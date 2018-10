Những thực phẩm giữ ẩm cho da mà bạn nên bổ sung

Cà rốt: Theo Reader's Digest, không chỉ tốt cho mắt, hợp chất chống oxy hóa beta-carotene, một tiền chất của vitamin A trong cà rốt, còn tăng cường khả năng miễn dịch và có lợi cho làn da. Cà rốt cũng chứa lycopene có thể bảo vệ da chống lại tia UV gây hại. Ảnh: Care2. Bí đỏ: Giống cà rốt, loại thực phẩm mùa đông này rất giàu beta-carotene, giúp cơ thể sản xuất bã nhờn giữ da và mái tóc luôn ngậm nước, ngăn ngừa tình trạng khô da. Bí đỏ cũng rất giàu vitamin C, kali và chất xơ. Ảnh: Goodwholefood. Cải xoăn: Có khả năng chịu đựng sương giá, cải xoăn là thực phẩm luôn có sẵn trong suốt mùa đông. Loại rau lá xanh này gồm nhiều dinh dưỡng tốt cho da như vitamin A, K, C và kali, canxi, magiê. Đặc biệt, vitamin C trong cải xoăn giúp tăng cường các sợi collagen, cho làn da săn chắc hơn. Ảnh: Wellnesmagazine. Rau bina: Ngoài giá trị dinh dưỡng, rau bina rất giàu folate, loại vitamin B thúc đẩy hồi phục tế bào và giảm sự xuất hiện của nám, nếp nhăn. Ảnh: Mercola. Cá hồi: Giàu axit béo omega-3, cá hồi giúp da dưỡng ẩm và mềm mại hơn. Nó cũng là nguồn tốt của selen, bảo vệ da chống lại các tổn thương oxy hóa, cải thiện độ đàn hồi và giảm viêm, đặc biệt tốt cho những người bị mụn trứng cá. Ảnh: Tcmworld. Hạnh nhân: Là thực phẩm giàu kẽm, sắt, axit folic và vitamin E thúc đẩy làn da tươi sáng. Kẽm có lợi cho làn da mụn, vitamin E nuôi dưỡng da từ bên trong, chống lại các gốc tự do và thúc đẩy tái tạo tế bào. Ảnh: Secretlyhealthy. Hạt Chia: Chứa 2 loại axit béo thiết yếu axit alpha-linolenic omega 3 và axit linolenic omega-6 trong hạt chia có khả năng chống viêm, tăng cường tái tạo da và giúp làn da luôn trẻ trung. Ảnh: Wisegeek. Bơ: Cũng giống như các loại hạt, bơ khá giàu vitamin E và chất chống oxy hóa. Đây là loại trái cây giàu chất béo không bão hòa đơn nên không chỉ cung cấp độ ẩm cho da mà còn ngăn ngừa sự lão hóa và giảm viêm da trên cơ thể. Khoai lang: Khoai lang là loại rau củ giàu beta carotene và vitamin A nên sẽ cung cấp chất dinh dưỡng cần thiết để ngăn ngừa da khô. Đồng thời, chất chống oxy hóa trong khoai lang còn chữa tổn thương mô da và ngăn ngừa lão hóa sớm. Hàu: Với ưu điểm là loại thực phẩm giàu kẽm nên hàu sẽ phục hồi làn da khô nứt bằng cách tái tạo collagen trong cơ thể. Ngoài ra, bạn có thể bổ sung thêm những loại thực phẩm giàu kẽm khác như thịt bò, đậu, lúa mì. Dầu olive: Dầu olive được biết đến là loại thực phẩm chứa nhiều vitamin E, chất béo không bão hòa đơn và Omega 3 nên sẽ nuôi dinh dưỡng cần thiết để bảo vệ da của bạn. Hơn nữa, dầu olive còn bảo vệ trái tim của bạn khỏe mạnh hơn và giúp làn da tránh khỏi tia UV để không gây ra các triệu chứng như khô da, bệnh chàm. Dưa chuột: Silica là một hợp chất giúp tăng độ ẩm, độ đàn hồi cho da và được tìm thấy trong các loại rau củ giàu nước như dưa chuột. Loại thực phẩm này còn chứa vitamin A, vitamin C nên giúp làm dịu da và giảm thiểu tác hại từ môi trường gây ra.

