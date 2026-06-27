English
/ THỊ TRƯỜNG
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Các loại sữa thay thế sữa mẹ thuộc nhóm không được khuyến mại

Thứ Bảy, 06:14, 27/06/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 239/2026/NĐ-CP ngày 26/6/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 128/2024/NĐ-CP ngày 10/10/2024 của Chính phủ.

Cụ thể, Nghị định số 239/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 5 Nghị định số 81/2018/NĐ-CP quy định về hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại, dùng để khuyến mại. Theo đó, hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại, dùng để khuyến mại thực hiện theo quy định của Luật Thương mại và các quy định sau:

Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại và dùng để khuyến mại không bao gồm rượu, xổ số, thuốc lá, sữa thay thế sữa mẹ, thuốc kê đơn (trừ trường hợp khuyến mại cho thương nhân kinh doanh thuốc), dịch vụ khám, chữa bệnh của cơ sở y tế công lập, dịch vụ giáo dục của cơ sở công lập, cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập, hàng hóa, dịch vụ bị cấm lưu hành tại Việt Nam và hàng hóa, dịch vụ bị cấm khuyến mại theo quy định tại Điều 100 Luật Thương mại.

cac loai sua thay the sua me thuoc nhom khong duoc khuyen mai hinh anh 1

Tiền có thể được sử dụng như hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại trừ các trường hợp khuyến mại theo quy định tại các Điều 8, Điều 10, Điều 11 Nghị định này.

Đồng thời, Nghị định số 239/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung khoản 1 và khoản 5 Điều 13 Nghị định số 81/2018/NĐ-CP quy định về việc xác định trúng thưởng trong chương trình khuyến mại mang tính may rủi.

Cụ thể, tại khoản 1 Điều 13 Nghị định số 81/2018/NĐ-CP, Nghị định số 239/2026/NĐ-CP đã sửa đổi, bổ sung theo hướng quy định rõ việc xác định trúng thưởng trong chương trình khuyến mại mang tính may rủi phải có sự chứng kiến trực tiếp hoặc trực tuyến của khách hàng.

Theo Bộ Công Thương, việc xác định trúng thưởng trong chương trình khuyến mại mang tính may rủi tại khoản 1 Điều 13 Nghị định số 81/2018/NĐ-CP đã không nêu rõ sự chứng kiến của khách hàng là trực tiếp hay gián tiếp nên gây khó khăn trong quá trình thực hiện.

Thực tế, trong thời điểm dịch COVID-19, nhiều doanh nghiệp đã thực hiện việc xác định trúng thưởng với sự chứng kiến gián tiếp (qua các nền tảng trực tuyến), điều này cũng phù hợp với giai đoạn hiện nay khi các doanh nghiệp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động sản xuất và kinh doanh.

Bên cạnh đó, Nghị định số 239/2026/NĐ-CP đã sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 13 Nghị định số 81/2018/NĐ-CP về cách xác định giải thưởng không có người trúng thưởng. Theo đó, giải thưởng không có người trúng thưởng của chương trình khuyến mại mang tính may rủi là giải thưởng còn lại tại thời điểm kết thúc thời hạn trao thưởng trừ trường hợp giải thưởng trao quá thời điểm kết thúc thời hạn trao thưởng do sự kiện bất khả kháng hoặc do trở ngại khách quan theo quy định của pháp luật.

Theo lý giải của Bộ Công Thương, trong thời gian Dịch bệnh COVID-19 bùng phát, nhiều doanh nghiệp trao giải thưởng cho khách hàng trúng thưởng quá thời hạn quy định. Khi áp dụng khoản 5 Điều 13 Nghị định số 81/2018/NĐ-CP, những giải thưởng trao cho khách hàng trúng thưởng quá thời hạn sẽ là giải thưởng không có người trúng thưởng và doanh nghiệp sẽ phải trích 50% giá trị giải thưởng đã công bố vào ngân sách nhà nước cho dù đã trao được giải thưởng cho khách hàng. Đây là một trong những bất cập, khó khăn của doanh nghiệp mặc dù các doanh nghiệp đã cố gắng trao giải thưởng và đảm bảo quyền lợi của khách hàng.

