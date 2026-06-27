Sự thật về nước tương và cách chọn đúng để tránh rủi ro

Nước tương là gì?

Nước tương, hay xì dầu, là gia vị dạng lỏng màu nâu sẫm, vị mặn nhẹ và có mùi thơm đặc trưng, thường dùng để nêm, ướp hoặc làm nước chấm. Thành phần chính là đậu nành, được lên men trong thời gian dài.

Để tạo ra nước tương chất lượng, đậu nành phải được chọn lọc kỹ và lên men tự nhiên, giúp giữ hương vị đặc trưng và đảm bảo an toàn. Quy trình truyền thống gồm xử lý nguyên liệu, ủ mốc, lên men 3-6 tháng, sau đó lọc, thanh trùng và phối trộn. Nhờ quy trình này, nước tương mang vị đậm đà và trở thành gia vị quen thuộc trong nhiều gia đình.

Cách sử dụng nước tương trong chế biến món ăn

Dùng để ướp thực phẩm

Nước tương thường được sử dụng để ướp thịt, cá, hải sản hoặc rau củ trước khi nấu. Gia vị này giúp nguyên liệu thấm vị, tạo màu hấp dẫn và tăng hương thơm. Khi ướp, có thể kết hợp thêm tỏi, hành, tiêu hoặc gừng để tăng hương vị mà không cần dùng quá nhiều muối.

Nước tương là gia vị quen thuộc trong bữa ăn hằng ngày, dùng cho nhiều món kho, xào và nước chấm

Dùng trong món ngâm

Trong các món ngâm như dưa leo, cà rốt, củ cải hay trứng, nước tương giúp tạo vị mặn hài hòa và giữ màu thực phẩm. Khi pha, có thể kết hợp thêm giấm, đường hoặc ớt để cân bằng vị chua - ngọt - mặn, giúp món ăn dễ dùng và bảo quản tốt hơn.

Dùng cho món chay

Đối với người ăn chay, nước tương là lựa chọn thay thế muối phổ biến. Gia vị này giúp các món rau, nấm, đậu hũ trở nên đậm đà hơn mà vẫn giữ được vị thanh nhẹ. Nguồn đạm thực vật từ đậu nành cũng phù hợp với chế độ ăn chay.

Dùng làm nước chấm

Nước tương thường được sử dụng trực tiếp làm nước chấm cho các món luộc, hấp hoặc chiên. Có thể pha thêm tỏi, ớt, chanh, đường hoặc mè rang để tạo hương vị đa dạng, phù hợp khẩu vị từng người.

Lưu ý khi chọn mua nước tương an toàn, chất lượng

Chọn mua tại địa điểm uy tín

Nên mua nước tương tại siêu thị, cửa hàng thực phẩm hoặc hệ thống phân phối chính hãng để hạn chế nguy cơ mua phải hàng giả, hàng kém chất lượng.

Ưu tiên thương hiệu uy tín

Người tiêu dùng nên chọn các thương hiệu đã được kiểm định chất lượng, có thông tin minh bạch về thành phần và quy trình sản xuất. Điều này giúp đảm bảo an toàn khi sử dụng lâu dài.

Phân biệt nước tương truyền thống và công nghiệp

Nước tương truyền thống thường được lên men tự nhiên trong thời gian dài, hương vị đậm đà nhưng giá thành cao hơn. Trong khi đó, nước tương sản xuất công nghiệp có ưu điểm về giá cả và tính tiện lợi. Tùy nhu cầu sử dụng và khẩu vị, người dùng có thể lựa chọn sản phẩm phù hợp.