Nước rau má được yêu thích trong mùa hè, những người không nên uống

Thứ Ba, 10:53, 28/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Nước rau má là thức uống được nhiều người yêu thích nhất là trong mùa hè nhưng không phải ai cũng uống được, dưới đây là những người không nên uống nước rau má.

Tác dụng của rau má với sức khỏe

Rau má được nhiều người sử dụng nhờ lợi ích chống viêm, cũng như tăng cường sức khỏe tổng thể.

Nước rau má tốt cho sức khỏe nhưng không phải ai cũng uống được

Dưới đây là những lợi ích của rau má với sức khỏe:

Tăng cường chức năng nhận thức

Rau má có thể tăng cường trí nhớ và chức năng nhận thức tổng thể, nghĩa là có tiềm năng trong điều trị bệnh Alzheimer. Nghiên cứu năm 2016 cho thấy rau má cải thiện trí nhớ khá hiệu quả.

Hỗ trợ điều trị suy giãn tĩnh mạch

Một số nghiên cứu cho thấy rau má có thể được sử dụng để hỗ trợ điều trị chứng suy giãn tĩnh mạch. Thử nghiệm cho thấy những người dùng thực phẩm bổ sung rau má trong 8 tuần giúp giảm viêm và đau tĩnh mạch.

Những người không nên uống nước rau má

Tuy tốt cho sức khỏe nhưng không phải ai cũng uống được nước rau má. Báo Sức khỏe & Đời sống dẫn lời Lương y Trần Đăng Tài cho biết, dưới đây là những người không nên uống nước rau má:

Những người có vấn đề về tiêu hóa: Rau má tính hàn, có thể gây lạnh bụng, tiêu chảy nhẹ. Rau má thường được uống sống nên quá trình chế biến nếu không đảm bảo vệ sinh cũng có thể gây rối loạn tiêu hóa cho người dùng.

Phụ nữ mang thai: Phụ nữ nếu dùng rau má lâu ngày có thể làm giảm khả năng mang thai. Loại rau này cũng gây nguy cơ sảy thai nếu sử dụng trong thai kì.

Vì thế, phụ nữ đang trong thời kỳ sinh nở và phụ nữ có thai không nên dùng nhiều loại rau này.

Làm tăng cholesterol và lượng đường trong máu: Rau má làm tăng lượng cholesterol và lượng đường trong máu, vì vậy những người có cholesterol cao và bệnh tiểu đường nên tránh lạm dụng sử dụng rau má quá nhiều.

Không chỉ vậy, đối với người đang có 2 bệnh trên, dùng rau má cùng với uống thuốc điều trị có thể làm giảm hiệu quả của insulin và thuốc tiểu đường uống khác, cũng như các thuốc hạ cholesterol.

Người bệnh tim mạch hoặc huyết áp cao uống loại thuốc lợi tiểu: Vì rau má có thể loại bỏ lượng nước dư thừa qua nước tiểu nên nếu kết hợp với thuốc lợi tiểu sẽ dẫn đến mất nhiều nước.

Người lớn tuổi: Những người trên 65 tuổi nên dùng ít rau má hơn.

Mặc dù rau má nói chung là an toàn để sử dụng, nhưng do nguy cơ gây tổn thương gan, chỉ nên dùng rau má trong thời gian ngắn, không quá 14 ngày.

Không dùng rau má khi uống thuốc: Khi đang uống thuốc tây thì không nên sử dụng rau má, bởi trong thành phần của rau má có thể tương tác với các thuốc gây buồn ngủ và thuốc chống co giật... làm ảnh hưởng tới sức khỏe của bạn. Ngoài ra, nước rau má cũng làm giảm tác dụng của insulin và thuốc tiểu đường, thuốc trị bệnh mỡ máu khiến cho bệnh tình của bạn tăng nặng.

Những người đang uống thuốc trị các bệnh kể trên hãy luôn tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng rau má.

Tóm lại:Rau má tuy là thực phẩm lành tính nhưng cũng có dược tính cao. Theo nhiều khuyến cáo rau má mặc dù an toàn nhưng không nên sử dụng quá 6 tuần mà không có chỉ định của bác sĩ. Ngoài ra, những người mắc bệnh gan hoặc có tiền sử các bệnh tổn thương da, ung thư không nên dùng. Lượng dùng cho một ngày của một người bình thường được các nhà khoa học khuyên dùng là 1 cốc nước rau má, tương đương 40g rau.

Thanh Thanh/VTC News
Tổng hợp
Uống nước rau má giảm cân: Lợi bất cập hại nếu dùng sai cách
Rau má: Bài thuốc tự nhiên, nhưng không phải ai cũng dùng được

Ăn rau má có thực sự giúp thanh nhiệt, giải độc?

Uống nước rau má mùa hè có tác dụng gì?

Nem chua, rau má cùng nhiều đặc sản Thanh Hóa lên livestream của 'Về quê làm giàu'

