Phụ nữ tiền mãn kinh nên ăn uống thế nào để khỏe - trẻ - ít bốc hỏa?

Giai đoạn tiền mãn kinh ở phụ nữ

Tiền mãn kinh là giai đoạn chuyển tiếp trước khi bước vào mãn kinh, khi hoạt động của buồng trứng suy giảm dần. Lúc này, chu kỳ rụng trứng không còn ổn định, kinh nguyệt thay đổi và khả năng sinh sản cũng giảm theo thời gian. Giai đoạn tiền mãn kinh thường xuất hiện trong độ tuổi từ 40-55, tuy nhiên có thể đến sớm hoặc muộn tùy từng người.

Một số dấu hiệu thường gặp khi phụ nữ bước vào thời kỳ tiền mãn kinh gồm:

Chu kỳ kinh nguyệt thay đổi, có thể thưa dần và lượng máu kinh ít hơn; Da khô, xuất hiện nếp nhăn; Tóc rụng nhiều; Cơ thể dễ mệt mỏi, tâm lý nhạy cảm hơn.

Những thay đổi về nội tiết trong giai đoạn này khiến chị em dễ gặp rối loạn tâm sinh lý. Do đó, việc tìm hiểu phụ nữ tiền mãn kinh nên bổ sung gì để cải thiện sức khỏe và thích nghi với những thay đổi là điều được nhiều người quan tâm.

Phụ nữ tiền mãn kinh dễ bị bốc hỏa, khó chịu, mệt mỏi

Phụ nữ ở thời kỳ tiền mãn kinh nên bổ sung gì?

Chế độ ăn uống cân đối và khoa học được xem là “chìa khóa” giúp phụ nữ vượt qua giai đoạn tiền mãn kinh nhẹ nhàng hơn. Chị em nên ưu tiên bổ sung các nhóm thực phẩm sau:

Tăng cường protein: Có thể lựa chọn đạm từ cá, trứng, đậu nành, súp lơ xanh hoặc các loại thực phẩm giàu đạm khác.

Sử dụng ngũ cốc nguyên hạt: Khoai, bắp, mì, nui… giúp bổ sung carbohydrate và cung cấp năng lượng cho cơ thể.

Bổ sung thực phẩm giàu Omega-3 như cá, rong biển, tảo, đậu nành, dầu hạt cải; và Omega-6 từ bắp, đậu phộng, dầu mè, hạt hướng dương nhằm hỗ trợ sức khỏe tim mạch.

Ăn các loại cá như cá thu, cá mòi, cá hồi và trứng để tăng cường DHA, EPA.

Tăng cường rau xanh như rau dền, rau đay, mồng tơi, rau ngót; kết hợp gia vị tự nhiên như hành, hẹ, rau thơm và trà xanh để hỗ trợ chống lão hóa.

Hạn chế thực phẩm nhiều đường, đồ ngọt, món ăn mặn và chứa nhiều muối.

Bổ sung nhiều rau củ, trái cây để cung cấp chất xơ, vitamin và khoáng chất, hỗ trợ tiêu hóa và bảo vệ tim mạch.

Uống khoảng 2 ly sữa mỗi ngày giúp bổ sung dưỡng chất cần thiết cho xương.

Ưu tiên chất béo từ thực vật nhằm giảm cholesterol xấu.

Một số loại thực phẩm chức năng cho phụ nữ tiền mãn kinh

Bên cạnh chế độ ăn uống, thực phẩm chức năng cũng có thể hỗ trợ bổ sung dưỡng chất cần thiết trong giai đoạn tiền mãn kinh. Tuy nhiên, việc sử dụng cần được cân nhắc kỹ lưỡng.

Một số nhóm thực phẩm chức năng thường được nhắc đến gồm:

Sản phẩm bổ sung nội tiết tố estrogen cho nữ giới;

Các vitamin như A, D, E, B6, B12 nhằm hỗ trợ giảm triệu chứng khó chịu;

Phytoestrogen có nguồn gốc thực vật giúp bù đắp phần nào sự thiếu hụt estrogen.

Trước khi sử dụng, chị em nên tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia để đảm bảo an toàn. Đồng thời, cần lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, tránh mua phải hàng kém chất lượng gây ảnh hưởng đến sức khỏe.