中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Tại sao thêm muối khi luộc trứng lại giúp trứng ngon hơn?

Chủ Nhật, 11:15, 22/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Thêm muối vào nước khi luộc trứng là thói quen quen thuộc của nhiều gia đình. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu rõ tác dụng của mẹo nhỏ này. Trên thực tế, việc cho muối vào nước luộc không chỉ giúp trứng hạn chế nứt vỏ mà còn dễ bóc hơn và giữ được hình thức đẹp mắt sau khi chín.

Mẹo nhỏ nhưng mang lại nhiều lợi ích

Trứng giàu dinh dưỡng nhưng khi luộc dễ nứt vỏ, trào lòng trắng hoặc khó bóc. Thêm một chút muối vào nước giúp hạn chế tình trạng này, nhờ khả năng làm lòng trắng đông nhanh khi rò rỉ, giữ trứng nguyên vẹn hơn.

Bên cạnh đó, muối còn hỗ trợ bóc vỏ trứng dễ hơn sau khi luộc. Sự thay đổi nhẹ của môi trường nước giúp lớp màng giữa vỏ và lòng trắng tách ra thuận lợi, hạn chế tình trạng bóc bị dính hoặc làm vỡ lòng trắng.

Ngoài ra, với những quả trứng chẳng may bị nứt, muối giúp lòng trắng nhanh đông lại khi tiếp xúc với nước nóng, từ đó giữ được hình dáng tròn đều, đảm bảo tính thẩm mỹ cho món ăn.

Việc cho muối vào nước luộc không chỉ giúp trứng hạn chế nứt vỏ mà còn dễ bóc hơn và giữ được hình thức đẹp mắt sau khi chín

Cách luộc trứng đúng để giữ dinh dưỡng

Để trứng chín ngon và an toàn, ngoài việc thêm muối, người nội trợ cũng cần chú ý đến cách luộc.

Nên chọn trứng tươi, rửa sạch nhẹ nhàng trước khi nấu để loại bỏ bụi bẩn trên vỏ. Khi luộc, hãy cho trứng vào nồi từ lúc nước còn lạnh rồi mới đun nóng, giúp trứng thích nghi nhiệt độ từ từ, giảm nguy cơ nứt.

Thời gian luộc cũng cần được kiểm soát tùy theo nhu cầu:

6-7 phút: trứng lòng đào

8-9 phút: lòng chín mềm

10-12 phút: trứng chín hoàn toàn

Sau khi luộc, nên ngâm trứng vào nước lạnh hoặc nước đá để dừng quá trình chín và giúp bóc vỏ dễ hơn.

Một số lưu ý cần tránh

Luộc trứng quá lâu có thể khiến lòng đỏ xuất hiện viền xanh xám do phản ứng hóa học tự nhiên, làm giảm chất lượng cảm quan của món ăn.

Bên cạnh đó, trứng luộc nếu chưa dùng ngay nên được bảo quản trong tủ lạnh và sử dụng trong vòng một tuần để đảm bảo an toàn thực phẩm.

Chỉ với một chút muối, việc luộc trứng trở nên đơn giản và hiệu quả hơn. Đây là mẹo nhỏ nhưng hữu ích, giúp món ăn quen thuộc giữ được cả hương vị, hình thức lẫn giá trị dinh dưỡng.

Mẹo luộc trứng giúp bóc vỏ trong tích tắc

VOV.VN - Trứng luộc là món ăn quen thuộc nhưng không ít người gặp tình trạng bóc vỏ khó, trứng bị dính và nát. Thực tế, chỉ với vài mẹo đơn giản khi luộc, bạn có thể giúp trứng dễ bóc hơn, giữ nguyên hình dạng đẹp mắt.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
Tag: thêm muối khi luộc trứng mẹo luộc trứng ngon cho muối vào nước luộc trứng
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Cách luộc trứng gà ngon, bóc vỏ dễ dàng
Cách luộc trứng gà ngon, bóc vỏ dễ dàng

VOV.VN - Trứng gà là thực phẩm quen thuộc, giàu dưỡng chất và dễ chế biến. Tuy nhiên, cách nấu ảnh hưởng rất lớn đến giá trị dinh dưỡng mà cơ thể hấp thụ được.

Cách luộc trứng gà ngon, bóc vỏ dễ dàng

Cách luộc trứng gà ngon, bóc vỏ dễ dàng

VOV.VN - Trứng gà là thực phẩm quen thuộc, giàu dưỡng chất và dễ chế biến. Tuy nhiên, cách nấu ảnh hưởng rất lớn đến giá trị dinh dưỡng mà cơ thể hấp thụ được.

Mẹo bóc vỏ trứng luộc cực nhanh
Mẹo bóc vỏ trứng luộc cực nhanh

VOV.VN - Trứng luộc nếu bóc không khéo sẽ dễ bị nham nhở, các mẹo bóc vỏ trứng luộc nhanh sau đây sẽ khiến công việc này trở nên dễ dàng, quả trứng nguyên vẹn không tì vết.

Mẹo bóc vỏ trứng luộc cực nhanh

Mẹo bóc vỏ trứng luộc cực nhanh

VOV.VN - Trứng luộc nếu bóc không khéo sẽ dễ bị nham nhở, các mẹo bóc vỏ trứng luộc nhanh sau đây sẽ khiến công việc này trở nên dễ dàng, quả trứng nguyên vẹn không tì vết.

Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn thường xuyên ăn trứng gà luộc?
Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn thường xuyên ăn trứng gà luộc?

VOV.VN - Trứng gà là thực phẩm không thể thiếu trong bữa ăn hàng ngày của người Việt, vậy ăn trứng gà luộc thường xuyên có tốt không?

Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn thường xuyên ăn trứng gà luộc?

Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn thường xuyên ăn trứng gà luộc?

VOV.VN - Trứng gà là thực phẩm không thể thiếu trong bữa ăn hàng ngày của người Việt, vậy ăn trứng gà luộc thường xuyên có tốt không?

Làm đẹp - giảm cân
Dinh dưỡng - món ngon
ĐỜI SỐNG
Dinh dưỡng - món ngon
Cây thuốc
Ăn sạch sống khỏe