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Nữ hoàng trái cây đang vào mùa, giúp da sáng, dáng xinh, sức khỏe dẻo dai

Thứ Tư, 14:00, 08/07/2026
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VOV.VN - Mùa hè đến cũng là lúc những quả đào chín mọng, tỏa hương thơm dịu ngọt ngập tràn các khu chợ và siêu thị. Không chỉ là loại trái cây giải nhiệt lý tưởng với hương vị thanh mát, quả đào còn được ví như một "viên thuốc bổ" tự nhiên nhờ hàm lượng dinh dưỡng vượt trội.

Thúc đẩy hệ tiêu hóa khỏe mạnh

Một quả đào trung bình cung cấp khoảng 2g chất xơ, bao gồm cả chất xơ hòa tan và không hòa tan. Chất xơ không hòa tan giúp tăng khối lượng phân, thúc đẩy nhu động ruột và ngăn ngừa táo bón. Chất xơ hòa tan là nguồn thức ăn cho các lợi khuẩn trong đường ruột, giúp hệ vi sinh đường ruột luôn cân bằng và khỏe mạnh.

Tăng cường hệ miễn dịch vượt trội

Nhờ hàm lượng Vitamin C dồi dào kết hợp với các chất chống oxy hóa mạnh mẽ, quả đào giúp cơ thể sản sinh các tế bào bạch cầu, tăng khả năng phòng vệ trước các loại vi khuẩn, virus gây bệnh cảm cúm thông thường.

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Đào giúp cơ thể sản sinh các tế bào bạch cầu, tăng khả năng phòng vệ trước các loại vi khuẩn, virus gây bệnh cảm cúm thông thường. (Ảnh minh họa: VietNamNet).  

Nuôi dưỡng làn da trắng mịn, chống lão hóa

Quả đào là "thần dược" cho phái đẹp. Vitamin C trong đào đóng vai trò cốt lõi trong việc kích thích sản sinh collagen, giúp da tăng độ đàn hồi và giảm nếp nhăn. Ngoài ra, các chất chống oxy hóa trong quả đào còn bảo vệ làn da khỏi tác hại của tia UV và ô nhiễm môi trường.

Bảo vệ sức khỏe tim mạch

Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng các hợp chất trong quả đào có khả năng liên kết với axit mật (chất do gan tiết ra để tiêu hóa chất béo) và bài tiết chúng ra ngoài. Quá trình này giúp giảm lượng cholesterol xấu (LDL) trong máu, từ đó giảm nguy cơ xơ vữa động mạch và cao huyết áp.

Hỗ trợ kiểm soát cân nặng hiệu quả

Nếu bạn đang trong chế độ ăn kiêng, đào là một lựa chọn tuyệt vời. Với hơn 85% là nước và hàm lượng chất xơ cao, ăn đào giúp bạn có cảm giác no lâu, hạn chế cảm giác thèm ăn vặt mà không lo dư thừa năng lượng.

Cải thiện thị lực

Màu vàng cam của ruột đào chính là minh chứng cho sự xuất hiện của Beta-carotene (tiền chất của Vitamin A). Cùng với lutein và zeaxanthin, các chất này giúp bảo vệ võng mạc, ngăn ngừa chứng quáng gà và giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh đục thủy tinh thể do tuổi tác.

Giảm viêm

Các polyphenol (vi chất dinh dưỡng) và probiotic (vi khuẩn sống) có nguồn gốc thực vật được tìm thấy trong đào và các thực phẩm có nguồn gốc thực vật khác có thể làm giảm viêm, từ đó có thể làm giảm nguy cơ mắc nhiều bệnh mãn tính, bao gồm bệnh tim, tiểu đường, ung thư và bệnh Alzheimer.

Vừa thơm ngon, vừa mang lại hàng loạt lợi ích sức khỏe, quả đào xứng đáng là loại trái cây có mặt trong thực đơn giải nhiệt của gia đình bạn. Bạn có thể ăn đào tươi, làm trà đào thanh mát hoặc thêm vào các món salad. Hãy thưởng thức loại quả này một cách khoa học để cơ thể luôn tràn đầy năng lượng.

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
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