Ngoài ra, Nghị định số 239/2026/NĐ-CP sửa đổi bổ sung khoản 8, khoản 9 Điều 29 Nghị định số 81/2018/NĐ-CP về việc tổ chức hiệp thương để lựa chọn thương nhân. Theo đó, trường hợp có từ hai thương nhân, tổ chức hoạt động có liên quan đến thương mại trở lên đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam trùng tên, chủ đề, thời gian, địa bàn, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền tổ chức hiệp thương để lựa chọn thương nhân, tổ chức hoạt động có liên quan đến thương mại được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại đó.

Trường hợp việc hiệp thương không đạt kết quả, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền quyết định xác nhận đăng ký cho một thương nhân hoặc tổ chức hoạt động có liên quan đến thương mại được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam căn cứ vào các cơ sở sau đây:

Kết quả tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tương tự đã thực hiện;

Năng lực tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại;

Kinh nghiệm tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại cùng tên, cùng chủ đề hoặc các hội chợ, triển lãm thương mại tương tự;

Đánh giá của các hiệp hội ngành hàng liên quan.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành (26/6/2026).

Nguyễn Trang/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Đà Nẵng phát động mùa khuyến mại Hè 2026
Đà Nẵng phát động mùa khuyến mại Hè 2026

VOV.VN - Thành phố Đà Nẵng vừa phát động "Mùa khuyến mại Hè 2026" với mức giảm giá tối đa đến 100% tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại.

Đà Nẵng phát động mùa khuyến mại Hè 2026

Đà Nẵng phát động mùa khuyến mại Hè 2026

VOV.VN - Thành phố Đà Nẵng vừa phát động "Mùa khuyến mại Hè 2026" với mức giảm giá tối đa đến 100% tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại.

Bộ Công an phối hợp với ngân hàng phát hiện các dòng tiền "bất thường" từ cá độ
Bộ Công an phối hợp với ngân hàng phát hiện các dòng tiền "bất thường" từ cá độ

VOV.VN - Theo Thượng tá Triệu Mạnh Tùng, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05 - Bộ Công an), lực lượng chức năng đang phối hợp với ngành ngân hàng để phát hiện các dòng tiền "bất thường" liên quan đến cá độ, đánh bạc.

Bộ Công an phối hợp với ngân hàng phát hiện các dòng tiền "bất thường" từ cá độ

Bộ Công an phối hợp với ngân hàng phát hiện các dòng tiền "bất thường" từ cá độ

VOV.VN - Theo Thượng tá Triệu Mạnh Tùng, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05 - Bộ Công an), lực lượng chức năng đang phối hợp với ngành ngân hàng để phát hiện các dòng tiền "bất thường" liên quan đến cá độ, đánh bạc.

Bộ trưởng Bộ Công thương làm Trưởng đoàn đàm phán kinh tế quốc tế
Bộ trưởng Bộ Công thương làm Trưởng đoàn đàm phán kinh tế quốc tế

VOV.VN - Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Gia Túc ký Quyết định số 1131/QĐ-TTg ngày 24/6/2026 phê duyệt danh sách thành viên Đoàn đàm phán Chính phủ về kinh tế và thương mại quốc tế.

Bộ trưởng Bộ Công thương làm Trưởng đoàn đàm phán kinh tế quốc tế

Bộ trưởng Bộ Công thương làm Trưởng đoàn đàm phán kinh tế quốc tế

VOV.VN - Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Gia Túc ký Quyết định số 1131/QĐ-TTg ngày 24/6/2026 phê duyệt danh sách thành viên Đoàn đàm phán Chính phủ về kinh tế và thương mại quốc tế.

Bí thư phường Móng Cái 1 làm Giám đốc Sở Công Thương Quảng Ninh
Bí thư phường Móng Cái 1 làm Giám đốc Sở Công Thương Quảng Ninh

VOV.VN - Tỉnh uỷ Quảng Ninh và UBND tỉnh Quảng Ninh vừa công bố quyết định về công tác cán bộ tại phường Móng Cái 1 và Sở Công Thương.

Bí thư phường Móng Cái 1 làm Giám đốc Sở Công Thương Quảng Ninh

Bí thư phường Móng Cái 1 làm Giám đốc Sở Công Thương Quảng Ninh

VOV.VN - Tỉnh uỷ Quảng Ninh và UBND tỉnh Quảng Ninh vừa công bố quyết định về công tác cán bộ tại phường Móng Cái 1 và Sở Công Thương.

Ô TÔ - XE MÁY
Thời trang
Bất Động sản
XÃ HỘI
KINH TẾ
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
CÔNG NGHỆ
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giá vàng
Tiêu dùng
Tỷ giá