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Rán trứng với các loại lá này vừa đổi vị bữa cơm vừa tốt cho sức khỏe

Thứ Sáu, 09:25, 10/07/2026
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VOV.VN - Trứng là thực phẩm giàu protein, dễ chế biến và quen thuộc trong bữa cơm gia đình. Khi kết hợp với một số loại lá, món trứng rán không chỉ hấp dẫn hơn mà còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Lá mơ rán cùng trứng vừa ngon vừa bổ

Lá mơ là loại rau gia vị quen thuộc, chứa flavonoid, iridoid glycoside, saponin và tanin - những hợp chất có đặc tính chống oxy hóa, hỗ trợ kháng khuẩn, bảo vệ niêm mạc đường ruột và cải thiện tiêu hóa. Ngoài ra, lá mơ còn cung cấp một lượng nhỏ vitamin C và khoáng chất, góp phần tăng cường miễn dịch.

Khi kết hợp với trứng - nguồn thực phẩm giàu protein, vitamin và khoáng chất - món trứng rán lá mơ không chỉ thơm ngon mà còn hỗ trợ hệ tiêu hóa, giảm đầy hơi và làm dịu đường ruột. Theo kinh nghiệm dân gian, món ăn này cũng được nhiều người sử dụng để hỗ trợ giảm triệu chứng trào ngược dạ dày.

Lá lốt rán cùng trứng

Lá lốt là loại rau gia vị quen thuộc, chứa tinh dầu, flavonoid, phenolic và alkaloid có đặc tính chống oxy hóa, hỗ trợ kháng viêm. Ngoài ra, loại lá này còn cung cấp vitamin C, beta-carotene và một số khoáng chất, góp phần tăng cường miễn dịch.

Kết hợp với trứng giàu protein, món lá lốt rán trứng không chỉ thơm ngon mà còn hỗ trợ tiêu hóa, giảm đầy bụng, làm ấm cơ thể, đặc biệt phù hợp trong thời tiết lạnh. Theo kinh nghiệm dân gian, món ăn này còn giúp giảm cảm giác đau nhức cơ, khớp nhẹ.

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Khi kết hợp với một số loại lá, món trứng rán không chỉ hấp dẫn hơn mà còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe

Lá ngải cứu rán cùng trứng

Ngải cứu là loại rau, dược liệu quen thuộc, chứa flavonoid, polyphenol và tinh dầu có đặc tính chống oxy hóa, hỗ trợ tuần hoàn, giữ ấm cơ thể. Loại lá này còn cung cấp vitamin A, vitamin C cùng sắt, canxi, góp phần tăng cường miễn dịch và hỗ trợ chuyển hóa.

Trứng rán ngải cứu thường được dùng để hỗ trợ lưu thông máu, cải thiện tình trạng lạnh tay chân, phù hợp với người suy nhược, cần phục hồi sức khỏe hoặc phụ nữ sau kỳ kinh nguyệt (không mang thai). Tuy nhiên, chỉ nên sử dụng với lượng vừa phải và tránh dùng cho phụ nữ mang thai 3 tháng đầu, người nhạy cảm với tinh dầu hoặc có bệnh lý nền.

Lá đinh lăng rán cùng trứng tốt cho sức khỏe

Lá đinh lăng chứa saponin, flavonoid, vitamin nhóm B cùng một số acid amin và khoáng chất, giúp hỗ trợ miễn dịch, chống oxy hóa, duy trì hoạt động của hệ thần kinh và tuần hoàn.

Kết hợp với trứng, lá đinh lăng tạo thành món ăn bổ dưỡng, giúp bồi bổ cơ thể, phù hợp với người suy nhược hoặc thường xuyên làm việc căng thẳng. Hương thơm đặc trưng của lá cũng góp phần kích thích vị giác và tăng cảm giác ngon miệng.

Lá xương sông rán trứng

Xương sông là loại rau gia vị quen thuộc, chứa tinh dầu, flavonoid và các hợp chất phenolic có đặc tính kháng khuẩn, chống oxy hóa, giúp làm ấm đường hô hấp. Theo kinh nghiệm dân gian, loại lá này còn hỗ trợ giảm ho, cảm lạnh nhẹ và cải thiện tiêu hóa.

Khi rán cùng trứng, xương sông tạo nên món ăn thơm ngon, giúp làm ấm cơ thể, giảm cảm giác lạnh bụng và hỗ trợ đường hô hấp, đặc biệt trong thời điểm giao mùa.

Lá hẹ rán cùng trứng

Hẹ chứa các hợp chất sulfur tự nhiên cùng vitamin A và vitamin C, góp phần tăng cường miễn dịch. Theo kinh nghiệm dân gian, hẹ có tính ấm, giúp giảm ho nhẹ, cải thiện đầy bụng và hỗ trợ tiêu hóa.

Kết hợp với trứng, hẹ tạo thành món ăn thơm ngon, bổ dưỡng, giúp bổ sung năng lượng và làm ấm cơ thể khi sử dụng với lượng vừa phải.

Hành lá rán trứng

Hành lá chứa vitamin C, vitamin K, folate, flavonoid và các hợp chất sulfur tự nhiên, góp phần chống oxy hóa, tăng cường miễn dịch và hỗ trợ sức khỏe tim mạch.

Rán cùng trứng, hành lá tạo thành món ăn thơm ngon, bổ dưỡng, giúp bổ sung năng lượng. Theo kinh nghiệm dân gian, món ăn này còn có tác dụng giải cảm nhẹ, giảm đầy bụng và hỗ trợ tiêu hóa.

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Ăn lá hẹ xào trứng mỗi tuần, cơ thể thay đổi ra sao?

VOV.VN - Lá hẹ xào trứng là món ăn quen thuộc trong bữa cơm gia đình Việt, không chỉ dễ chế biến mà còn giàu dinh dưỡng. Sự kết hợp giữa hai nguyên liệu này được đánh giá mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe khi sử dụng hợp lý.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
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