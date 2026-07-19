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Quả đào rất bổ nhưng 3 nhóm người này nên hạn chế ăn

Chủ Nhật, 09:16, 19/07/2026
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VOV.VN - Quả đào giàu vitamin, chất chống oxy hóa và chất xơ, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Tuy nhiên, với một số người, loại quả này có thể gây phản ứng bất lợi hoặc làm trầm trọng thêm tình trạng bệnh lý, vì vậy cần hạn chế hoặc tránh sử dụng.

Người có cơ địa dị ứng với quả đào

Dị ứng với đào có thể xảy ra ở nhiều mức độ. Một số người chỉ cần tiếp xúc với lớp lông trên vỏ quả đã bị ngứa, nổi mẩn hoặc kích ứng da. Ngoài ra, protein trong thịt quả cũng có thể gây phản ứng dị ứng với các biểu hiện như ngứa miệng, nổi mề đay, sưng môi, sưng lưỡi; trường hợp nặng có thể gây khó thở hoặc sốc phản vệ.

Người từng dị ứng với đào hoặc các loại quả cùng họ hoa hồng như mơ, mận, anh đào nên tránh sử dụng để hạn chế nguy cơ dị ứng.

qua dao rat bo nhung 3 nhom nguoi nay nen han che an hinh anh 1
Quả đào giàu vitamin, chất chống oxy hóa và chất xơ, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe

Người mắc bệnh thận mạn tính

Người mắc bệnh thận mạn thường suy giảm khả năng đào thải kali. Dù đào chỉ chứa lượng kali ở mức thấp đến trung bình, người bệnh vẫn nên ăn với lượng phù hợp và tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng để điều chỉnh theo tình trạng bệnh và nồng độ kali trong máu.

Việc kiểm soát lượng kali rất quan trọng vì tăng kali máu có thể gây yếu cơ, rối loạn nhịp tim và nhiều biến chứng nguy hiểm.

Người có hệ tiêu hóa nhạy cảm hoặc chức năng tiêu hóa kém

Quả đào giàu chất xơ và axit hữu cơ, có tác dụng kích thích tiêu hóa. Tuy nhiên, người bị viêm đại tràng, hội chứng ruột kích thích hoặc thường xuyên đầy hơi, đau bụng, tiêu chảy có thể gặp tình trạng nặng hơn nếu ăn nhiều. Lượng chất xơ lớn cũng dễ gây chướng bụng, khó tiêu ở người có đường ruột nhạy cảm. Theo y học cổ truyền, đào có tính ấm nên ăn quá nhiều có thể khiến người có cơ địa nóng trong bị nổi mụn, bứt rứt.

Người có hệ tiêu hóa kém nên ăn đào với lượng vừa phải, tránh ăn khi đói và ngừng sử dụng nếu xuất hiện các triệu chứng bất thường kéo dài.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
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