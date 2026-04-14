Việt Nam có gia vị ngọt tự nhiên lâu đời nhất, biết sử dụng tốt ngang thuốc bổ

Thứ Ba, 14:00, 14/04/2026
VOV.VN - Trong khi đường tinh luyện thường bị coi là không tốt đối với sức khỏe, thì đường mía thô lại được xem là một loại siêu thực phẩm nếu biết sử dụng đúng cách. Khác với đường trắng đã qua xử lý và tẩy màu, đường mía thô giữ lại trọn vẹn mật mía cùng các khoáng chất quý giá.

Nguồn cung cấp khoáng chất thiết yếu dồi dào

Khác hoàn toàn với đường tinh luyện, đường mía thô chứa một hàm lượng đáng kể các khoáng chất như sắt, magie, kali và canxi. Những khoáng chất này đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì cấu trúc xương, hỗ trợ quá trình dẫn truyền thần kinh và cân bằng điện giải trong cơ thể. Việc sử dụng đường mía thô trong nấu ăn hàng ngày giúp bạn bổ sung vi chất một cách tự nhiên mà không cần phụ thuộc hoàn toàn vào các viên uống tổng hợp.

Hỗ trợ điều trị thiếu máu nhờ hàm lượng sắt cao

Đường mía thô là người bạn đồng hành tuyệt vời cho phụ nữ và những người bị thiếu máu do thiếu sắt. Sắt là thành phần chính cấu tạo nên hemoglobin, giúp vận chuyển oxy đi khắp cơ thể. Một chút đường mía thô trong trà hoặc món tráng miệng không chỉ mang lại vị ngọt thanh mà còn giúp cải thiện lưu thông máu, giảm các triệu chứng hoa mắt, chóng mặt và mệt mỏi do thiếu hụt hồng cầu gây ra.

Đường mía thô lại được xem là một loại siêu thực phẩm nếu biết sử dụng đúng cách. (Ảnh minh họa)

Tốt cho sức khỏe hệ hô hấp

Các hoạt chất tự nhiên trong đường mía thô giúp long đờm, làm dịu cổ họng và hỗ trợ đẩy lùi các hạt bụi mịn tích tụ trong phổi. Đặc biệt vào những thời điểm giao mùa hoặc tại các thành phố bị ô nhiễm không khí, một tách trà gừng pha với đường mía thô sẽ là bài thuốc dân gian hữu hiệu để bảo vệ hệ hô hấp khỏi viêm nhiễm.

Hỗ trợ tiêu hóa

Đường mía thô có khả năng kích hoạt các enzyme tiêu hóa trong dạ dày, giúp quá trình chuyển hóa thức ăn diễn ra trơn tru hơn. Nó hoạt động như một chất nhuận tràng tự nhiên, giúp làm sạch đường ruột và ngăn ngừa tình trạng táo bón kinh niên.

Việc nhâm nhi một chút đường mía thô sau bữa ăn chính không chỉ giúp bạn giảm cảm giác đầy bụng mà còn hỗ trợ hệ tiêu hóa đào thải độc tố tích tụ một cách hiệu quả.

Cung cấp năng lượng bền bỉ cho cơ thể

Dù vẫn là một loại đường, nhưng đường mía thô thuộc dạng carbohydrate phức hợp hơn so với đường trắng. Điều này có nghĩa là cơ thể sẽ tiêu hóa nó chậm hơn, giúp giải phóng năng lượng từ từ vào máu thay vì gây ra tình trạng tăng đường huyết đột ngột rồi sụt giảm nhanh chóng. Điều này giúp bạn duy trì trạng thái tỉnh táo, ổn định năng lượng và hạn chế cảm giác thèm ăn vặt giữa buổi.

Giảm đau bụng kinh và hội chứng tiền kinh nguyệt

Đối với phụ nữ, đường mía thô là "cứu cánh" trong những ngày đèn đỏ. Nhờ hàm lượng magie và sắt, nó giúp giãn cơ tử cung, từ đó làm giảm các cơn co thắt gây đau bụng dữ dội. Ngoài ra, việc bổ sung đường mía thô giúp cân bằng nồng độ hormone nội tiết, cải thiện tâm trạng và giảm bớt sự khó chịu, cáu gắt trong chu kỳ kinh nguyệt.

Tăng cường khả năng miễn dịch tự nhiên

Đường mía thô rất giàu các chất chống oxy hóa và các hợp chất thực vật có lợi giúp tăng cường hệ thống miễn dịch. Các chất này bảo vệ tế bào khỏi sự tấn công của các gốc tự do, giúp cơ thể chống lại các bệnh nhiễm trùng thông thường như cảm lạnh, cảm cúm. Sử dụng đường mía thô là một cách thông minh để nâng cao "hàng rào" bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình từ bên trong.

Dù tốt nhưng vẫn là đường, bạn chỉ nên sử dụng ở mức vừa phải (khoảng 20-30g/ngày). Hãy chọn loại đường có màu nâu sẫm, mùi thơm đặc trưng của mật mía và rõ nguồn gốc xuất xứ. Người mắc bệnh tiểu đường nặng vẫn nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng. 

Ăn nhiều trứng gà có "hại gan"? Sự thật và cách ăn đúng

VOV.VN - Trứng gà giàu protein, vitamin và khoáng chất, là thực phẩm quen thuộc trong bữa ăn hàng ngày. Tuy nhiên, nhiều người lo ngại việc ăn trứng thường xuyên có thể làm tăng gánh nặng cho gan, thậm chí gây gan nhiễm mỡ. Vậy ăn trứng gà nhiều có thực sự ảnh hưởng đến sức khỏe lá gan?

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
Cây thuốc đa năng, giá rẻ bèo ở chợ Việt nhưng không phải ai cũng biết tận dụng

Đang bình thường bỗng đau vai kiểu này, cẩn thận ung thư gan

6 cách uống hạt chia giúp “đánh bay” mỡ bụng nhanh chóng

