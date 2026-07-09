Phụ nữ mãn kinh dễ mắc 6 bệnh chuyển hóa nếu bỏ qua dấu hiệu này

Rối loạn mỡ máu

Estrogen giúp duy trì cân bằng mỡ máu bằng cách tăng cholesterol HDL (tốt) và giảm cholesterol LDL (xấu). Sau mãn kinh, lượng estrogen suy giảm khiến LDL tăng, HDL giảm, làm gia tăng nguy cơ rối loạn mỡ máu. Bệnh thường tiến triển âm thầm nhưng có thể dẫn đến xơ vữa động mạch, nhồi máu cơ tim hoặc đột quỵ nếu không được kiểm soát. Để phòng ngừa, phụ nữ nên kiểm tra mỡ máu định kỳ, hạn chế chất béo bão hòa, tăng cường omega-3 từ cá biển và các loại hạt, đồng thời duy trì ít nhất 150 phút vận động mỗi tuần.

Béo phì

Trong giai đoạn mãn kinh, sự suy giảm nội tiết làm chậm quá trình trao đổi chất và tăng tích tụ mỡ vùng bụng, khiến nhiều phụ nữ tăng cân dù không thay đổi chế độ ăn. Béo phì không chỉ ảnh hưởng đến vóc dáng mà còn làm tăng nguy cơ mắc hội chứng chuyển hóa, bệnh tim mạch và đái tháo đường type 2. Để kiểm soát cân nặng, nên ăn nhiều rau xanh, chất xơ và protein lành mạnh, hạn chế đường, tinh bột tinh chế, thực phẩm chế biến sẵn, đồng thời duy trì tập luyện và theo dõi cân nặng thường xuyên.

Mãn kinh không chỉ gây thay đổi nội tiết mà còn làm tăng nguy cơ mắc nhiều bệnh chuyển hóa do sự suy giảm estrogen

Đái tháo đường type 2

Sau mãn kinh, sự suy giảm estrogen và tình trạng kháng insulin làm tăng nguy cơ mắc đái tháo đường type 2, khiến cơ thể khó kiểm soát đường huyết. Các dấu hiệu như khát nhiều, tiểu nhiều, mệt mỏi kéo dài hoặc sụt cân bất thường cần được lưu ý, đặc biệt ở phụ nữ từng mắc đái tháo đường thai kỳ, thừa cân hoặc ít vận động. Để phòng bệnh, nên kiểm tra đường huyết định kỳ, ăn uống lành mạnh, hạn chế thực phẩm nhiều đường và duy trì vận động mỗi ngày.

Gan nhiễm mỡ không do rượu

Gan nhiễm mỡ không do rượu là bệnh chuyển hóa thường gặp ở phụ nữ sau mãn kinh do suy giảm estrogen, làm tăng mỡ nội tạng, rối loạn mỡ máu và kháng insulin. Bệnh thường diễn tiến âm thầm nhưng có thể dẫn đến viêm gan, xơ gan, thậm chí ung thư gan nếu không được phát hiện sớm. Để phòng ngừa, phụ nữ nên kiểm soát cân nặng, hạn chế thực phẩm nhiều dầu mỡ, duy trì vận động và kiểm tra gan định kỳ theo hướng dẫn của bác sĩ.

Tăng huyết áp

Sau mãn kinh, sự suy giảm estrogen khiến thành mạch kém đàn hồi, kết hợp với tăng cân, rối loạn mỡ máu và kháng insulin làm tăng nguy cơ tăng huyết áp. Bệnh thường diễn tiến âm thầm, các triệu chứng như đau đầu, mất ngủ, hồi hộp hoặc bốc hỏa dễ bị nhầm với biểu hiện mãn kinh. Để phòng ngừa, phụ nữ nên đo huyết áp định kỳ, ăn nhạt, tăng cường rau xanh và trái cây, hạn chế rượu bia, không hút thuốc và duy trì cân nặng hợp lý.

Loãng xương

Loãng xương là bệnh phổ biến ở phụ nữ sau mãn kinh do suy giảm estrogen, khiến mật độ xương giảm nhanh, xương giòn và dễ gãy. Nguy cơ gãy cổ xương đùi hoặc gãy cột sống tăng cao trong những năm đầu sau mãn kinh, ảnh hưởng lớn đến khả năng vận động. Để phòng bệnh, phụ nữ nên bổ sung đủ canxi và vitamin D theo hướng dẫn của bác sĩ, duy trì các bài tập chịu trọng lượng và đo mật độ xương định kỳ để phát hiện sớm nguy cơ.