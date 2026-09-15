Quả lê có gì đặc biệt mà được xem là thực phẩm tốt cho sức khỏe?

Tác dụng của quả lê

Nâng cao sức đề kháng cho cơ thể

Lê chứa nhiều vitamin, khoáng chất cùng các dưỡng chất cần thiết cho cơ thể, góp phần hỗ trợ hoạt động của hệ miễn dịch. Bổ sung lê vào chế độ ăn uống hợp lý có thể giúp cơ thể duy trì sức khỏe và tăng khả năng chống lại các tác nhân gây bệnh.

Hạ sốt

Theo quan niệm Đông y, lê có tính hàn, thường được sử dụng với mục đích thanh nhiệt, làm mát cơ thể. Nước ép lê cũng được dùng trong một số trường hợp để hỗ trợ giảm cảm giác nóng, khát khi bị sốt.

Tuy nhiên, khi sốt cao hoặc sốt kéo dài, người bệnh cần được theo dõi và sử dụng thuốc hạ sốt theo hướng dẫn của nhân viên y tế, không nên chỉ dựa vào nước ép lê để điều trị.

Ngăn ngừa táo bón, tốt cho ruột già

Lê chứa lượng chất xơ đáng kể, có lợi cho hoạt động của hệ tiêu hóa và hỗ trợ nhu động ruột. Ăn lê với lượng phù hợp có thể giúp tăng lượng chất xơ trong khẩu phần, từ đó hỗ trợ phòng ngừa táo bón và duy trì chức năng đường ruột.

Quả lê không chỉ có vị ngọt thanh, nhiều nước mà còn cung cấp nhiều dưỡng chất có lợi cho sức khỏe

Hỗ trợ kiểm soát cân nặng

Lê là loại trái cây có hàm lượng năng lượng tương đối thấp, đồng thời chứa nhiều nước và chất xơ. Những yếu tố này giúp tạo cảm giác no, phù hợp với chế độ ăn hướng tới kiểm soát cân nặng khi được sử dụng với khẩu phần hợp lý.

Bên cạnh đó, việc bổ sung trái cây như lê vào chế độ ăn cân đối cũng cung cấp nhiều vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể.

Hỗ trợ kiểm soát huyết áp

Lê cung cấp kali và một số dưỡng chất có lợi cho sức khỏe tim mạch. Chế độ ăn giàu trái cây, rau củ và chất xơ được xem là một phần quan trọng trong việc duy trì huyết áp ở mức phù hợp.

Một số hợp chất thực vật trong lê cũng được quan tâm về khả năng hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Tuy nhiên, ăn lê không thể thay thế thuốc hoặc các biện pháp điều trị tăng huyết áp.

Có đặc tính chống viêm, hỗ trợ giảm nguy cơ dị ứng

Lê chứa các hợp chất thực vật có đặc tính chống oxy hóa và chống viêm. Việc bổ sung trái cây vào chế độ ăn uống cân đối có thể góp phần hỗ trợ sức khỏe tổng thể.

Tuy nhiên, chưa có cơ sở để khẳng định ăn lê có thể điều trị viêm khớp hoặc ngăn ngừa dị ứng. Những người đã được chẩn đoán dị ứng thực phẩm cần xác định rõ tác nhân gây dị ứng và tuân thủ hướng dẫn điều trị, thay vì sử dụng lê để kiểm soát triệu chứng.

Hỗ trợ sức khỏe xương

Lê cung cấp một số khoáng chất và vi chất cần thiết cho cơ thể. Trong đó, boron là nguyên tố vi lượng được cho là có liên quan đến quá trình chuyển hóa canxi và sức khỏe xương.

Dù vậy, để duy trì hệ xương chắc khỏe, cần kết hợp chế độ ăn đa dạng, đầy đủ canxi, vitamin D, protein cùng hoạt động thể chất phù hợp thay vì chỉ dựa vào một loại trái cây.

Những ai không nên ăn lê?

Lê giàu nước và chất xơ, phù hợp với nhiều người. Tuy nhiên, người đang tiêu chảy, lạnh bụng hoặc rối loạn tiêu hóa nên hạn chế nếu thấy triệu chứng nặng hơn. Phụ nữ sau sinh, trẻ nhỏ và người có bệnh lý đặc biệt cũng nên ăn với lượng phù hợp.

Một số quan niệm cho rằng không nên ăn lê cùng rau dền, củ cải hoặc thịt ngỗng, nhưng chưa có bằng chứng khoa học rõ ràng về nguy cơ ngộ độc hay suy thận. Nhìn chung, lê có thể là một phần của chế độ ăn lành mạnh, nhưng không thay thế thuốc điều trị.