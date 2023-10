Phát hiện thêm 1 trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ ở TP.HCM

Trước đó, ngày 28/9, bệnh nhân nam 34 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh đến khám tại Bệnh viện Da liễu TP.HCM với các dấu hiệu nghi ngờ mắc đậu mùa khỉ (Mpox). Bệnh viện đã lấy mẫu xét nghiệm gửi Viện Pasteur TP.HCM. Một ngày sau, kết quả xét nghiệm cho kết quả bệnh nhân dương tính với virus Mpox. Bệnh nhân hiện đang cách ly điều trị. Như vậy, tính đến nay, Việt Nam đã ghi nhận 5 trường hợp mắc bệnh Mpox.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) đã tiến hành điều tra tiền sử đi lại, lập danh sách người tiếp xúc gần với bệnh nhân trong vòng 21 ngày trước khi khởi bệnh. Bệnh nhân không tiếp xúc người nước ngoài hoặc đi nước ngoài trong thời gian gần đây.

Bệnh viện Da liễu TP.HCM tập huấn quy trình xử lý khi nghi ngờ ca đậu mùa khỉ cho nhân viên (Ảnh L.A)

Những trường hợp tiếp xúc gần cũng đang tự theo dõi sức khỏe tại nhà 21 ngày, nếu có triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh sẽ báo ngay cho trạm y tế. Hiện những người này có sức khỏe bình thường, chưa ghi nhận dấu hiệu mắc bệnh. HCDC tiếp tục điều tra, theo dõi sức khoẻ của bệnh nhân và người tiếp xúc.

Bên cạnh đó, người ở chung với bệnh nhân được hướng dẫn vệ sinh khử khuẩn toàn bộ căn nhà, phòng và các vật dụng cá nhân của bệnh nhân.

Sở Y tế TP.HCM cho biết, trường hợp bệnh nhân mắc đậu mùa khỉ trước đó tạm trú tại TP.HCM (bệnh nhân thứ 3) hiện vẫn được cách ly điều trị, sức khỏe ổn định. Ngoại trừ 1 người tiếp gần với người này tại Bình Dương đã mắc thì những người tiếp xúc còn lại chưa ghi nhận dấu hiệu bệnh.

Cũng theo Sở Y tế TP.HCM, số liệu từ Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ, tính đến ngày 27/9/2023, trên toàn thế giới đã có 90.630 ca Mpox được xác định. Sau khi Tổ chức y tế thế giới (WHO) công bố Báo cáo tình hình số ca mắc Mpox vào ngày 14/8/2023 thì đến ngày 11/9/2023, WHO đã nhận được báo cáo về 1.131 trường hợp mới được xác nhận mắc bệnh Mpox và 5 trường hợp tử vong mới. WHO ghi nhận sự gia tăng mạnh mẽ số ca bệnh Mpox mới ở Thái Lan và Trung Quốc. Hầu hết bệnh nhân là nam giới trẻ, đa số có quan hệ tình dục đồng giới.

Tại Việt Nam, Mpox là bệnh truyền nhiễm nhóm B. Ngay từ khi phát hiện ca Mpox đầu tiên xâm nhập từ nước ngoài, Sở Y tế đã chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố và các bệnh viện, phòng khám… triển khai các hoạt động giám sát và truyền thông phòng chống sự lây lan của bệnh.

Ngành Y tế khuyến cáo người dân, nếu phát hiện bản thân hoặc người xung quanh có triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh Mpox cần đến ngay các cơ sở y tế để được tư vấn, chẩn đoán và điều trị đúng. Người bị bệnh cần tuân thủ nghiêm túc các hướng dẫn của nhân viên y tế trong chăm sóc điều trị cho bản thân, giảm thiểu các biến chứng cũng như thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng lây nhiễm.

Người bệnh đồng thời cũng cần phối hợp truyền thông cho những người tiếp xúc gần với mình để phát hiện sớm triệu chứng bệnh và ngăn chặn sự lây lan.