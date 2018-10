Những thực phẩm giúp mờ sẹo một cách tự nhiên

Dầu vitamin E: Để làm mờ dần những vết sẹo nhanh, bạn hãy sử dụng các viên nang vitamin E có bán tại các nhà thuốc để điều trị sẹo hiệu quả hơn. Theo đó, bạn có thể thoa viên nang Vitamin E trực tiếp lên các vết sẹo hoặc uống bổ sung vitamin E sẽ giúp tái tạo một làn da mới cho bạn. Mật ong: Là nguyên liệu quen thuộc của rất nhiều hỗn hợp dưỡng trắng da. 2-3 lần/tuần, bạn hãy dùng tăm bông phết đều mật ong tươi lên vết sẹo rồi lưu lại trong khoảng 20 phút, sau đó rửa sạch bằng nước ấm, chẳng mấy chốc bạn sẽ tự tin hơn với vết sẹo đã mờ màu đi trông thấy rồi đấy nhé! Nghệ tươi: Theo các bác sĩ da liễu khi vết thương bắt đầu se mặt, ép nước cốt nghệ tươi bôi trực tiếp lên khắp bề mặt vết thương là cách phòng ngừa sẹo hiệu quả nhất. Tinh dầu hoa tường vi: Rất nhiều nghiên cứu chứng minh hiệu suất tuyệt vời của chúng trong việc làm mờ các vết sẹo trên cơ thể. Để sử dụng tinh dầu hoa tường vi điều trị sẹo tự nhiên, cần dầu xoa bóp chúng trên vùng da bị sẹo 2 lần/ngày với thời gian trong khoảng 15 phút massage. Tinh dầu cây trà: Có tác dụng làm mờ sẹo rất hiệu quả. Bằng cách cọ xát dầu cây trà vào những vết sẹo mới hoặc lâu năm và lặp lại hành động này nhiều lần trong ngày sẽ thấy công dụng có một không hai của loại tinh dầu này. Trà xanh: Chiết xuất từ trà xanh còn có tác dụng làm mờ sẹo. Dùng một miếng gạc bông được thấm dung dịch trà xanh sau đó thoa lên vết sẹo. Trà xanh giúp nhanh chóng làm mờ và mất dần những vết sẹo. Tỏi: Cắt một nhánh tỏi và sau đó sử dụng nó để chà vào các nốt mụn trứng cá được xem là một trong những cách làm mờ sẹo và ngăn ngừa những vết sẹo mới trong tương lai. Nước chanh: Đóng vai trò như một chất tẩy trắng tự nhiên, do đó chúng khá hiệu quả để điều trị sẹo. Tuy nhiên, bạn không nên lạm dụng bởi vì các axit citric trong nước chanh có thể gây ra những tác dụng không mong muốn làn da của bạn nếu được sử dụng lâu dài. Vitamin C: Khi dùng vitamin C hoặc thực phẩm giàu vitamin, nó sẽ giúp đông máu trong cơ thể. Điều này rất cần thiết để điều trị những vết sẹo nhanh chóng lành lặn và nhanh chóng bị làm mờ. Tinh dầu oliu: Massage vết sẹo của bạn với dầu ô liu nhiều lần một ngày cũng có thể giúp vết sẹo mờ dần hoặc biến mất trong vòng một vài ngày.

