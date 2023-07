Những thực phẩm không nên ăn vào buổi sáng

Bữa sáng là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày, vậy nên nó cần chứa đủ protein, chất xơ, chất béo tốt và một lượng carb chứa tinh chế vừa phải để cung cấp năng lượng nhanh chóng. Việc chọn sai món ăn vào buổi sáng có thể khiến bạn thấy mau đói hoặc mang lại nhiều tác hại cho sức khỏe.

Dưới đây là những món được các chuyên gia khuyến cáo không nên ăn vào buổi sáng.

Bánh kếp và bánh quế thường có nhiều siro ó thể gây ra tình trạng viêm dẫn đến tình trạng kháng insulin, có thể dẫn đến tiền tiểu đường hoặc tiểu đường tuýp 2

10 thực phẩm không nên ăn vào buổi sáng

Bánh kếp và bánh quế

Bài viết trên website Bệnh viện Đa khoa Vinmec cho biết bánh kếp và bánh quế thường là lựa chọn phổ biến cho bữa sáng cuối tuần tại nhà hoặc tại nhà hàng. Cả bánh kếp và bánh quế đều chứa bột mì, trứng, đường và sữa. Chúng được nấu hơi khác nhau, để đạt được hình dạng và kết cấu riêng biệt.

Mặc dù hai loại bánh này có nhiều protein hơn một số món ăn sáng khác nhưng cả hai loại bánh này có chứa lượng bột tinh chế cao. Nhiều nhà nghiên cứu tin rằng các loại ngũ cốc tinh chế như bột mì góp phần kháng insulin.

Ngoài ra, bánh kếp và bánh quế thường đứng đầu với siro. Bánh kếp có chứa xi-rô ngô với hàm lượng cao fructose. Hàm lượng fructose cao có thể gây ra tình trạng viêm dẫn đến tình trạng kháng insulin, có thể dẫn đến tiền tiểu đường hoặc tiểu đường tuýp 2.

Bánh mì nướng với Margarine

Bánh mì nướng chứa lượng bơ thực vật cao có vẻ như là một lựa chọn bữa sáng tốt, vì nó không chứa chất béo bão hòa hoặc đường. Tuy nhiên, đây thực sự là một bữa sáng không lành mạnh vì hai lý do.

Đầu tiên, vì bột trong hầu hết bánh mì được tinh chế, nó cung cấp ít chất dinh dưỡng và ít chất xơ. Bởi vì nó có nhiều carbs tinh chế và ít chất xơ, nó có thể tăng lượng đường trong máu rất nhanh. Lượng đường trong máu tăng cao dẫn đến cơn đói phục hồi khiến chúng ta ăn nhiều hơn vào bữa ăn tiếp theo, điều này có thể khiến chúng ta tăng cân.

Thứ hai, hầu hết các loại bơ thực vật có chứa chất béo chuyển hóa, đây là loại chất béo không lành mạnh. Các nhà sản xuất thực phẩm tạo ra chất béo chuyển hóa bằng cách thêm hydro vào dầu thực vật để làm cho chúng trông giống như chất béo bão hòa, chất rắn ở nhiệt độ phòng.

Trong khi các nghiên cứu không cho thấy chất béo bão hòa gây hại nhưng chất béo chuyển hóa chắc chắn có hại. Có nhiều bằng chứng cho thấy chất béo chuyển hóa có tính viêm cao và làm tăng nguy cơ mắc bệnh. Ngoài ra, hãy nhớ rằng bơ thực vật có thể được dán nhãn "không có chất béo chuyển hóa" nhưng vẫn chứa chất béo chuyển hóa, miễn là ít hơn 0,5 gram mỗi khẩu phần.

Xúc xích

Báo Lao động dẫn nguồn tờ Eat this not that cho biết, xúc xích được làm từ thịt xay, mỡ, gia vị, hương liệu và chất kết dính. Mặc dù xúc xích là thực phẩm được nhiều người ăn vào bữa sáng hoặc vào bữa sáng muộn cuối tuần, xúc xích không phải là lựa chọn bổ dưỡng nhất vào buổi sáng.

Chuyên gia Roxana Ehsani cho biết: Xúc xích chứa nhiều natri - có thể làm tăng huyết áp, nhiều chất béo bão hòa - có thể làm tăng LDL - cholesterol xấu của bạn, và tổng lượng calo cao. Các loại thịt đã qua chế biến như xúc xích liên quan đến việc tăng nguy cơ mắc các bệnh mãn tính và ung thư.

Thay vì chọn xúc xích vào buổi sáng, tại sao bạn không chọn một lựa chọn giàu protein khác như trứng, sữa chua Hy Lạp, hoặc bơ hạt như bơ hạnh nhân hoặc bơ hạt hướng dương.

Xúc xích không phải là lựa chọn bổ dưỡng nhất vào buổi sáng

Bánh nướng xốp kiểu tiệm bánh

Báo Lao động cũng dẫn nguồn tờ Eat this not that cho biết thêm, hầu hết loại bánh nướng xốp về cơ bản là bánh nướng nhỏ không có lớp phủ. Trên thực tế, nhiều loại bánh nướng xốp, đặc biệt là loại bạn mua ở quán cà phê hoặc cửa hàng tạp hóa, có nhiều calo, chất béo bão hòa và đường hơn một số loại bánh nướng nhỏ". Chúng cũng có xu hướng rất ít protein, có nghĩa là bánh muffin không có khả năng khiến bạn no lâu.

