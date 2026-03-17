Sau tuổi 45, ba bộ phận này trong cơ thể cần giữ "sạch" nếu muốn sống thọ

Thứ Ba, 09:04, 17/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sau tuổi 45, việc duy trì mạch máu thông thoáng, đường ruột khỏe mạnh và phổi sạch sẽ là "chìa khóa vàng" giúp duy trì hệ miễn dịch, ngăn ngừa bệnh tật và kéo dài tuổi thọ.

Theo các chuyên gia sức khỏe, nếu muốn duy trì thể trạng tốt khi bước vào tuổi trung niên, ba bộ phận trong cơ thể cần được đặc biệt chú ý là mạch máu, đường ruột và phổi. Khi ba cơ quan này hoạt động ổn định, cơ thể có thể được cung cấp đầy đủ oxy, dinh dưỡng và góp phần duy trì hệ miễn dịch khỏe mạnh.

Duy trì lối sống lành mạnh giúp cơ thể khỏe mạnh hơn khi bước vào tuổi trung niên (Ảnh: Shutterstock)

Mạch máu sạch giúp giảm nguy cơ đột quỵ

Mạch máu giống như hệ thống đường ống vận chuyển máu và dưỡng chất đi khắp cơ thể. Khi mạch máu thông thoáng, các cơ quan sẽ được cung cấp đầy đủ oxy và năng lượng để hoạt động hiệu quả.

Ngược lại, nếu mạch máu tích tụ nhiều mảng bám hoặc cục máu đông, dòng chảy của máu sẽ bị cản trở. Điều này có thể làm tăng nguy cơ mắc các bệnh nguy hiểm như đột quỵ, nhồi máu cơ tim hoặc bệnh mạch máu não.

Để bảo vệ hệ mạch máu, các chuyên gia khuyến nghị:

Hạn chế thực phẩm nhiều dầu mỡ và cholesterol

Tăng cường rau xanh, trái cây và ngũ cốc nguyên hạt giàu chất xơ

Không hút thuốc, hạn chế rượu bia

Duy trì vận động thường xuyên và kiểm soát cân nặng hợp lý

Một lối sống lành mạnh không chỉ giúp mạch máu “sạch” hơn mà còn làm chậm quá trình lão hóa của cơ thể.

Đường ruột khỏe mạnh giúp tăng miễn dịch

Đường ruột đóng vai trò quan trọng trong việc tiêu hóa và hấp thu dinh dưỡng. Không chỉ vậy, nhiều nghiên cứu còn cho thấy hệ vi sinh trong ruột liên quan chặt chẽ đến hệ miễn dịch và sức khỏe tổng thể.

Hệ vi sinh đường ruột có liên quan mật thiết đến hệ miễn dịch của cơ thể (Ảnh: Shutterstock)

Khi bước vào tuổi trung niên, hệ tiêu hóa hoạt động kém hiệu quả hơn, số lượng lợi khuẩn trong ruột cũng giảm dần. Điều này khiến độc tố dễ tích tụ và làm tăng nguy cơ mắc các bệnh về tiêu hóa.

Để duy trì hệ ruột khỏe mạnh, nên:

Ăn nhiều rau xanh, trái cây và thực phẩm giàu chất xơ

Uống đủ nước mỗi ngày

Bổ sung thực phẩm lên men hoặc men vi sinh khi cần thiết

Duy trì thói quen vận động thường xuyên

Phổi khỏe mạnh giúp cơ thể nhận đủ oxy

Phổi là cơ quan đảm nhiệm chức năng hô hấp, giúp cơ thể hấp thụ oxy và thải khí carbon dioxide ra ngoài. Khi phổi hoạt động tốt, toàn bộ cơ thể sẽ được cung cấp năng lượng cần thiết để duy trì sự sống.

Tuy nhiên, phổi cũng dễ bị tổn thương bởi khói thuốc, ô nhiễm không khí và các tác nhân gây bệnh. Khi phổi bị suy giảm chức năng, nguy cơ mắc các bệnh như hen suyễn, viêm phổi, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính hoặc thậm chí ung thư phổi sẽ tăng lên.

Phổi khỏe mạnh giúp cơ thể hấp thụ đủ oxy để duy trì các hoạt động sống (Ảnh: Shutterstock)

Để giữ phổi khỏe mạnh, cần:

Tránh hút thuốc và hạn chế tiếp xúc với khói bụi độc hại

Tập thể dục đều đặn, đặc biệt là các bài tập tăng cường hô hấp

Giữ môi trường sống thông thoáng, sạch sẽ

Kiểm tra sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm các vấn đề về phổi

Chăm sóc sức khỏe từ sớm là chìa khóa sống lâu

Sau tuổi 45, cơ thể cần được quan tâm và chăm sóc nhiều hơn. Việc duy trì mạch máu thông thoáng, hệ tiêu hóa khỏe mạnh và phổi sạch sẽ giúp cơ thể hoạt động hiệu quả, giảm nguy cơ bệnh tật và kéo dài tuổi thọ.

