Sữa mẹ màu vàng hay trắng: Loại nào mới thực sự tốt cho bé?

Sữa mẹ màu vàng tốt hay màu trắng tốt?

Khi thấy sữa có màu vàng, nhiều mẹ lo ngại đây là dấu hiệu bất thường hoặc sữa không còn đảm bảo dinh dưỡng. Tuy nhiên, các chuyên gia cho biết, cả sữa màu vàng và sữa màu trắng đều rất tốt cho trẻ. Mỗi loại sữa có thành phần và vai trò riêng, phù hợp với từng giai đoạn phát triển của bé.

Sữa mẹ màu vàng: Nguồn sữa non giàu dưỡng chất

Sữa mẹ màu vàng thường xuất hiện vào cuối thai kỳ và những ngày đầu sau sinh, chính là sữa non - nguồn dinh dưỡng giàu kháng thể và các chất bảo vệ miễn dịch. Không chỉ dễ hấp thu, sữa non còn giúp tăng cường sức đề kháng, hỗ trợ trẻ chống lại bệnh tật ngay từ khi chào đời.

Sữa non có màu vàng nhạt đến vàng đậm, tiết ra ít nhưng rất đậm đặc dưỡng chất. Thành phần nổi bật gồm kháng thể IgA, IgG; vitamin A, E; protein dễ hấp thu và các enzyme hỗ trợ tiêu hóa. Nhờ đó, sữa non giúp trẻ xây dựng nền tảng miễn dịch vững chắc trong những ngày đầu đời.

Các chuyên gia cho biết cả sữa màu vàng và sữa màu trắng đều rất tốt cho trẻ

Sữa mẹ màu trắng: Cung cấp dinh dưỡng cho giai đoạn phát triển

Từ khoảng ngày thứ 5 sau sinh, sữa mẹ chuyển dần sang màu trắng đục hoặc trắng ngà, gọi là sữa trưởng thành. Loại sữa này có thành phần dinh dưỡng cân đối, đáp ứng nhu cầu phát triển lâu dài của trẻ, cung cấp năng lượng, chất béo, đạm, vitamin và khoáng chất giúp bé tăng cân, phát triển thể chất và trí não.

Sữa trưởng thành giàu chất béo hỗ trợ tăng cân, lactose cung cấp năng lượng cho não và protein cùng vitamin thiết yếu cho sự phát triển. Có thể thấy, sữa non giúp tạo nền tảng miễn dịch ban đầu, còn sữa trưởng thành đóng vai trò chính trong quá trình phát triển toàn diện của trẻ.

Vì sao sữa mẹ lại có màu vàng?

Màu vàng của sữa mẹ chủ yếu do beta-caroten - sắc tố tự nhiên có trong cà rốt, bí đỏ, khoai lang và rau xanh. Sau khi được hấp thu, một phần chất này đi vào sữa, tạo nên màu vàng đặc trưng.

Ngoài ra, sữa non còn khác sữa trưởng thành ở chỗ chứa nhiều tế bào miễn dịch, giàu protein hỗ trợ sức đề kháng và tăng trưởng, trong khi lượng chất béo thấp hơn để phù hợp hệ tiêu hóa non nớt của trẻ. Sự kết hợp các yếu tố này tạo nên màu vàng của sữa non trong những ngày đầu sau sinh.

Làm thế nào để sữa mẹ đủ dinh dưỡng cho trẻ?

Để duy trì nguồn sữa dồi dào và đảm bảo chất lượng cho trẻ, mẹ cần chú ý chế độ dinh dưỡng cân đối, đa dạng nhóm thực phẩm để cung cấp đủ năng lượng, protein, vitamin và khoáng chất. Tăng cường rau xanh, trái cây giúp bổ sung vitamin và chất xơ, đồng thời cải thiện chất lượng sữa. Bên cạnh đó, cần đảm bảo đủ canxi để hỗ trợ phát triển xương cho trẻ và phòng loãng xương ở mẹ, uống khoảng 2-2,5 lít nước mỗi ngày để duy trì quá trình tạo sữa, cho bé bú hoặc hút sữa đều đặn để kích thích tiết sữa, đồng thời nghỉ ngơi hợp lý, giữ tinh thần thoải mái để đảm bảo nguồn sữa ổn định.

Lưu ý khi cho trẻ bú

Trong quá trình cho con bú, mẹ cần chọn tư thế phù hợp để bé bú hiệu quả và thoải mái, đảm bảo đầu - vai - hông của bé thẳng hàng, cơ thể hơi nghiêng về phía mẹ, mặt hướng vào bầu ngực và bụng bé áp sát bụng mẹ để dễ ngậm bắt vú. Khi đầu ti chạm môi, nên chờ bé mở miệng rộng rồi mới đưa vào để giúp bú đúng cách, hạn chế đau và nứt đầu ti. Ngoài ra, cho bé bú sớm ngay sau sinh giúp kích thích tiết sữa tốt hơn; với mẹ lần đầu, việc còn lúng túng là bình thường và sẽ nhanh chóng cải thiện khi kiên trì thực hành đúng cách.