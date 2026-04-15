Phát hiện thêm tin vui bất ngờ cho những người uống từ 1-4 ly cà phê mỗi ngày

Medical News đưa tin, nghiên cứu được thực hiện bởi các nhà khoa học đến từ Đại học Y khoa Quốc gia Ivano-Frankivsk, Bệnh viện chuyên khoa NMC và Đại học Khoa học và công nghệ Sudan. Dữ liệu phục vụ nghiên cứu được thu thập từ hơn 650.000 người tại các quốc gia như Thụy Điển, Phần Lan, Anh và Mỹ, với thời gian theo dõi trung bình lên tới 35 năm.

Trong suốt quá trình nghiên cứu, ghi nhận có 20.646 trường hợp mắc suy tim. Khi phân tích thói quen tiêu thụ cà phê, nhóm nghiên cứu nhận thấy những người uống khoảng 1–2 ly mỗi ngày có nguy cơ mắc suy tim thấp hơn khoảng 12% so với những người không uống.

Những người uống khoảng 1–2 ly mỗi ngày có nguy cơ mắc suy tim thấp hơn khoảng 12% so với những người không uống. (Ảnh minh họa)

Đối với nhóm uống từ 2–4 ly mỗi ngày, nguy cơ suy tim giảm trung bình khoảng 7% - một mức giảm này không quá lớn, nhưng vẫn được đánh giá có ý nghĩa trong bối cảnh suy tim là bệnh lý nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe và chất lượng sống.

Ngoài ra, nghiên cứu cũng chỉ ra rằng ngay cả những người không dung nạp tốt caffeine vẫn có thể hưởng lợi từ cà phê. Phân tích chi tiết cho thấy cả cà phê chứa caffeine lẫn loại đã khử caffeine đều mang lại hiệu quả bảo vệ tương tự đối với nguy cơ suy tim.

Các nhà khoa học cho rằng tác dụng này không chủ yếu đến từ caffeine, mà liên quan nhiều hơn đến các hợp chất sinh học khác có trong cà phê, như axit chlorogenic và nhóm polyphenol những chất chống oxy hóa được biết đến với nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Kết quả của nghiên cứu trên tiếp tục bổ sung vào hệ thống bằng chứng ngày càng phong phú cho thấy cà phê không chỉ là thức uống phổ biến mà còn có thể mang lại nhiều tác động tích cực, đặc biệt là trong việc hỗ trợ bảo vệ hệ tim mạch. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu cũng cảnh báo khi lượng tiêu thụ quá nhiều, cụ thể trên 6 ly cà phê mỗi ngày, tác dụng bảo vệ của cà phê có thể không còn được duy trì.

Uống cà phê đúng cách sẽ mang lại sự tỉnh táo, nhưng bạn cần tuyệt đối tránh những sai lầm phổ biến để bảo vệ sức khỏe lâu dài. Trước hết, không nên uống cà phê khi bụng đói vì axit trong cà phê dễ gây viêm loét dạ dày và cảm giác nôn nao, say sẩm. Bạn cũng cần tránh uống quá muộn sau 2 giờ chiều để không làm gián đoạn giấc ngủ, đồng thời hạn chế cho quá nhiều đường hay sữa đặc để tránh nạp "calo rỗng" gây tăng cân.

Ngoài ra, việc uống cà phê quá nóng (trên 65°C) có thể làm tổn thương thực quản, và việc dùng caffeine để thay thế hoàn toàn nước lọc sẽ khiến cơ thể rơi vào tình trạng mất nước, mệt mỏi. Cuối cùng, hãy nhớ không uống cà phê ngay sau khi thức dậy mà nên đợi khoảng 1-2 tiếng để hormone cortisol tự nhiên trong cơ thể ổn định, giúp tinh thần minh mẫn một cách bền vững nhất.