Một chế độ ăn uống lành mạnh, lối sống khoa học và tinh thần thoải mái chính là những yếu tố quan trọng giúp mỗi người giữ gìn sức khỏe bền vững theo thời gian.

Thu Hiền/VTC News
Sohu
Tag: sống thọ phổi máu dạ dày
Phát hiện môn thể thao siêu lành mạnh, giúp sống khỏe thọ lâu, ai cũng tập được
Phát hiện môn thể thao siêu lành mạnh, giúp sống khỏe thọ lâu, ai cũng tập được

VOV.VN - Một nghiên cứu cho biết đạp xe đi làm là cách thiết thực và bền vững nhất để tăng cường hoạt động thể chất hàng ngày, giúp giảm nguy cơ mắc nhiều loại bệnh, kéo dài tuổi thọ.

Phát hiện môn thể thao siêu lành mạnh, giúp sống khỏe thọ lâu, ai cũng tập được

Phát hiện môn thể thao siêu lành mạnh, giúp sống khỏe thọ lâu, ai cũng tập được

VOV.VN - Một nghiên cứu cho biết đạp xe đi làm là cách thiết thực và bền vững nhất để tăng cường hoạt động thể chất hàng ngày, giúp giảm nguy cơ mắc nhiều loại bệnh, kéo dài tuổi thọ.

Loại quả thường rụng đầy gốc không ai ngó, là "thần dược" giúp sống khỏe thọ lâu
Loại quả thường rụng đầy gốc không ai ngó, là "thần dược" giúp sống khỏe thọ lâu

VOV.VN - Quả sung từ lâu đã không còn xa lạ trong mâm cơm người Việt. Tuy nhiên, ít ai biết rằng đằng sau vẻ ngoài dân dã ấy là một "kho tàng" dinh dưỡng quý giá. Từ việc hỗ trợ tiêu hóa đến bảo vệ trái tim, quả sung xứng đáng là thực phẩm vàng cho sức khỏe.

Loại quả thường rụng đầy gốc không ai ngó, là "thần dược" giúp sống khỏe thọ lâu

Loại quả thường rụng đầy gốc không ai ngó, là "thần dược" giúp sống khỏe thọ lâu

VOV.VN - Quả sung từ lâu đã không còn xa lạ trong mâm cơm người Việt. Tuy nhiên, ít ai biết rằng đằng sau vẻ ngoài dân dã ấy là một "kho tàng" dinh dưỡng quý giá. Từ việc hỗ trợ tiêu hóa đến bảo vệ trái tim, quả sung xứng đáng là thực phẩm vàng cho sức khỏe.

"Đàn ông không bỏ gừng, đàn bà không bỏ đường", bí quyết sống thọ ít ai biết
"Đàn ông không bỏ gừng, đàn bà không bỏ đường", bí quyết sống thọ ít ai biết

VOV.VN - Trong y học dân gian có những thực phẩm tốt cho nam, thực phẩm tốt cho nữ, muốn sống thọ, đàn ông và phụ nữ đừng nên bỏ qua 2 loại thực phẩm này.

"Đàn ông không bỏ gừng, đàn bà không bỏ đường", bí quyết sống thọ ít ai biết

"Đàn ông không bỏ gừng, đàn bà không bỏ đường", bí quyết sống thọ ít ai biết

VOV.VN - Trong y học dân gian có những thực phẩm tốt cho nam, thực phẩm tốt cho nữ, muốn sống thọ, đàn ông và phụ nữ đừng nên bỏ qua 2 loại thực phẩm này.

4 việc 'càng lười' càng sống thọ sau tuổi 50
4 việc 'càng lười' càng sống thọ sau tuổi 50

VOV.VN - Bước vào tuổi 50, các chuyên gia cho rằng việc biết bớt đi một số thói quen không tốt lại chính là chìa khóa giúp sống khỏe và sống thọ hơn.

4 việc 'càng lười' càng sống thọ sau tuổi 50

4 việc 'càng lười' càng sống thọ sau tuổi 50

VOV.VN - Bước vào tuổi 50, các chuyên gia cho rằng việc biết bớt đi một số thói quen không tốt lại chính là chìa khóa giúp sống khỏe và sống thọ hơn.

Học người Nhật bí quyết ăn uống để sống thọ hơn
Học người Nhật bí quyết ăn uống để sống thọ hơn

VOV.VN - Đây là bí quyết có từ lâu đời tại Okinawa (Nhật Bản) - hòn đảo được mệnh danh là vùng đất của những người sống lâu và khỏe mạnh nhất thế giới.

Học người Nhật bí quyết ăn uống để sống thọ hơn

Học người Nhật bí quyết ăn uống để sống thọ hơn

VOV.VN - Đây là bí quyết có từ lâu đời tại Okinawa (Nhật Bản) - hòn đảo được mệnh danh là vùng đất của những người sống lâu và khỏe mạnh nhất thế giới.

