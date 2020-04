Sản phụ ngừng tim cấp cứu ở Bệnh viện Bạch Mai được xuất viện

Cuối giờ chiều 24/4, Bệnh viện Bạch Mai tổ chức xuất viện cho sản phụ từng ngừng tim ngay khi vào đến cổng bệnh viện và được cấp cứu ngoạn mục. Bệnh viện đã thực hiện ca cấp cứu hy hữu này giữa lúc đang cách ly y tế vì dịch bệnh Covid-19.

Trước đó, trưa ngày 3/4 vừa qua, khoa Cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai nhận được yêu cầu hỗ trợ của Bệnh viện đa khoa Hà Đông (Hà Nội) về sản phụ Hoàng Thị Tân, 30 tuổi, sinh con lần thứ 3 với chẩn đoán sốc mất máu, rối loạn đông máu nặng, suy đa tạng sau phẫu thuật cắt tử cung do rau bong non, chưa loại trừ tắc mạch ối.

Bệnh nhân Hoàng Thị Tân cùng chống cảm ơn các y bác sĩ.

Trong khi chờ tiếp nhận bệnh nhân, khoa Cấp cứu Bệnh viện Bạch Mai đã nhanh chóng hội chẩn trực tuyến.

Từ khi rời Bệnh viện đa khoa Hà Đông, bệnh nhân này 2 lần ngừng tim. Lần đầu khi xe cấp cứu vừa vào đến cổng Bệnh viện Bạch Mai. Các bác sĩ đã phải ép tim, hỗ trợ hô hấp cho bệnh nhân ngay trên đường đưa bệnh nhân vào khoa Cấp cứu.

Bình thường, xe cấp cứu chở thẳng người bệnh đến tận cửa, nhưng thời điểm đó do bệnh viện đang thực hiện cách ly y tế nên xe chỉ đến được vùng đệm ở cổng. Dù trời mưa nhưng 11 người đã được huy động vừa ép tim ngay trên cáng, vừa di chuyển bệnh nhân vào khu can thiệp kỹ thuật cao, cách cổng bệnh viện hơn 500m. Sau 15 phút can thiệp, bệnh nhân tự thở được. Tuy nhiên, các chỉ số sinh tồn vô cùng thấp.

Bệnh nhân và chồng tặng hoa cảm ơn Giám đốc bệnh viện và Trưởng khoa Cấp cứu, cùng các y bác sỹ.

Đến cuối giờ chiều cùng ngày, bệnh nhân ngừng tim, ngừng thở lần thứ hai. Kíp cấp cứu tiếp tục ép tim liên tục hơn 2 tiếng đồng hồ thì tim bệnh nhân đập trở lại.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Chi trưởng khoa cấp cứu cho biết, bệnh nhân được thực hiện các kỹ thuật hồi sức chuyên sâu và được can thiệp bằng những kỹ thuật hiện đại nhất. Sau 21 ngày điều trị tích cực, đến nay bệnh nhân Hoàng Thị Tân đã hồi phục sức khỏe, được xuất viện và cũng là lần đầu tiên được nhìn thấy mặt con mình./.