết dịch tiêu hóa. Nhờ vậy, ăn hành tím sống có thể giúp giảm đầy bụng, khó tiêu, đặc biệt sau bữa ăn nhiều dầu mỡ. Tuy nhiên, người có dạ dày nhạy cảm nên hạn chế vì hành tím sống có thể gây kích ứng.

Điều hòa đường huyết

Hành tím được cho là có khả năng hỗ trợ kiểm soát đường huyết nhờ các thành phần như: Chromium giúp tăng độ nhạy của insulin; Hợp chất lưu huỳnh có thể góp phần giảm nhẹ đường huyết. Vì vậy, bổ sung hành tím hợp lý trong bữa ăn có thể hỗ trợ kiểm soát đường huyết, đặc biệt khi kết hợp chế độ ăn khoa học.

Hành tím là gia vị quen thuộc trong bữa ăn hàng ngày, thường được dùng để chế biến hoặc ăn sống kèm món ăn nhằm tăng hương vị

Giảm cholesterol xấu, bảo vệ tim mạch

Các chất chống oxy hóa như quercetin trong hành tím có thể giúp giảm cholesterol xấu và hỗ trợ tăng cholesterol tốt. Nhờ đó, nguy cơ hình thành mảng bám trong lòng mạch được hạn chế. Khi kết hợp chế độ ăn lành mạnh, hành tím có thể góp phần giảm nguy cơ tăng huyết áp và xơ vữa động mạch.

Làm đẹp, chống lão hóa da

Hành tím sống cung cấp vitamin C, hợp chất lưu huỳnh và các chất chống oxy hóa. Những thành phần này hỗ trợ kích thích sản sinh collagen, giúp da săn chắc và làm chậm quá trình lão hóa.

Kháng khuẩn, phòng ngừa nhiễm trùng nhẹ

Nhờ chứa allicin và các hợp chất lưu huỳnh, hành tím sống có đặc tính kháng khuẩn tự nhiên. Những chất này giúp: Hỗ trợ giảm nguy cơ nhiễm trùng đường hô hấp trên; Hạn chế mùi hôi miệng do vi khuẩn. Đây cũng là lý do hành tím sống thường được dùng kèm các món như gỏi hoặc rau sống.

Cách sử dụng củ hành tím sống để phát huy tác dụng

Ăn trực tiếp hoặc ăn kèm

Bóc vỏ, rửa sạch và thái lát mỏng để giảm độ hăng. Có thể dùng hành tím ăn kèm các món như gỏi, salad, thịt luộc, bún hoặc phở.

Ngâm giấm

Để giảm mùi hăng, bạn có thể thái mỏng hành tím rồi ngâm với hỗn hợp gồm 3 thìa cà phê giấm, 1 thìa cà phê đường và 3 thìa cà phê nước đun sôi để nguội. Ngâm khoảng 20 - 30 phút là có thể sử dụng.

Ngâm mật ong

Hành tím ngâm mật ong thường được dùng trong dân gian để hỗ trợ giảm ho, viêm họng. Cách làm: dùng 5-7 củ hành tím bóc vỏ, đập dập, cho vào hũ thủy tinh sạch rồi đổ mật ong ngập và ngâm ít nhất 6-8 giờ hoặc qua đêm. Có thể dùng 1-2 thìa hỗn hợp pha với nước ấm mỗi ngày.

Kết hợp với chanh

Nếu khó chịu với vị cay hăng, bạn có thể thái mỏng hành tím rồi trộn với vài giọt chanh, để khoảng 5 phút trước khi ăn.

Liều lượng sử dụng

Dù có nhiều cách dùng, bạn không nên ăn quá 2 củ hành tím mỗi ngày. Với người có dạ dày nhạy cảm, chỉ nên dùng tối đa 1 củ/ngày. Ăn quá nhiều có thể gây nóng bụng, ợ chua hoặc kích ứng dạ dày.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
