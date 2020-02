Sao Việt bày cách đảm bảo dinh dưỡng cho con trong mùa dịch bệnh

Trong mùa dịch bệnh như hiện nay, kỳ nghỉ của bé được kéo dài nên vừa đi làm, các mẹ lại canh cánh nỗi lo chăm sóc con trẻ. Ngoài việc giữ vệ sinh cẩn thận, làm thế nào đảm bảo dinh dưỡng, tăng cường sức khỏe cho trẻ là chuyện các mẹ đặc biệt quan tâm. Thu Quỳnh và Trang Lou mới đây đồng loạt chia sẻ bí quyết tâm đắc của mình.



Khi các mẹ đồng loạt chuộng sữa chuẩn an toàn gấp 11 lần

Trang Lou, hotmom được yêu mến trên mạng xã hội, đã chia sẻ cách tăng cường sức khỏe từ bên trong cho con. Mẹ bé Xoài bật mí cả nhà đã dự trữ đến mấy lốc sữa Cô Gái Hà Lan, sau khi biết được nhãn sữa này không chỉ đảm bảo đầy đủ các dưỡng chất mà còn đạt độ an toàn cao hơn chuẩn đến 11 lần.

Trang còn tìm hiểu thêm, chính nhờ việc nguồn sữa nguyên liệu được kiểm soát nghiêm ngặt theo chuẩn Hà Lan, từ tiêu chí “20 phút vàng” đến hàng loạt bài kiểm tra về độ tươi, số lượng vi sinh, độ đạm, béo… nên Cô Gái Hà Lan luôn đảm bảo nguồn dưỡng chất thuần khiết, độ tươi và đặc biệt là độ an toàn cực kì cao trong từng sản phẩm.

Trang Lou tin tưởng những hộp sữa tươi Cô Gái Hà Lan thơm ngon giàu canxi, vitamin và các khoáng chất sẽ giúp Xoài tăng cường sức khỏe.

Còn với Thu Quỳnh - nữ diễn viên trong bộ phim “Quỳnh búp bê” cũng ấn tượng trước độ an toàn của sữa tươi đến từ xứ hoa tulip: “Tình cờ mẹ đã đọc được thông tin sữa Cô Gái Hà Lan mà bao lâu nay gia đình vẫn luôn sử dụng không chỉ đảm bảo dinh dưỡng đầy đủ, cân bằng mà còn an toàn vượt chuẩn rất nhiều lần!”. Nàng My Sói bày tỏ cảm giác “siêu yên tâm” và hứa hẹn nhất định phải cho Be uống sữa Cô Gái Hà Lan hàng ngày, kết hợp thêm các biện pháp như đeo khẩu trang và rửa tay thường xuyên nữa để giảm thiểu nỗi lo trong mùa dịch.

Sữa tươi Cô Gái Hà Lan an toàn vượt chuẩn 11 lần cũng là giải pháp dinh dưỡng được mẹ Quỳnh chọn lựa cho Be.

Lời khuyên từ chuyên gia dinh dưỡng: An toàn trên hết!

Không chỉ có các bà mẹ hứng thú với những tiêu chí chất lượng “xịn sò” của sữa Cô Gái Hà Lan mà ngay cả chuyên gia dinh dưỡng cũng giúp các mẹ xác nhận các hiểu biết khoa học về việc thế nào là sữa an toàn, đặc biệt trong thời điểm quan trọng với sức khỏe các bé.

Theo đó, chuyên gia dinh dưỡng Anh Nguyễn, Bệnh viện Đại học Worcester (Anh), tác giả sách “Làm mẹ không áp lực” đã đưa ra những lưu ý quan trọng trong việc theo dõi khẩu phần của trẻ. Theo chuyên gia, khó có thể đột ngột ép trẻ “vào khuôn” ăn uống lành mạnh sau một kỳ nghỉ dài với nhiều đồ ngọt, thức ăn vặt, mà người lớn nên cho trẻ những thức ăn thay thế, trong đó không thể thiếu sữa tươi.

Chuyên gia Anh Nguyễn cho rằng độ an toàn cao hơn chuẩn 11 lần của sữa Cô Gái Hà Lan là một yếu tố quan trọng giúp mẹ tin tưởng cho con sử dụng

Chuyên gia Anh Nguyễn khuyến khích các mẹ cần chọn loại sữa có độ an toàn cao, ưu tiên các sản phẩm bảo đảm các tiêu chí về vitamin, can xi, độ đạm, nói không với dư lượng kháng sinh, màu hoá học… Điều này giúp bé hấp thu tốt hơn nguồn dưỡng chất từ thiên nhiên, từ đó tăng cường sức đề kháng, phòng ngừa bệnh dịch. Để có được điều này, độ an toàn trong quy trình sản xuất phải được đưa lên hàng đầu.

Sữa tươi Cô Gái Hà Lan, với công nghệ sản xuất “chuẩn Hà Lan”, đang là sản phẩm được thị trường ưa chuộng bởi tiêu chuẩn “4 không”: Không dư lượng kháng sinh; Không dư lượng thuốc trừ sâu; Không màu hoá học; Không chất bảo quản. Cô Gái Hà Lan tự hào sở hữu những hộp sữa tươi lành, vượt qua hàng chục chỉ số chất lượng gắt gao trước khi đến với tay mẹ và bé./.