Phôi trữ đông - “kho dự trữ” giúp chủ động thời điểm sinh con

Giải quyết cùng lúc nhiều bài toán với phôi trữ đông

Trong điều trị IVF, chuyển phôi tươi thực tế không phải lúc nào cũng mang lại kết quả tối ưu, đặc biệt khi cơ thể người mẹ chưa sẵn sàng. Trường hợp phụ nữ bị quá kích buồng trứng, niêm mạc chưa đạt điều kiện hay có bệnh lý khác ảnh hưởng đến khả năng làm tổ của phôi thì việc trữ đông phôi là chỉ định cần thiết. Khoảng thời gian “chờ” này mang ý nghĩa quan trọng giúp ổn định sức khỏe, thêm thời gian theo dõi để phôi được chuyển vào môi trường tử cung ở thời điểm tốt nhất.

Trữ đông phôi cũng là “kho dự trữ” quan trọng đối với người bệnh chuẩn bị điều trị ung thư, hoặc các cặp đôi muốn bảo tồn khả năng sinh sản trong những năm tới. Nguồn phôi đã tạo ra ở chu kỳ đầu sẽ được bảo quản an toàn, giúp giải quyết bài toán phôi dư và giảm áp lực thời gian cho những gia đình chưa sẵn sàng sinh con ngay.

Bảo toàn chất lượng phôi trữ đông với nền tảng công nghệ tiên tiến

Tối ưu chất lượng phôi trữ đông, trung tâm IVF BVĐK Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh từ sớm đã áp dụng công nghệ thủy tinh hóa (vitrification) - kỹ thuật tiên tiến được các trung tâm hỗ trợ sinh sản hàng đầu sử dụng. Thủy tinh hóa sử dụng tốc độ đông lạnh siêu nhanh, chỉ mất 20 phút để hoàn thành, giúp hạn chế tối đa sự hình thành tinh thể đá, từ đó bảo toàn chất lượng phôi sau rã lên đến 99%.

Hệ thống phòng Lab tại IVF Hồng Ngọc Phúc Trường Minh

Đặc biệt, toàn bộ quá trình nuôi cấy đến trữ đông đều diễn ra trong điều kiện môi trường phòng labo tiêu chuẩn ISO 5, được kiểm soát nghiêm ngặt về nhiệt độ, áp suất cũng như điều kiện không khí. “Phôi phát triển và “ngủ đông” trong môi trường ổn định để đảm bảo chất lượng trước khi chuyển vào tử cung người mẹ, nâng cao tỷ lệ thành công ” - Th.s Hoàng Thị Thuận (Trưởng Labo Trung tâm IVF BVĐK Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh) chia sẻ.

Từ phôi trữ đông đến trái ngọt hạnh phúc

Với chỉ định phù hợp kết hợp áp dụng kỹ thuật trữ đông tiên tiến, nhiều gia đình đã đón tin vui từ phôi trữ đông ngay trong lần chuyển phôi đầu tiên. Quyết định kéo dài thời gian trữ đông, vợ chồng chị Huệ (Đan Phượng, Hà Nội) tưởng chừng cơ hội mong manh khi chỉ có 1 phôi duy nhất lại có một chu kỳ thuận lợi như ý. Tiền sử thai lưu liên tiếp, bác sĩ Vũ Viết Hoàng xác định nguyên nhân khiến chị khó đậu thai là tình trạng dính buồng tử cung, sẹo xơ. Thêm yếu tố niêm mạc mỏng, tất cả đều không thuận lợi cho quá trình chuyển phôi. Vì vậy, giải pháp tối ưu trong trường hợp của chị Huệ là tiếp tục theo dõi, tối ưu chất lượng niêm mạc tử cung. Qua hai tháng chuẩn bị kỹ càng, sau khi đánh giá tình trạng sức khỏe ổn định, lựa chọn được thời điểm chuyển phôi phù hợp, tin vui đậu thai đã đến với gia đình.

Trữ đông phôi giúp gia đình chủ động lựa chọn thời điểm sinh con, tối ưu tỷ lệ thành công

Không chỉ để chuẩn bị sức khỏe sinh sản tối ưu, trữ đông phôi còn là giải pháp bảo toàn chất lượng phôi trong thời gian chờ kết quả sàng lọc di truyền. Với hy vọng tìm được những phôi tốt nhất không mang bất thường, tối ưu cơ hội mang thai, gia đình chị Giang (Ninh Bình) lựa chọn phương Mini kết hợp sàng lọc phôi. Phôi sau khi nuôi đến ngày 5, một số tế bào trên phôi được lấy mang đi xét nghiệm, kiểm tra các bất thường liên quan đến di truyền. Vì vậy, số phôi còn lại sẽ được trữ đông để chờ kết quả sàng lọc, lựa chọn phôi tốt nhất. Đúng phác đồ, đúng thời điểm, vợ chồng chị Giang đón tin đậu thai trong chu kỳ đầu.

Trữ đông phôi ngày càng trở thành một phần quan trọng trong chiến lược điều trị IVF hiện đại. Khi phôi được “bảo quản” đúng cách và chuyển vào thời điểm phù hợp, hành trình tìm con có thể trở nên nhẹ nhàng và hiệu quả hơn rất nhiều.