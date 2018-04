Những thực phẩm là nguyên nhân gây táo bón ít ngờ tới

Chuối xanh chứa nhiều axit tannic, ăn vào không giảm được táo bón mà còn gây tắc ruột. Ngoài ra, chuối xanh chứa rất nhiều tinh bột, do đó khiến cơ thể khó tiêu hóa. Nó cũng chứa pectin giúp hút nước từ thành ruột về phía lòng ruột. Do vậy, người bệnh đang bị mất nước ăn chuối có thể làm tình trạng xấu hơn. Thức ăn nhanh có thể gây ra táo bón, vì chúng thường chứa thành phần chất béo và muối cao mà lại không có chất xơ. Điều này dễ dẫn đến táo bón vì cơ thể không được cung cấp các chất dinh dưỡng thích hợp để giúp vận chuyển chất thải đến ruột kết và gây ra táo bón. Thịt đỏ là một nguồn sắt rất lớn và nếu có quá nhiều sắt trong chế độ ăn uống, nó có thể làm cứng phân và dẫn đến táo bón. Ngoài ra, thịt đỏ có thể gây táo bón vì nó không chứa chất xơ nào. Bột tinh chế: Các phản ứng phụ của bột tinh chế là loại bỏ các chất dinh dưỡng rất quan trọng như vitamin B, chất xơ và sắt. Thiếu chất xơ có thể là nguyên nhân hàng đầu gây táo bón. Thay vì bột tinh chế, hãy thử ăn ngũ cốc nguyên chất có chứa chất xơ ăn kiêng. Thực phẩm chế biến có rất nhiều đường tinh luyện, không tốt cho sức khoẻ. Các thực phẩm chế biến gây táo bón do thiếu chất xơ. Cà phê là một chất kích thích tự nhiên giúp cải thiện mức năng lượng vào buổi sáng. Tuy nhiên, uống cà phê buổi sáng có thể gây ra táo bón vì caffeine gây mất nước cơ thể. Điều quan trọng là ruột có hydrat thích hợp để giúp phân đi qua ruột nhanh chóng và đúng cách. Vì vậy, uống cà phê ít hơn hoặc thử uống nhiều nước hơn trong ngày. Các sản phẩm sữa như sữa bò và pho mát có thể gây táo bón. Các protein có trong sữa làm chậm chuyển động ruột và điều này có thể làm táo bón. Hãy thử thay thế sữa bằng các thức uống có nguồn gốc từ thực vật. Thực phẩm giàu chất béo có thể tốt và xấu cho cơ thể. Bơ, trứng, cá béo, các loại hạt, và dầu ôliu nguyên chất là một số thực phẩm giàu chất béo có thể giúp cơ thể tiết kiệm năng lượng và cũng giúp bảo vệ các cơ quan quan trọng. Tuy nhiên, rất nhiều thực phẩm giàu chất béo không chứa nhiều chất xơ giúp giảm táo bón. Do đó, hãy ăn một lượng cân bằng các chất béo lành mạnh trong chế độ ăn uống hàng ngày. Rượu: Việc uống quá nhiều rượu có thể gây ra mất nước. Kết quả là, các chất lỏng và chất nhầy được sản xuất trong đường ruột giảm đáng kể, dẫn đến tình trạng phân khô và gây ra táo bón.

