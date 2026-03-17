Sau tuổi 45, ba bộ phận này trong cơ thể cần giữ "sạch" nếu muốn sống thọ
VOV.VN - Sau tuổi 45, việc duy trì mạch máu thông thoáng, đường ruột khỏe mạnh và phổi sạch sẽ là "chìa khóa vàng" giúp duy trì hệ miễn dịch, ngăn ngừa bệnh tật và kéo dài tuổi thọ.
Theo các chuyên gia sức khỏe, nếu muốn duy trì thể trạng tốt khi bước vào tuổi trung niên, ba bộ phận trong cơ thể cần được đặc biệt chú ý là mạch máu, đường ruột và phổi. Khi ba cơ quan này hoạt động ổn định, cơ thể có thể được cung cấp đầy đủ oxy, dinh dưỡng và góp phần duy trì hệ miễn dịch khỏe mạnh.
Mạch máu sạch giúp giảm nguy cơ đột quỵ
Mạch máu giống như hệ thống đường ống vận chuyển máu và dưỡng chất đi khắp cơ thể. Khi mạch máu thông thoáng, các cơ quan sẽ được cung cấp đầy đủ oxy và năng lượng để hoạt động hiệu quả.
Ngược lại, nếu mạch máu tích tụ nhiều mảng bám hoặc cục máu đông, dòng chảy của máu sẽ bị cản trở. Điều này có thể làm tăng nguy cơ mắc các bệnh nguy hiểm như đột quỵ, nhồi máu cơ tim hoặc bệnh mạch máu não.
Để bảo vệ hệ mạch máu, các chuyên gia khuyến nghị:
Hạn chế thực phẩm nhiều dầu mỡ và cholesterol
Tăng cường rau xanh, trái cây và ngũ cốc nguyên hạt giàu chất xơ
Không hút thuốc, hạn chế rượu bia
Duy trì vận động thường xuyên và kiểm soát cân nặng hợp lý
Một lối sống lành mạnh không chỉ giúp mạch máu “sạch” hơn mà còn làm chậm quá trình lão hóa của cơ thể.
Đường ruột khỏe mạnh giúp tăng miễn dịch
Đường ruột đóng vai trò quan trọng trong việc tiêu hóa và hấp thu dinh dưỡng. Không chỉ vậy, nhiều nghiên cứu còn cho thấy hệ vi sinh trong ruột liên quan chặt chẽ đến hệ miễn dịch và sức khỏe tổng thể.
Khi bước vào tuổi trung niên, hệ tiêu hóa hoạt động kém hiệu quả hơn, số lượng lợi khuẩn trong ruột cũng giảm dần. Điều này khiến độc tố dễ tích tụ và làm tăng nguy cơ mắc các bệnh về tiêu hóa.
Để duy trì hệ ruột khỏe mạnh, nên:
Ăn nhiều rau xanh, trái cây và thực phẩm giàu chất xơ
Uống đủ nước mỗi ngày
Bổ sung thực phẩm lên men hoặc men vi sinh khi cần thiết
Duy trì thói quen vận động thường xuyên
Phổi khỏe mạnh giúp cơ thể nhận đủ oxy
Phổi là cơ quan đảm nhiệm chức năng hô hấp, giúp cơ thể hấp thụ oxy và thải khí carbon dioxide ra ngoài. Khi phổi hoạt động tốt, toàn bộ cơ thể sẽ được cung cấp năng lượng cần thiết để duy trì sự sống.
Tuy nhiên, phổi cũng dễ bị tổn thương bởi khói thuốc, ô nhiễm không khí và các tác nhân gây bệnh. Khi phổi bị suy giảm chức năng, nguy cơ mắc các bệnh như hen suyễn, viêm phổi, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính hoặc thậm chí ung thư phổi sẽ tăng lên.
Để giữ phổi khỏe mạnh, cần:
Tránh hút thuốc và hạn chế tiếp xúc với khói bụi độc hại
Tập thể dục đều đặn, đặc biệt là các bài tập tăng cường hô hấp
Giữ môi trường sống thông thoáng, sạch sẽ
Kiểm tra sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm các vấn đề về phổi
Chăm sóc sức khỏe từ sớm là chìa khóa sống lâu
Sau tuổi 45, cơ thể cần được quan tâm và chăm sóc nhiều hơn. Việc duy trì mạch máu thông thoáng, hệ tiêu hóa khỏe mạnh và phổi sạch sẽ giúp cơ thể hoạt động hiệu quả, giảm nguy cơ bệnh tật và kéo dài tuổi thọ.
Một chế độ ăn uống lành mạnh, lối sống khoa học và tinh thần thoải mái chính là những yếu tố quan trọng giúp mỗi người giữ gìn sức khỏe bền vững theo thời gian.