中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Phát hiện thêm tin vui bất ngờ cho những người uống từ 1-4 ly cà phê mỗi ngày

Thứ Tư, 14:00, 15/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Theo kết quả nghiên cứu mới được công bố trên Journal of Health, Population and Nutrition, việc uống từ 1–4 ly cà phê mỗi ngày có thể là một trong những cách đơn giản giúp giảm nguy cơ suy tim.

Medical News đưa tin, nghiên cứu được thực hiện bởi các nhà khoa học đến từ Đại học Y khoa Quốc gia Ivano-Frankivsk, Bệnh viện chuyên khoa NMC và Đại học Khoa học và công nghệ Sudan. Dữ liệu phục vụ nghiên cứu được thu thập từ hơn 650.000 người tại các quốc gia như Thụy Điển, Phần Lan, Anh và Mỹ, với thời gian theo dõi trung bình lên tới 35 năm.

Trong suốt quá trình nghiên cứu, ghi nhận có 20.646 trường hợp mắc suy tim. Khi phân tích thói quen tiêu thụ cà phê, nhóm nghiên cứu nhận thấy những người uống khoảng 1–2 ly mỗi ngày có nguy cơ mắc suy tim thấp hơn khoảng 12% so với những người không uống.

Những người uống khoảng 1–2 ly mỗi ngày có nguy cơ mắc suy tim thấp hơn khoảng 12% so với những người không uống. (Ảnh minh họa)

Đối với nhóm uống từ 2–4 ly mỗi ngày, nguy cơ suy tim giảm trung bình khoảng 7% - một mức giảm này không quá lớn, nhưng vẫn được đánh giá có ý nghĩa trong bối cảnh suy tim là bệnh lý nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe và chất lượng sống.

Ngoài ra, nghiên cứu cũng chỉ ra rằng ngay cả những người không dung nạp tốt caffeine vẫn có thể hưởng lợi từ cà phê. Phân tích chi tiết cho thấy cả cà phê chứa caffeine lẫn loại đã khử caffeine đều mang lại hiệu quả bảo vệ tương tự đối với nguy cơ suy tim.

Các nhà khoa học cho rằng tác dụng này không chủ yếu đến từ caffeine, mà liên quan nhiều hơn đến các hợp chất sinh học khác có trong cà phê, như axit chlorogenic và nhóm polyphenol những chất chống oxy hóa được biết đến với nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Kết quả của nghiên cứu trên tiếp tục bổ sung vào hệ thống bằng chứng ngày càng phong phú cho thấy cà phê không chỉ là thức uống phổ biến mà còn có thể mang lại nhiều tác động tích cực, đặc biệt là trong việc hỗ trợ bảo vệ hệ tim mạch. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu cũng cảnh báo khi lượng tiêu thụ quá nhiều, cụ thể trên 6 ly cà phê mỗi ngày, tác dụng bảo vệ của cà phê có thể không còn được duy trì.

Uống cà phê đúng cách sẽ mang lại sự tỉnh táo, nhưng bạn cần tuyệt đối tránh những sai lầm phổ biến để bảo vệ sức khỏe lâu dài. Trước hết, không nên uống cà phê khi bụng đói vì axit trong cà phê dễ gây viêm loét dạ dày và cảm giác nôn nao, say sẩm. Bạn cũng cần tránh uống quá muộn sau 2 giờ chiều để không làm gián đoạn giấc ngủ, đồng thời hạn chế cho quá nhiều đường hay sữa đặc để tránh nạp "calo rỗng" gây tăng cân.

Ngoài ra, việc uống cà phê quá nóng (trên 65°C) có thể làm tổn thương thực quản, và việc dùng caffeine để thay thế hoàn toàn nước lọc sẽ khiến cơ thể rơi vào tình trạng mất nước, mệt mỏi. Cuối cùng, hãy nhớ không uống cà phê ngay sau khi thức dậy mà nên đợi khoảng 1-2 tiếng để hormone cortisol tự nhiên trong cơ thể ổn định, giúp tinh thần minh mẫn một cách bền vững nhất.

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
Tag: cà phê uống cà phê uống cà phê đúng cách lợi ích khi uống cà phê nên uống bao nhiêu ly cà phê mỗi ngày
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Duy trì omega-3 mỗi ngày, cơ thể nhận thêm lợi ích ít ai ngờ

Việc bổ sung dầu cá omega-3 ngày càng phổ biến nhờ lợi ích cho tim mạch, não bộ và khả năng chống viêm. Tuy nhiên, ít ai biết rằng dưỡng chất thiết yếu này còn có tác động đáng kể đến tâm trạng.

Việc bổ sung dầu cá omega-3 ngày càng phổ biến nhờ lợi ích cho tim mạch, não bộ và khả năng chống viêm. Tuy nhiên, ít ai biết rằng dưỡng chất thiết yếu này còn có tác động đáng kể đến tâm trạng.

Người lớn gặp biến chứng nặng vì chủ quan bệnh sởi chỉ gặp ở trẻ em

VOV.VN - Chủ quan vì mặc định bệnh sởi chỉ gặp ở trẻ em, chị N.T.B nhập viện trong tình trạng nhiễm trùng rõ rệt kèm rối loạn điện giải do biến chứng tiêu hóa nặng vì lây sởi từ cháu gái.

VOV.VN - Chủ quan vì mặc định bệnh sởi chỉ gặp ở trẻ em, chị N.T.B nhập viện trong tình trạng nhiễm trùng rõ rệt kèm rối loạn điện giải do biến chứng tiêu hóa nặng vì lây sởi từ cháu gái.

Uống trà xanh mỗi ngày có giúp ngừa ung thư?

Trà xanh - thức uống truyền thống lâu đời thu hút sự chú ý nhờ hàm lượng chất chống oxy hóa dồi dào. Tuy nhiên, liệu thói quen uống trà mỗi ngày có thực sự giúp phòng ngừa ung thư như nhiều người kỳ vọng?

Trà xanh - thức uống truyền thống lâu đời thu hút sự chú ý nhờ hàm lượng chất chống oxy hóa dồi dào. Tuy nhiên, liệu thói quen uống trà mỗi ngày có thực sự giúp phòng ngừa ung thư như nhiều người kỳ vọng?

ĐỜI SỐNG
XÃ HỘI
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
KINH TẾ
THỂ THAO
PODCAST
Ô tô
Dấu ấn VOV
Dinh dưỡng - món ngon
Cây thuốc
Ăn sạch sống khỏe