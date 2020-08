Những bệnh có thể truyền sang con trong quá trình mang thai

Mang thai luôn là điều hạnh phúc và thậm chí là kỳ diệu đối với phụ nữ. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, đây có thể là một giai đoạn khó khăn đòi hỏi phải có sự theo dõi y tế thường xuyên. Việc mang thai được coi là rủi ro khi người mẹ mắc một căn bệnh có thể truyền sang thai nhi, trước hoặc trong khi sinh.

Phụ nữ mang thai cần lưu ý nhiều vấn đề đảm bảo sức khỏe mẹ và bé.

Một số bệnh nhiễm trùng như toxoplasma, bệnh thủy đậu, bệnh listeriosis, viêm gan, thực sự có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho sức khỏe của em bé. Đây là lý do tại sao một số biện pháp phòng ngừa nhất định phải được thực hiện để hạn chế nguy cơ mắc loại bệnh này và lây nhiễm cho thai nhi. Trong số những bệnh có khả năng gây hại cho em bé còn có các bệnh lây truyền qua đường tình dục như nhiễm chlamydia, herpes sinh dục, HIV...



Tiểu đường tuýp 1: Chiếm từ 5% đến 10% trong số các ca mắc tiểu đường hiện nay. Dạng bệnh này thường xuất hiện nhất trong giai đoạn thơ ấu hoặc thanh thiếu niên, do đó trước đây còn có tên là “bệnh tiểu đường vị thành niên”.



Ở giai đoạn đầu, tiểu đường tuýp 1 không gây ra bất kỳ triệu chứng nào vì tuyến tụy vẫn hoạt động một phần. Bệnh chỉ trở nên rõ rang khi tới 80%-90% tế bào sản xuất insulin của tuyến tụy đã bị phá hủy.



Viêm gan (A, B, C hay gan nhiễm độc)



Viêm gan A, B, C hay gan nhiễm độc) thường là tình trạng viêm gan do nhiễm virus, nhưng đôi khi do nghiện rượu, hoặc ngộ độc thuốc hoặc hóa chất. Các triệu chứng và nguyên nhân dẫn tới viêm gan rất khác nhau ở mỗi người.

Tăng lipid máu (Cholesterol và triglycerid)



Rối loạn lipid máu là khi bạn có lượng lipid cao trong máu, bao gồm cholesterol và triglycerid. Tình trạng thể chất này không gây ra các triệu chứng. Đối với nhiều người, nó không có tác động tiêu cực.



HIV/AIDS



HIV hay virus suy giảm miễn dịch ở người, là một loại virus có thể gây ra một căn bệnh được gọi là AIDS (hội chứng suy giảm miễn dịch). Nhiễm HIV ảnh hưởng đến hệ thống miễn dịch, là hệ thống phòng thủ tự nhiên của cơ thể chống lại bệnh tật.

Nếu không được điều trị, các bệnh nghiêm trọng có thể phát triển. Các bệnh nhiễm trùng bình thường vô hại, chẳng hạn như cúm hoặc viêm phế quản, có thể trở nên tồi tệ hơn, rất khó điều trị, hoặc thậm chí dẫn đến tử vong. Ngoài ra, nguy cơ mắc bệnh ung thư cũng tăng lên./.