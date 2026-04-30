Rau răng cưa có gì đặc biệt? Công dụng với sức khỏe khiến nhiều người bất ngờ

Thứ Năm, 11:32, 30/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Rau răng cưa (mùi tàu, ngò gai) là loại rau gia vị quen thuộc với hương thơm đặc trưng. Không chỉ giúp món ăn đậm đà, loại rau này còn chứa nhiều dưỡng chất có lợi, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng và chăm sóc sức khỏe.

Rau răng cưa có tác dụng gì đối với sức khỏe?

Không chỉ là rau gia vị quen thuộc, rau răng cưa còn được sử dụng trong nhiều bài thuốc dân gian. Nhờ chứa nhiều dưỡng chất, loại rau này mang lại một số lợi ích đáng chú ý cho sức khỏe.

Hỗ trợ long đờm

Ho có đờm là tình trạng thường gặp do cảm cúm, viêm đường hô hấp hoặc các bệnh lý liên quan. Theo y học cổ truyền, rau răng cưa có tác dụng làm loãng đờm, hỗ trợ tống xuất dịch nhầy trong cổ họng, từ đó giảm cảm giác khó chịu. Uống nước sắc từ rau răng cưa có thể giúp làm dịu cổ họng và cải thiện tình trạng ho có đờm.

Hỗ trợ giảm triệu chứng cảm cúm

Rau răng cưa có tính ấm, thường được sử dụng trong các bài thuốc dân gian nhằm hỗ trợ giảm các triệu chứng cảm lạnh. Khi kết hợp với các loại thảo dược khác, rau răng cưa có thể giúp giảm nghẹt mũi, đau nhức cơ thể, ho và hỗ trợ cơ thể phục hồi nhanh hơn.

Không chỉ là rau gia vị quen thuộc, rau răng cưa còn được sử dụng trong nhiều bài thuốc dân gian

Hỗ trợ giảm hôi miệng

Hôi miệng là tình trạng phổ biến gây ảnh hưởng đến giao tiếp. Một cách dân gian được áp dụng là dùng nước rau răng cưa để súc miệng. Chỉ cần rửa sạch một nắm rau răng cưa, đun sôi với một ít muối, sau đó để nguội và dùng để ngậm, súc miệng. Thực hiện đều đặn 2-3 lần mỗi ngày có thể giúp làm sạch khoang miệng và cải thiện mùi hơi thở.

Hỗ trợ giảm sỏi thận

Trong dân gian, rau răng cưa được cho là có tác dụng lợi tiểu, hỗ trợ đào thải cặn lắng trong thận. Cách sử dụng phổ biến là hơ lá cho héo rồi sắc nước uống trước bữa ăn. Khi áp dụng liên tục trong 7-9 ngày, phương pháp này có thể hỗ trợ làm tan sỏi nhỏ hoặc giúp đào thải sỏi ra ngoài.

Giúp hạ cholesterol trong máu

Hạt rau răng cưa chứa lượng chất xơ đáng kể, có thể hỗ trợ giảm cholesterol trong máu. Nhờ đó, việc sử dụng hợp lý loại hạt này giúp giảm nguy cơ bệnh tim mạch và huyết áp cao. Một số người sử dụng hạt rau răng cưa nấu nước uống như biện pháp hỗ trợ kiểm soát mỡ máu.

Hỗ trợ giảm viêm kết mạc

Một công dụng ít được biết đến của rau răng cưa là hỗ trợ làm dịu viêm kết mạc. Khi bị đau mắt đỏ nhẹ, có thể dùng nước sắc từ rau răng cưa khô để rửa mắt nhẹ nhàng nhằm giảm sưng và khó chịu. Tuy nhiên, cách làm này cần tham khảo ý kiến bác sĩ để tránh kích ứng hoặc nhiễm trùng.

Một số công dụng khác

Ngoài những lợi ích trên, rau răng cưa còn được dân gian sử dụng để hỗ trợ giảm đái dầm ở trẻ em, cải thiện mụn trứng cá, giảm đau bụng, tiêu chảy, hỗ trợ làm mờ nám da, cân bằng đường huyết và một số công dụng khác.

Một vài lưu ý khi sử dụng rau răng cưa để đảm bảo sức khỏe

Để sử dụng rau răng cưa an toàn, cần lưu ý: phụ nữ mang thai nên hạn chế dùng; người đau dạ dày nên xay hoặc ép nước thay vì ăn sống; người có da nhạy cảm cần thận trọng vì tinh dầu có thể gây kích ứng. Người mắc hen suyễn hoặc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính cũng nên hạn chế sử dụng. Ngoài ra, không nên ăn rau răng cưa cùng thịt lợn hoặc nội tạng động vật vì dễ gây đầy bụng, giảm giá trị dinh dưỡng và tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
