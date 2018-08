Stress ảnh hưởng tới sức khỏe của bạn như thế nào?

Hệ thống miễn dịch: Những người liên tục bị căng thẳng dễ bị cảm lạnh và cảm cúm thông thường hơn. Hormone căng thẳng làm suy yếu hệ thống miễn dịch và cũng làm giảm khả năng đáp ứng nhanh chóng. Bạn cũng có thể thấy rằng cơ thể mất nhiều thời gian và năng lượng hơn để phục hồi khi bị bệnh. Hệ thống sinh sản: Khi đàn ông bị căng thẳng, testosterone được sản xuất ở mức cao hơn. Nhưng điều này không kéo dài dẫn đến ham muốn bị suy giảm. Đây cũng là vì cơ thể bị căng thẳng luôn mệt mỏi và thiếu năng lượng. Trong điều kiện nghiêm trọng hơn, điều này dẫn đến rối loạn cương dương. Đối với phụ nữ, bạn có thể trải qua những khoảng thời gian bất thường và đau đớn hơn bình thường cũng như giảm nhu cầu tình dục. Hệ thống cơ bắp: Khi bị căng thẳng, cơ bắp của bạn bị căng cứng. Khi cơ bắp liên tục bị căng thẳng dẫn đến nhức đầu, chấn thương khớp, co thắt cơ bắp, đau lưng, đau vai hoặc đau toàn thân. Hệ thống tiêu hóa: Căng thẳng ảnh hưởng đến việc thức ăn di chuyển trong cơ thể và có thể gây ra táo bón, tiêu chảy, nôn, đau bụng, buồn nôn,... Khi bị căng thẳng, gan của bạn phải làm việc nhiều để phá vỡ nhiều đường hơn để tạo ra năng lượng mà cơ thể của bạn cần. Nếu điều này vượt qua một mức độ nhất định, bạn có thể bắt đầu bị bệnh tiểu đường. Ngoài ra, stress kiến bạn thở nhanh, tăng nhịp tim và tăng kích thích tố có thể ảnh hưởng đến việc sản xuất dịch tiêu hóa làm tăng nguy cơ ợ nóng và chua. Hệ tim mạch: Nhịp tim của bạn sẽ tăng cao khi bị căng thẳng! Nhiều máu hơn được bơm khắp cơ thể để cung cấp đủ oxy cho các tế bào máu. Khi cơ bắp và các tế bào não đòi hỏi nhiều oxy hơn dễ dẫn đến huyết áp cao. Điều này làm tăng nguy cơ bị đột quỵ. Hệ hô hấp: Hormone căng thẳng gây ra sự tàn phá trong hệ thống hô hấp của bạn. Trong suốt thời gian căng thẳng, phản ứng tự nhiên của cơ thể là hít thở cảm thấy khó khăn hơn. Đối với những người mắc bệnh bệnh phổi, stress sẽ dẫn đến các vấn đề về đường hô hấp như hen xuyễn, lên cơn hen và khiến bệnh hen trở nên nặng hơn. Khi không khí đi qua mũi và phổi bị co thắt làm bạn khó hít thở dễ dẫn đến cơn hoảng loạn. Hệ thần kinh trung ương: Các nghiên cứu khoa học cho thấy, stress tác động rất mạnh đến các tế bào thần kinh trung ương, các tế bị này luôn bị kích thích căng thẳng, tế bào não luôn bị thiếu oxy làm cho cơ thể luôn bị mệt mỏi, uể oải, làm việc khó tập trung, không hiệu quả, suy giảm trí nhớ, có thể bị tổn thương nghiêm trọng. Sự căng thẳng có thể ảnh hưởng đến toàn bộ cơ do đó chúng ta cần phải điều tiết nó.

Hệ thống miễn dịch: Những người liên tục bị căng thẳng dễ bị cảm lạnh và cảm cúm thông thường hơn. Hormone căng thẳng làm suy yếu hệ thống miễn dịch và cũng làm giảm khả năng đáp ứng nhanh chóng. Bạn cũng có thể thấy rằng cơ thể mất nhiều thời gian và năng lượng hơn để phục hồi khi bị bệnh. Hệ thống sinh sản: Khi đàn ông bị căng thẳng, testosterone được sản xuất ở mức cao hơn. Nhưng điều này không kéo dài dẫn đến ham muốn bị suy giảm. Đây cũng là vì cơ thể bị căng thẳng luôn mệt mỏi và thiếu năng lượng. Trong điều kiện nghiêm trọng hơn, điều này dẫn đến rối loạn cương dương. Đối với phụ nữ, bạn có thể trải qua những khoảng thời gian bất thường và đau đớn hơn bình thường cũng như giảm nhu cầu tình dục. Hệ thống cơ bắp: Khi bị căng thẳng, cơ bắp của bạn bị căng cứng. Khi cơ bắp liên tục bị căng thẳng dẫn đến nhức đầu, chấn thương khớp, co thắt cơ bắp, đau lưng, đau vai hoặc đau toàn thân. Hệ thống tiêu hóa: Căng thẳng ảnh hưởng đến việc thức ăn di chuyển trong cơ thể và có thể gây ra táo bón, tiêu chảy, nôn, đau bụng, buồn nôn,... Khi bị căng thẳng, gan của bạn phải làm việc nhiều để phá vỡ nhiều đường hơn để tạo ra năng lượng mà cơ thể của bạn cần. Nếu điều này vượt qua một mức độ nhất định, bạn có thể bắt đầu bị bệnh tiểu đường. Ngoài ra, stress kiến bạn thở nhanh, tăng nhịp tim và tăng kích thích tố có thể ảnh hưởng đến việc sản xuất dịch tiêu hóa làm tăng nguy cơ ợ nóng và chua. Hệ tim mạch: Nhịp tim của bạn sẽ tăng cao khi bị căng thẳng! Nhiều máu hơn được bơm khắp cơ thể để cung cấp đủ oxy cho các tế bào máu. Khi cơ bắp và các tế bào não đòi hỏi nhiều oxy hơn dễ dẫn đến huyết áp cao. Điều này làm tăng nguy cơ bị đột quỵ. Hệ hô hấp: Hormone căng thẳng gây ra sự tàn phá trong hệ thống hô hấp của bạn. Trong suốt thời gian căng thẳng, phản ứng tự nhiên của cơ thể là hít thở cảm thấy khó khăn hơn. Đối với những người mắc bệnh bệnh phổi, stress sẽ dẫn đến các vấn đề về đường hô hấp như hen xuyễn, lên cơn hen và khiến bệnh hen trở nên nặng hơn. Khi không khí đi qua mũi và phổi bị co thắt làm bạn khó hít thở dễ dẫn đến cơn hoảng loạn. Hệ thần kinh trung ương: Các nghiên cứu khoa học cho thấy, stress tác động rất mạnh đến các tế bào thần kinh trung ương, các tế bị này luôn bị kích thích căng thẳng, tế bào não luôn bị thiếu oxy làm cho cơ thể luôn bị mệt mỏi, uể oải, làm việc khó tập trung, không hiệu quả, suy giảm trí nhớ, có thể bị tổn thương nghiêm trọng. Sự căng thẳng có thể ảnh hưởng đến toàn bộ cơ do đó chúng ta cần phải điều tiết nó.