Thích ăn cá chiên, làm sao để bớt dầu mỡ và muối?

Ưu tiên cách chế biến giảm lượng dầu

Cá dễ hấp thụ dầu, nhất là khi tẩm bột hoặc chiên ngập dầu, làm tăng chất béo và năng lượng. Vì vậy, nên hạn chế bột áo, dùng vừa đủ dầu và thấm bớt dầu sau khi chiên. Đồng thời, luân phiên cá hấp, nướng hoặc đút lò; cá hồi, cá mòi, cá thu giàu omega-3 EPA và DHA, tốt cho sức khỏe tim mạch. Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ khuyến nghị người trưởng thành ăn khoảng hai khẩu phần cá mỗi tuần.

Cá giàu protein, cá béo còn cung cấp omega-3 tốt cho tim mạch, nhưng cách chiên có thể làm tăng lượng dầu và natri

Kiểm soát muối và nước chấm

Cá chiên tẩm ướp đậm hoặc dùng nhiều nước mắm, xì dầu, sốt có thể làm tăng lượng natri. Nên nêm vừa phải, dùng tiêu, tỏi, gừng, hành, chanh để tăng vị và lấy nước chấm riêng với lượng nhỏ. Khi ăn ngoài, hạn chế cá phủ nhiều sốt, ưu tiên ăn kèm rau xanh, món luộc hoặc canh ít muối để cân bằng khẩu phần.

Cân đối cá chiên với những món ăn khác

Bữa ăn có cá chiên nên ưu tiên rau xanh, rau củ, món luộc hoặc canh và hạn chế thêm các món nhiều dầu như khoai tây chiên, chả giò để kiểm soát tổng lượng chất béo. Cũng cần chú ý khẩu phần, nhất là cá tẩm bột hoặc nhiều sốt; nên chia lượng vừa đủ và tăng các món ít dầu. Không cần ăn cá chiên thường xuyên, có thể luân phiên cá hấp, nướng hoặc nấu canh để đa dạng cách chế biến và nguồn dinh dưỡng. Người cần kiểm soát muối, chất béo do tình trạng sức khỏe nên thực hiện theo tư vấn của bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng.