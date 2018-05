Làm thế nào để đối phó với cảm giác buồn nôn khi mang thai

Nước: Nước là phương thuốc tốt nhất khi nói đến buồn nôn và nôn mửa, đặc biệt là khi mang thai. Những phụ nữ uống một ly nước mỗi giờ có ít nguy cơ bị ốm nghén. Ngoài ra, nó giúp giữ cho cơ thể đủ nước, đó là điều cần thiết cho phụ nữ mang thai và thai nhi. Gừng: Gừng là một trong những cách tự nhiên tốt nhất để đối phó với nôn mửa, ngay cả khi mang thai. Nó rất tốt cho hệ tiêu hóa và giúp ngăn chặn sự bài tiết có tính axit trong dạ dày gây buồn nôn hoặc nôn mửa. Ngoài ra, mùi và hương vị của gừng có thể giúp bạn vượt qua cảm giác ói mửa. Chanh: Chanh cũng có thể giúp giải quyết nôn mửa trong thai kỳ. Mùi nhẹ nhàng của nó có tác dụng làm dịu cơ thể, làm giảm buồn nôn và ngăn ngừa nôn mửa. Thêm vào đó, vitamin C trong chanh rất tốt cho phụ nữ có thai cũng như thai nhi. Bạc hà: Bạc hà là một loại thảo dược có thể làm giảm buồn nôn, ốm nghén hoặc nôn mửa trong thai kỳ. Nó giúp làm dịu dạ dày và làm giảm buồn nôn. Tuy nhiên, ở một số phụ nữ, nước bạc hà có thể gây buồn nôn. Trong những tình huống như vậy, hãy ngừng sử dụng nó. Cây thì là: Cây thì là một biện pháp khắc phục tuyệt vời cho nôn mửa và buồn nôn trong khi mang thai. Nó hỗ trợ tiêu hóa và thư giãn niêm mạc đường tiêu hóa, do đó làm giảm cảm giác nôn mửa. Thêm vào đó, hương vị thơm ngon của nó giúp làm dịu dạ dày. Tăng lượng Vitamin B6: Mặc dù lý do chính xác vẫn chưa được biết, vitamin B6 đã được tìm thấy để giúp giảm bớt cảm giác buồn nôn vào buổi sáng ở nhiều phụ nữ mang thai. Ngoài ra, vitamin này không gây hại cho thai nhi và được coi là an toàn trong thai kỳ. Ăn vặt: Ăn bánh quy vào buổi sáng ngay sau khi thức dậy là một cách tuyệt vời để ngăn ngừa buồn nôn và nôn mửa trong khi mang thai. Bánh quy giàu carbohydrate và hương vị nhạt, do đó giúp giải quyết vấn dạ dày bằng cách hút axit tích tụ trong đêm. Đi bộ thường xuyên: Các bài tập đi bộ vào ánh sáng rất hữu ích trong khi mang thai. Đi bộ giúp làm loãng hormone progesterone trong toàn hệ thống của bạn, đó là một trong những lý do đằng sau triệu chứng buồn nôn. Ngoài ra, đi bộ giúp tiêu hóa, do đó làm giảm nguy cơ nôn mửa. Thêm vào đó, khi bạn đi bộ không khí trong lành sẽ giúp bạn cảm thấy tốt hơn.

