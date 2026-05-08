中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Quả cóc: Loại trái cây chua quen thuộc nhưng “giàu dinh dưỡng” ít ai ngờ tới

Thứ Sáu, 11:28, 08/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Quả cóc là loại trái cây quen thuộc, được nhiều người yêu thích nhờ vị chua ngọt đặc trưng. Không chỉ là món ăn vặt hấp dẫn, cóc còn giàu dưỡng chất, giúp tăng cường sức đề kháng, hỗ trợ tiêu hóa, làm đẹp da và kiểm soát cân nặng.

Giá trị dinh dưỡng của quả cóc

Không chỉ là món ăn vặt quen thuộc, quả cóc còn giàu dinh dưỡng với vitamin C, A, chất xơ và các khoáng chất như canxi, sắt, phốt pho, giúp tăng đề kháng, hỗ trợ tiêu hóa, tốt cho da và xương khớp. Với hàm lượng calo thấp, khoảng 40 kcal/100g, cóc cũng phù hợp cho người ăn kiêng. Trong y học cổ truyền, quả cóc có tác dụng thanh nhiệt, hỗ trợ tiêu hóa, giảm ho; lá và vỏ cây còn được dùng trong một số bài thuốc trị cảm lạnh, viêm họng.

Ăn quả cóc mang lại lợi ích gì cho sức khỏe?

Việc bổ sung quả cóc vào khẩu phần ăn hàng ngày có thể mang đến nhiều lợi ích tích cực cho cơ thể. Đây không chỉ là loại trái cây dễ ăn mà còn phù hợp với nhiều đối tượng.

Tăng cường hệ miễn dịch

Nhờ hàm lượng vitamin C dồi dào, quả cóc giúp cơ thể tăng sức đề kháng, chống lại các gốc tự do và vi khuẩn gây bệnh. Việc ăn cóc thường xuyên có thể góp phần giảm nguy cơ mắc các bệnh như cảm cúm, viêm họng hay nhiễm trùng đường hô hấp, đặc biệt trong thời điểm giao mùa.

qua coc loai trai cay chua quen thuoc nhung giau dinh duong it ai ngo toi hinh anh 1
Quả cóc là loại trái cây quen thuộc, được nhiều người yêu thích nhờ vị chua ngọt đặc trưng

Hỗ trợ hệ tiêu hóa

Lượng chất xơ dồi dào trong quả cóc giúp cải thiện hoạt động của hệ tiêu hóa, hỗ trợ ngăn ngừa táo bón và tăng khả năng hấp thu dưỡng chất. Ngoài ra, enzyme tự nhiên trong cóc còn hỗ trợ phân giải protein, giúp giảm áp lực cho dạ dày sau những bữa ăn nhiều đạm.

Hỗ trợ kiểm soát đường huyết

Quả cóc có chỉ số đường huyết thấp và chứa nhiều chất xơ, giúp làm chậm quá trình hấp thụ đường vào máu. Đây được xem là lựa chọn phù hợp cho những người đang cần kiểm soát đường huyết.

Hỗ trợ giảm cân an toàn

Với hàm lượng calo thấp nhưng giàu chất xơ, quả cóc giúp tạo cảm giác no lâu, hạn chế cảm giác thèm ăn. Đồng thời, vị chua tự nhiên của loại quả này còn có thể hỗ trợ thúc đẩy quá trình trao đổi chất.

Làm đẹp da và tóc

Vitamin A và vitamin C trong quả cóc góp phần tái tạo tế bào da, làm chậm quá trình lão hóa và hỗ trợ duy trì làn da khỏe mạnh. Bên cạnh đó, các khoáng chất trong quả cũng giúp nuôi dưỡng mái tóc chắc khỏe hơn.

Cải thiện thị lực

Vitamin A đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ mắt. Việc bổ sung quả cóc hợp lý có thể giúp giảm nguy cơ mắc các vấn đề về mắt như khô mắt, thoái hóa điểm vàng hoặc đục thủy tinh thể, đặc biệt ở người lớn tuổi.

