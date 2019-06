Tác dụng bất ngờ của vỏ chuối

Làm dịu vết ngứa do côn trùng đốt: Chà vỏ chuối lên các vết sưng, ngứa do côn trùng đốt, bạn sẽ thấy kết quả tức thì. "Phương thuốc" này cũng được cho là có tác dụng đối với những nốt phát ban do các loại cây độc gây ra.