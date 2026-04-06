Ăn lá hẹ xào trứng mỗi tuần, cơ thể thay đổi ra sao?

Thứ Hai, 09:29, 06/04/2026
VOV.VN - Lá hẹ xào trứng là món ăn quen thuộc trong bữa cơm gia đình Việt, không chỉ dễ chế biến mà còn giàu dinh dưỡng. Sự kết hợp giữa hai nguyên liệu này được đánh giá mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe khi sử dụng hợp lý.

Giàu dưỡng chất từ hai nguyên liệu quen thuộc

Lá hẹ là loại rau gia vị nhưng chứa nhiều vitamin quan trọng như A, C, K và một số vitamin nhóm B. Bên cạnh đó, loại rau này còn cung cấp các khoáng chất như canxi, kali, sắt, magie và phốt pho, cùng với một lượng chất xơ tự nhiên hỗ trợ tiêu hóa.

Trong khi đó, trứng được xem là nguồn protein chất lượng cao, cung cấp đầy đủ axit amin thiết yếu. Ngoài ra, trứng còn giàu vitamin A, D, E và các vitamin nhóm B, đồng thời bổ sung nhiều vi chất như sắt, kẽm, selen, choline và một phần omega-3.

Khi kết hợp, hai nguyên liệu này tạo nên món ăn vừa cân đối dinh dưỡng vừa phù hợp với khẩu vị của nhiều gia đình.

Lá hẹ xào trứng không chỉ dễ chế biến mà còn giàu dinh dưỡng

Nhiều lợi ích đối với sức khỏe

Lá hẹ xào trứng không chỉ là món ăn quen thuộc mà còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Món ăn này có thể hỗ trợ tim mạch nhờ các hợp chất trong lá hẹ giúp điều hòa huyết áp, kết hợp với dưỡng chất từ trứng giúp duy trì hoạt động ổn định của hệ tim mạch.

Bên cạnh đó, hàm lượng chất xơ trong lá hẹ giúp cải thiện tiêu hóa, khi xào cùng trứng tạo thành món ăn mềm, dễ hấp thu. Đồng thời, sự kết hợp giữa vitamin, chất chống oxy hóa và protein góp phần tăng cường miễn dịch, bổ sung năng lượng và hỗ trợ cơ thể hoạt động hiệu quả.

Những đối tượng nên và cần hạn chế sử dụng

Lá hẹ xào trứng phù hợp với những người cần bổ sung dinh dưỡng, đặc biệt là người lao động thể lực hoặc đang trong giai đoạn phục hồi sức khỏe. Nhờ hàm lượng protein và vitamin dồi dào, món ăn giúp cung cấp năng lượng và hỗ trợ cơ thể hoạt động hiệu quả.

Tuy nhiên, không phải ai cũng nên sử dụng thường xuyên. Người có hệ tiêu hóa nhạy cảm có thể gặp tình trạng đầy bụng nếu ăn quá nhiều lá hẹ. Bên cạnh đó, những người dị ứng với trứng cần tránh món ăn này để đảm bảo an toàn. Với các trường hợp có bệnh lý đặc biệt, nên tham khảo ý kiến chuyên gia dinh dưỡng trước khi đưa vào thực đơn.

Lưu ý khi sử dụng để đảm bảo hiệu quả

Để phát huy tối đa giá trị dinh dưỡng, người dùng nên lựa chọn nguyên liệu tươi, sạch và có nguồn gốc rõ ràng. Lá hẹ cần được rửa kỹ trước khi chế biến nhằm loại bỏ bụi bẩn và dư lượng hóa chất.

Ngoài ra, không nên ăn quá nhiều trong một bữa để tránh gây khó tiêu. Khi chế biến, cần sử dụng lượng dầu ăn vừa phải nhằm đảm bảo cân đối dinh dưỡng.

Các chuyên gia cũng khuyến nghị nên kết hợp lá hẹ xào trứng với các thực phẩm khác trong bữa ăn để đảm bảo cung cấp đầy đủ các nhóm chất, góp phần duy trì chế độ dinh dưỡng khoa học và lành mạnh.

Lá hẹ chữa ho: Thực hư hiệu quả và cách dùng đúng

VOV.VN - Không chỉ được dùng trong ẩm thực, lá hẹ từ lâu đã có mặt trong các bài thuốc dân gian chữa ho. Tuy nhiên, việc dùng lá hẹ trị ho có thực sự hiệu quả và an toàn hay không vẫn là câu hỏi cần được làm rõ.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