Những lưu ý khi ăn quả cóc

Dù mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, quả cóc vẫn cần được sử dụng đúng cách để tránh tác dụng không mong muốn. Không nên ăn khi đói vì lượng axit tự nhiên có thể gây kích ứng dạ dày, đặc biệt ở người có tiền sử bệnh. Cũng không nên ăn quá nhiều trong một lần, mỗi ngày chỉ nên khoảng 100-200g và nên súc miệng sau khi ăn để bảo vệ men răng. Với người bị viêm loét dạ dày hoặc trào ngược axit, cần hạn chế ăn cóc tươi, hoặc có thể dùng dạng nước ép pha loãng để giảm độ chua.

qua_coc.jpg

Quả cóc: Cách ăn đúng để tận dụng tối đa lợi ích sức khỏe

VOV.VN - Quả cóc không chỉ được yêu thích nhờ vị chua ngọt dễ chịu mà còn là nguồn dinh dưỡng phong phú. Với hàm lượng vitamin C cao, chất xơ và các khoáng chất thiết yếu, quả cóc mang lại nhiều lợi ích sức khỏe, từ tăng cường hệ miễn dịch, hỗ trợ tiêu hóa, đến làm đẹp da, tóc và kiểm soát cân nặng.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
Tag: quả cóc giàu dinh dưỡng quả cóc tăng sức đề kháng kiểm soát cân nặng
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Tác dụng phụ chưa biết của việc bổ sung quá nhiều Vitamin E
Tác dụng phụ chưa biết của việc bổ sung quá nhiều Vitamin E

VOV.VN - Vitamin E rất quan trọng đối với sức khỏe, hỗ trợ ngăn ngừa cục máu đông, bảo vệ tế bào và hỗ trợ miễn dịch…  Tuy nhiên nếu bổ sung quá nhiều vitamin E sẽ khiến cơ thể gặp phải một số vấn đề sau đây.

Tác dụng phụ chưa biết của việc bổ sung quá nhiều Vitamin E

Tác dụng phụ chưa biết của việc bổ sung quá nhiều Vitamin E

VOV.VN - Vitamin E rất quan trọng đối với sức khỏe, hỗ trợ ngăn ngừa cục máu đông, bảo vệ tế bào và hỗ trợ miễn dịch…  Tuy nhiên nếu bổ sung quá nhiều vitamin E sẽ khiến cơ thể gặp phải một số vấn đề sau đây.

Tác dụng của quả sung khô
Tác dụng của quả sung khô

VOV.VN - Là loại quả dân dã nhưng quả sung lại rất tốt cho sức khỏe, dưới đây là những tác dụng của quả sung khô bạn không nên bỏ qua.

Tác dụng của quả sung khô

Tác dụng của quả sung khô

VOV.VN - Là loại quả dân dã nhưng quả sung lại rất tốt cho sức khỏe, dưới đây là những tác dụng của quả sung khô bạn không nên bỏ qua.

Tác dụng ít người biết của quả mít non
Tác dụng ít người biết của quả mít non

VOV.VN - Ở Việt Nam, ít người ăn mít non nhưng ở phương Tây mít non được sử dụng để thay thế hoàn toàn thịt lợn trong các món ăn chay, vậy quả mít non có tác dụng gì?

Tác dụng ít người biết của quả mít non

Tác dụng ít người biết của quả mít non

VOV.VN - Ở Việt Nam, ít người ăn mít non nhưng ở phương Tây mít non được sử dụng để thay thế hoàn toàn thịt lợn trong các món ăn chay, vậy quả mít non có tác dụng gì?

ĐỜI SỐNG
XÃ HỘI
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
KINH TẾ
THỂ THAO
PODCAST
Ô tô
Dấu ấn VOV
Dinh dưỡng - món ngon
Cây thuốc
Ăn sạch sống khỏe