Nước ép trái cây

Một số loại nước ép trái cây trên thị trường thực sự chứa rất ít nước trái cây và được làm ngọt bằng đường hoặc xi-rô ngô có hàm lượng đường cao. Nồng độ đường cao làm tăng nguy cơ béo phì, hội chứng chuyển hóa, tiểu đường tuýp 2 và các bệnh khác.

Ngay cả nước ép trái cây 100% cũng chứa rất nhiều đường. Uống một lượng lớn nước ép trái cây có thể có tác dụng tương tự đối với tăng cân nặng và sức khỏe của bạn như uống đồ uống có đường. Uống nước ép trái cây khiến lượng đường trong máu tăng rất nhanh vì không có chất béo hoặc chất xơ làm chậm quá trình hấp thụ.

Sự tăng đột biến của insulin và giảm lượng đường trong máu có thể khiến bạn cảm thấy mệt mỏi, run rẩy và đói.

Sữa chua không béo

Một bát sữa chua Hy Lạp nguyên chất phủ đầy quả mọng là ví dụ tuyệt vời cho bữa sáng lành mạnh. Tuy nhiên, một hộp sữa chua trái cây không đường, không chất béo thì không. Trong thực tế, nhiều loại sữa chua không béo có hương vị chứa nhiều đường hơn một khẩu phần kem tương đương. Chất béo giúp giữ cho bạn no vì nó mất nhiều thời gian để tiêu hóa hơn carbs, và nó cũng kích hoạt sự giải phóng hormone cholecystokinin đầy đủ (CCK).

Bánh mì tròn

Mặc dù rất ngon nhưng bánh mì tròn chứa đầy carbohydrate, khiến bạn no trong một thời gian ngắn và sau đó khiến bạn cảm thấy uể oải và đói ngay sau đó. Ngoài ra, những gì có trong bánh mì tròn có thể dẫn đến cholesterol cao và tắc nghẽn động mạch.

Sữa chua có đường từ thực vật

Theo chuyên gia Jackson Blatner: "Hầu hết loại sữa chua làm từ thực vật đều có hàm lượng protein thấp và có độ ngọt cao. Điều này khiến bạn bị giảm đường trước bữa ăn trưa".

Nếu bạn yêu thích sữa chua làm từ thực vật, hãy cố gắng chọn các loại không đường, thêm trái cây tươi và các loại hạt của bạn để bổ sung protein thực vật. Hoặc để có một món ăn bổ dưỡng hơn, hãy xem xét bánh pudding hạt chia. Hạt chia tự nhiên có chất xơ, protein và chất béo tốt.

Granola

Granola nghe có vẻ như là lựa chọn bữa sáng tuyệt vời, nhưng chúng thường không tốt hơn một thanh kẹo. Mặc dù yến mạch chưa qua chế biến có nhiều chất xơ, nhưng thanh granola chỉ cung cấp trung bình 3 gram chất xơ và chúng có chứa rất nhiều đường.

Trên thực tế, một số thương hiệu phổ biến nhất có chứa sự kết hợp của đường, xi-rô ngô và mật ong. Một lượng lớn các loại đường này có thể làm tăng lượng đường trong máu, nồng độ insulin và tăng viêm. Granola đôi khi có chứa cả sôcôla hoặc trái cây khô.

Hàm lượng protein của Granola cũng có xu hướng thấp, điều đó chứng tỏ chúng là một lựa chọn bữa sáng kém lành mạnh.

Thực phẩm ăn sáng chế biến, không có gluten

Chế độ ăn không có gluten trở nên rất phổ biến trong những năm gần đây vì lo ngại về tác động tiêu cực đối với sức khỏe của gluten. Mặc dù không có hại trong việc tránh gluten, nhưng việc ăn nhiều thực phẩm chế biến không có gluten hiện có thể gây ra vấn đề.

Ví dụ, sự kết hợp của các loại bột làm từ gạo, khoai tây và bột sắn thay thế bột mì trong bánh mì không chứa gluten và các sản phẩm nướng. Những loại bột này có chỉ số đường huyết cao, vì vậy chúng làm tăng lượng đường trong máu nhanh chóng. Sự gia tăng này dẫn đến mức insulin cao có thể gây ra cơn đói phục hồi và tăng cân.

Ngoài ra, bánh kếp không chứa gluten, bánh nướng xốp và các loại bánh nướng khác không tốt hơn các phiên bản dựa trên lúa mì truyền thống do hàm lượng protein và chất xơ thấp.

Buổi sáng nên ăn gì?

Báo VnExpress dẫn nguồn tờ News Week cho biết, các chuyên gia gợi ý một số lựa chọn thực phẩm lành mạnh cho bữa sáng bao gồm ngũ cốc nguyên hạt, yến mạch, trái cây nguyên quả thay vì vắt nước. Chúng đều giàu dinh dưỡng, chất xơ, protein từ thực vật, carbohydrate chuyển hóa chậm và chất béo lành mạnh.

Trên đây là 10 loại thực phẩm không nên ăn vào buổi sáng. Hãy lựa chọn cho mình một chế độ ăn uống khoa học để tốt cho sức khỏe nhé.