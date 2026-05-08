Quả cóc: Loại trái cây chua quen thuộc nhưng “giàu dinh dưỡng” ít ai ngờ tới

Giá trị dinh dưỡng của quả cóc

Không chỉ là món ăn vặt quen thuộc, quả cóc còn giàu dinh dưỡng với vitamin C, A, chất xơ và các khoáng chất như canxi, sắt, phốt pho, giúp tăng đề kháng, hỗ trợ tiêu hóa, tốt cho da và xương khớp. Với hàm lượng calo thấp, khoảng 40 kcal/100g, cóc cũng phù hợp cho người ăn kiêng. Trong y học cổ truyền, quả cóc có tác dụng thanh nhiệt, hỗ trợ tiêu hóa, giảm ho; lá và vỏ cây còn được dùng trong một số bài thuốc trị cảm lạnh, viêm họng.

Ăn quả cóc mang lại lợi ích gì cho sức khỏe?

Việc bổ sung quả cóc vào khẩu phần ăn hàng ngày có thể mang đến nhiều lợi ích tích cực cho cơ thể. Đây không chỉ là loại trái cây dễ ăn mà còn phù hợp với nhiều đối tượng.

Tăng cường hệ miễn dịch

Nhờ hàm lượng vitamin C dồi dào, quả cóc giúp cơ thể tăng sức đề kháng, chống lại các gốc tự do và vi khuẩn gây bệnh. Việc ăn cóc thường xuyên có thể góp phần giảm nguy cơ mắc các bệnh như cảm cúm, viêm họng hay nhiễm trùng đường hô hấp, đặc biệt trong thời điểm giao mùa.

Quả cóc là loại trái cây quen thuộc, được nhiều người yêu thích nhờ vị chua ngọt đặc trưng

Hỗ trợ hệ tiêu hóa

Lượng chất xơ dồi dào trong quả cóc giúp cải thiện hoạt động của hệ tiêu hóa, hỗ trợ ngăn ngừa táo bón và tăng khả năng hấp thu dưỡng chất. Ngoài ra, enzyme tự nhiên trong cóc còn hỗ trợ phân giải protein, giúp giảm áp lực cho dạ dày sau những bữa ăn nhiều đạm.

Hỗ trợ kiểm soát đường huyết

Quả cóc có chỉ số đường huyết thấp và chứa nhiều chất xơ, giúp làm chậm quá trình hấp thụ đường vào máu. Đây được xem là lựa chọn phù hợp cho những người đang cần kiểm soát đường huyết.

Hỗ trợ giảm cân an toàn

Với hàm lượng calo thấp nhưng giàu chất xơ, quả cóc giúp tạo cảm giác no lâu, hạn chế cảm giác thèm ăn. Đồng thời, vị chua tự nhiên của loại quả này còn có thể hỗ trợ thúc đẩy quá trình trao đổi chất.

Làm đẹp da và tóc

Vitamin A và vitamin C trong quả cóc góp phần tái tạo tế bào da, làm chậm quá trình lão hóa và hỗ trợ duy trì làn da khỏe mạnh. Bên cạnh đó, các khoáng chất trong quả cũng giúp nuôi dưỡng mái tóc chắc khỏe hơn.

Cải thiện thị lực

Vitamin A đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ mắt. Việc bổ sung quả cóc hợp lý có thể giúp giảm nguy cơ mắc các vấn đề về mắt như khô mắt, thoái hóa điểm vàng hoặc đục thủy tinh thể, đặc biệt ở người lớn tuổi.

Những lưu ý khi ăn quả cóc

Dù mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, quả cóc vẫn cần được sử dụng đúng cách để tránh tác dụng không mong muốn. Không nên ăn khi đói vì lượng axit tự nhiên có thể gây kích ứng dạ dày, đặc biệt ở người có tiền sử bệnh. Cũng không nên ăn quá nhiều trong một lần, mỗi ngày chỉ nên khoảng 100-200g và nên súc miệng sau khi ăn để bảo vệ men răng. Với người bị viêm loét dạ dày hoặc trào ngược axit, cần hạn chế ăn cóc tươi, hoặc có thể dùng dạng nước ép pha loãng để giảm độ chua.