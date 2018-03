Thay đổi thói quen ăn uống để cơ thể có mùi thơm tự nhiên

Nước và bia: Uống nước giúp cơ thể tẩy sạch chất độc gây ra mùi cơ thể. Trong khi uống bia có vẻ như là một cách thư giãn sau một ngày làm việc, nhưng nó có thể gây ra mùi cơ thể xấu mùi rượu sẽ thoát ra qua các lỗ chân lông của cơ thể. Sữa chua và sữa: Các hoạt tính có trong sữa chua làm giảm lượng các hợp chất sulfite gây mùi. Ngoài ra, vitamin D có trong sữa chua giúp chống lại vi khuẩn có trong miệng, do đó làm giảm hơi thở hôi. Mặt khác, sữa có choline có thể gây mùi cơ thể khó chịu. Nước chanh và rượu vang: Uống rượu có vẻ như một cách tốt để thưởng thức buổi tối của bạn, nhưng uống quá mức khiến cơ thể của bạn có mùi cồn. Hãy thử nước chanh. Chanh giúp giải độc cơ thể do tính chất chống oxy hóa cao, trong khi nước sẽ làm sạch chất độc được giải phóng. Trà thảo dược và cà phê: Trà thảo dược là một nguồn tuyệt vời của chất chống oxy hoá và nó có mùi tốt hơn cà phê. Cà phê hay bất kỳ loại nước giải khát có chứa caffein nào đều có thể gây mùi cơ thể. Táo và cải bắp: Do tính chất tẩy rửa tự nhiên, táo giúp chống lại hơi thở hôi. Trong khi đó, súp lơ chứa choline, một chất dinh dưỡng giống như vitamin B có thể gây ra mùi hôi. Cam và bí: Những trái cây có múi thường dễ dàng hấp thụ và do đó rất nhanh chóng để cải thiện mùi cơ thể. Mặt khác, bí đỏ có choline được chuyển hóa thành trimethylamine. Tích lũy trimethylamine trong cơ thể có thể gây ra mùi cơ thể xấu. Bạch đậu khấu và quế không chỉ làm cho thức ăn ngon mà còn làm cho bạn thêm hấp dẫn bằng cách tạo ra mùi thơm lâu dài. Ngược lại, tỏi và hành tây chứa các hợp chất lưu huỳnh hữu cơ được chuyển hóa và loại bỏ chủ yếu qua các lỗ chân lông trong cơ thể gây ra mùi cơ thể khó chịu. Cần tân và măng tây: Cần tây giúp cơ thể bạn giải phóng các kích thích tố, từ đó làm cho bạn có vẻ hấp dẫn hơn đối với người khác giới. Trong khi đó axit trong măng tây bị phân hủy thành các hợp chất lưu huỳnh có thể làm cho bạn có mùi cơ thể không mong muốn. Cá trắng và thịt đỏ: Một nghiên cứu cho thấy phụ nữ cảm nhận được mùi cơ thể của những người đàn ông ăn kiêng trong 2 tuần là hấp dẫn hơn và dễ chịu hơn so với những người ăn thịt đỏ. Trong khi đó, ăn cá sẽ không có mùi khó chịu giống như thịt đỏ trong khi chuyển hóa. Hạt cây củ cải đường giúp cải thiện sức khoẻ tiêu hóa và hỗ trợ trong quá trình loại bỏ chất độc gây nên mùi hôi từ cơ thể. Trong khi đó, hạt bí chứa hàm lượng cao cholin và là một tác nhân gây mùi hôi.

Nước và bia: Uống nước giúp cơ thể tẩy sạch chất độc gây ra mùi cơ thể. Trong khi uống bia có vẻ như là một cách thư giãn sau một ngày làm việc, nhưng nó có thể gây ra mùi cơ thể xấu mùi rượu sẽ thoát ra qua các lỗ chân lông của cơ thể. Sữa chua và sữa: Các hoạt tính có trong sữa chua làm giảm lượng các hợp chất sulfite gây mùi. Ngoài ra, vitamin D có trong sữa chua giúp chống lại vi khuẩn có trong miệng, do đó làm giảm hơi thở hôi. Mặt khác, sữa có choline có thể gây mùi cơ thể khó chịu. Nước chanh và rượu vang: Uống rượu có vẻ như một cách tốt để thưởng thức buổi tối của bạn, nhưng uống quá mức khiến cơ thể của bạn có mùi cồn. Hãy thử nước chanh. Chanh giúp giải độc cơ thể do tính chất chống oxy hóa cao, trong khi nước sẽ làm sạch chất độc được giải phóng. Trà thảo dược và cà phê: Trà thảo dược là một nguồn tuyệt vời của chất chống oxy hoá và nó có mùi tốt hơn cà phê. Cà phê hay bất kỳ loại nước giải khát có chứa caffein nào đều có thể gây mùi cơ thể. Táo và cải bắp: Do tính chất tẩy rửa tự nhiên, táo giúp chống lại hơi thở hôi. Trong khi đó, súp lơ chứa choline, một chất dinh dưỡng giống như vitamin B có thể gây ra mùi hôi. Cam và bí: Những trái cây có múi thường dễ dàng hấp thụ và do đó rất nhanh chóng để cải thiện mùi cơ thể. Mặt khác, bí đỏ có choline được chuyển hóa thành trimethylamine. Tích lũy trimethylamine trong cơ thể có thể gây ra mùi cơ thể xấu. Bạch đậu khấu và quế không chỉ làm cho thức ăn ngon mà còn làm cho bạn thêm hấp dẫn bằng cách tạo ra mùi thơm lâu dài. Ngược lại, tỏi và hành tây chứa các hợp chất lưu huỳnh hữu cơ được chuyển hóa và loại bỏ chủ yếu qua các lỗ chân lông trong cơ thể gây ra mùi cơ thể khó chịu. Cần tân và măng tây: Cần tây giúp cơ thể bạn giải phóng các kích thích tố, từ đó làm cho bạn có vẻ hấp dẫn hơn đối với người khác giới. Trong khi đó axit trong măng tây bị phân hủy thành các hợp chất lưu huỳnh có thể làm cho bạn có mùi cơ thể không mong muốn. Cá trắng và thịt đỏ: Một nghiên cứu cho thấy phụ nữ cảm nhận được mùi cơ thể của những người đàn ông ăn kiêng trong 2 tuần là hấp dẫn hơn và dễ chịu hơn so với những người ăn thịt đỏ. Trong khi đó, ăn cá sẽ không có mùi khó chịu giống như thịt đỏ trong khi chuyển hóa. Hạt cây củ cải đường giúp cải thiện sức khoẻ tiêu hóa và hỗ trợ trong quá trình loại bỏ chất độc gây nên mùi hôi từ cơ thể. Trong khi đó, hạt bí chứa hàm lượng cao cholin và là một tác nhân gây mùi hôi.