Cà rốt: Theo Reader's Digest, không chỉ tốt cho mắt, hợp chất chống oxy hóa beta-carotene, một tiền chất của vitamin A trong cà rốt, còn tăng cường khả năng miễn dịch và có lợi cho làn da. Cà rốt cũng chứa lycopene có thể bảo vệ da chống lại tia UV gây hại. Ảnh: Care2. Bí đỏ: Giống cà rốt, loại thực phẩm mùa đông này rất giàu beta-carotene, giúp cơ thể sản xuất bã nhờn giữ da và mái tóc luôn ngậm nước, ngăn ngừa tình trạng khô da. Bí đỏ cũng rất giàu vitamin C, kali và chất xơ. Ảnh: Goodwholefood. Cải xoăn: Có khả năng chịu đựng sương giá, cải xoăn là thực phẩm luôn có sẵn trong suốt mùa đông. Loại rau lá xanh này gồm nhiều dinh dưỡng tốt cho da như vitamin A, K, C và kali, canxi, magiê. Đặc biệt, vitamin C trong cải xoăn giúp tăng cường các sợi collagen, cho làn da săn chắc hơn. Ảnh: Wellnesmagazine. Rau bina: Ngoài giá trị dinh dưỡng, rau bina rất giàu folate, loại vitamin B thúc đẩy hồi phục tế bào và giảm sự xuất hiện của nám, nếp nhăn. Ảnh: Mercola. Cá hồi: Giàu axit béo omega-3, cá hồi giúp da dưỡng ẩm và mềm mại hơn. Nó cũng là nguồn tốt của selen, bảo vệ da chống lại các tổn thương oxy hóa, cải thiện độ đàn hồi và giảm viêm, đặc biệt tốt cho những người bị mụn trứng cá. Ảnh: Tcmworld. Hạnh nhân: Là thực phẩm giàu kẽm, sắt, axit folic và vitamin E thúc đẩy làn da tươi sáng. Kẽm có lợi cho làn da mụn, vitamin E nuôi dưỡng da từ bên trong, chống lại các gốc tự do và thúc đẩy tái tạo tế bào. Ảnh: Secretlyhealthy. Hạt Chia: Chứa 2 loại axit béo thiết yếu axit alpha-linolenic omega 3 và axit linolenic omega-6 trong hạt chia có khả năng chống viêm, tăng cường tái tạo da và giúp làn da luôn trẻ trung. Ảnh: Wisegeek. Bơ: Cũng giống như các loại hạt, bơ khá giàu vitamin E và chất chống oxy hóa. Đây là loại trái cây giàu chất béo không bão hòa đơn nên không chỉ cung cấp độ ẩm cho da mà còn ngăn ngừa sự lão hóa và giảm viêm da trên cơ thể. Khoai lang: Khoai lang là loại rau củ giàu beta carotene và vitamin A nên sẽ cung cấp chất dinh dưỡng cần thiết để ngăn ngừa da khô. Đồng thời, chất chống oxy hóa trong khoai lang còn chữa tổn thương mô da và ngăn ngừa lão hóa sớm. Hàu: Với ưu điểm là loại thực phẩm giàu kẽm nên hàu sẽ phục hồi làn da khô nứt bằng cách tái tạo collagen trong cơ thể. Ngoài ra, bạn có thể bổ sung thêm những loại thực phẩm giàu kẽm khác như thịt bò, đậu, lúa mì. Dầu olive: Dầu olive được biết đến là loại thực phẩm chứa nhiều vitamin E, chất béo không bão hòa đơn và Omega 3 nên sẽ nuôi dinh dưỡng cần thiết để bảo vệ da của bạn. Hơn nữa, dầu olive còn bảo vệ trái tim của bạn khỏe mạnh hơn và giúp làn da tránh khỏi tia UV để không gây ra các triệu chứng như khô da, bệnh chàm. Dưa chuột: Silica là một hợp chất giúp tăng độ ẩm, độ đàn hồi cho da và được tìm thấy trong các loại rau củ giàu nước như dưa chuột. Loại thực phẩm này còn chứa vitamin A, vitamin C nên giúp làm dịu da và giảm thiểu tác hại từ môi trường gây ra.