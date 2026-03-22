Tại sao thêm muối khi luộc trứng lại giúp trứng ngon hơn?

Mẹo nhỏ nhưng mang lại nhiều lợi ích

Trứng giàu dinh dưỡng nhưng khi luộc dễ nứt vỏ, trào lòng trắng hoặc khó bóc. Thêm một chút muối vào nước giúp hạn chế tình trạng này, nhờ khả năng làm lòng trắng đông nhanh khi rò rỉ, giữ trứng nguyên vẹn hơn.

Bên cạnh đó, muối còn hỗ trợ bóc vỏ trứng dễ hơn sau khi luộc. Sự thay đổi nhẹ của môi trường nước giúp lớp màng giữa vỏ và lòng trắng tách ra thuận lợi, hạn chế tình trạng bóc bị dính hoặc làm vỡ lòng trắng.

Ngoài ra, với những quả trứng chẳng may bị nứt, muối giúp lòng trắng nhanh đông lại khi tiếp xúc với nước nóng, từ đó giữ được hình dáng tròn đều, đảm bảo tính thẩm mỹ cho món ăn.

Việc cho muối vào nước luộc không chỉ giúp trứng hạn chế nứt vỏ mà còn dễ bóc hơn và giữ được hình thức đẹp mắt sau khi chín

Cách luộc trứng đúng để giữ dinh dưỡng

Để trứng chín ngon và an toàn, ngoài việc thêm muối, người nội trợ cũng cần chú ý đến cách luộc.

Nên chọn trứng tươi, rửa sạch nhẹ nhàng trước khi nấu để loại bỏ bụi bẩn trên vỏ. Khi luộc, hãy cho trứng vào nồi từ lúc nước còn lạnh rồi mới đun nóng, giúp trứng thích nghi nhiệt độ từ từ, giảm nguy cơ nứt.

Thời gian luộc cũng cần được kiểm soát tùy theo nhu cầu:

6-7 phút: trứng lòng đào

8-9 phút: lòng chín mềm

10-12 phút: trứng chín hoàn toàn

Sau khi luộc, nên ngâm trứng vào nước lạnh hoặc nước đá để dừng quá trình chín và giúp bóc vỏ dễ hơn.

Một số lưu ý cần tránh

Luộc trứng quá lâu có thể khiến lòng đỏ xuất hiện viền xanh xám do phản ứng hóa học tự nhiên, làm giảm chất lượng cảm quan của món ăn.

Bên cạnh đó, trứng luộc nếu chưa dùng ngay nên được bảo quản trong tủ lạnh và sử dụng trong vòng một tuần để đảm bảo an toàn thực phẩm.

Chỉ với một chút muối, việc luộc trứng trở nên đơn giản và hiệu quả hơn. Đây là mẹo nhỏ nhưng hữu ích, giúp món ăn quen thuộc giữ được cả hương vị, hình thức lẫn giá trị dinh dưỡng.