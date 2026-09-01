English
/ SỨC KHỎE
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Thích uống trà nhưng sợ caffeine? Hãy thử 5 loại trà này

Thứ Ba, 09:21, 01/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trà không caffeine là lựa chọn phù hợp cho người nhạy cảm với caffeine, khó ngủ hoặc muốn giảm chất kích thích. Nhiều loại trà thảo mộc còn chứa các hợp chất thực vật có lợi cho sức khỏe.

Hàm lượng caffeine trong các loại trà khác nhau như thế nào?

Caffeine giúp tỉnh táo, tăng tập trung nhưng có thể ảnh hưởng giấc ngủ. Trà thường ít caffeine hơn cà phê, song hàm lượng thay đổi tùy loại và cách pha. Theo FDA, người trưởng thành khỏe mạnh có thể dùng khoảng 400 mg caffeine/ngày.

Trong một tách trà 240 ml, hàm lượng caffeine ước tính: trà đen 60-90 mg, ô long 50-75 mg, trà xanh 35-70 mg và trà trắng 30-50 mg. Người nhạy cảm với caffeine hoặc khó ngủ nên hạn chế uống trà vào chiều tối.

Những loại trà không caffeine tốt cho sức khỏe

Trà hoa cúc

Trà hoa cúc có hương thơm nhẹ, thường được sử dụng như một thức uống giúp thư giãn. Hoa cúc chứa nhiều hợp chất chống oxy hóa và đang được nghiên cứu về khả năng hỗ trợ giấc ngủ, giảm viêm và giúp cơ thể thư thái hơn.

thich uong tra nhung so caffeine hay thu 5 loai tra nay hinh anh 1

Trà bạc hà

Không chứa caffeine, trà bạc hà có vị mát và hương thơm đặc trưng. Loại trà này thường được dùng sau bữa ăn để hỗ trợ tiêu hóa, giảm cảm giác đầy hơi. Các hợp chất trong bạc hà cũng có đặc tính chống oxy hóa và kháng khuẩn.

Trà chanh gừng

Gừng kết hợp với chanh tạo thành thức uống thơm, dễ uống và có thể dùng trong nhiều thời điểm trong ngày. Trà chanh gừng thường được lựa chọn để làm ấm cơ thể, hỗ trợ tiêu hóa và giảm cảm giác buồn nôn. Thêm một chút mật ong có thể giúp làm dịu cổ họng và tăng vị ngọt tự nhiên.

thich uong tra nhung so caffeine hay thu 5 loai tra nay hinh anh 2

Trà xô thơm

Trà xô thơm được pha từ lá cây xô thơm, chứa flavonoid cùng nhiều hợp chất chống oxy hóa. Loại trà này thường được sử dụng với mục đích hỗ trợ sức khỏe đường hô hấp, làm dịu cổ họng và hạn chế tác động của các gốc tự do.

Trà rooibos (hồng trà Nam Phi)

Rooibos là trà thảo mộc có nguồn gốc từ Nam Phi và tự nhiên không chứa caffeine. Trà có vị dịu, ít đắng và giàu các hợp chất chống oxy hóa. Một số nghiên cứu bước đầu cho thấy rooibos có thể góp phần hỗ trợ sức khỏe tim mạch, giấc ngủ và khả năng chống lại stress oxy hóa.

Những đối tượng nên sử dụng trà không caffeine

Những người khó ngủ, nhạy cảm với caffeine, người cao tuổi hoặc muốn giảm cà phê, nước tăng lực có thể lựa chọn trà không caffeine. Phụ nữ mang thai, cho con bú, người đang dùng thuốc hoặc có bệnh nền cũng có thể cân nhắc, nhưng cần kiểm tra thành phần từng loại trà và tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi sử dụng thường xuyên.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Trà hoa cúc - Thức uống thảo mộc tốt cho sức khỏe và giấc ngủ
Trà hoa cúc - Thức uống thảo mộc tốt cho sức khỏe và giấc ngủ

VOV.VN - Trong xu hướng quay về với các sản phẩm tự nhiên, trà thảo mộc ngày càng được ưa chuộng như một phương thức chăm sóc sức khỏe an toàn, lành mạnh. Trong số đó, trà hoa cúc là loại trà nổi bật nhờ hương vị thanh dịu, dễ uống và hàng loạt công dụng đối với cơ thể.

Trà hoa cúc - Thức uống thảo mộc tốt cho sức khỏe và giấc ngủ

Trà hoa cúc - Thức uống thảo mộc tốt cho sức khỏe và giấc ngủ

VOV.VN - Trong xu hướng quay về với các sản phẩm tự nhiên, trà thảo mộc ngày càng được ưa chuộng như một phương thức chăm sóc sức khỏe an toàn, lành mạnh. Trong số đó, trà hoa cúc là loại trà nổi bật nhờ hương vị thanh dịu, dễ uống và hàng loạt công dụng đối với cơ thể.

Loài hoa quen mặt này phơi khô, pha trà lại hóa “thần dược” cực tốt cho sức khỏe
Loài hoa quen mặt này phơi khô, pha trà lại hóa “thần dược” cực tốt cho sức khỏe

VOV.VN - Hoa cúc với vẻ đẹp tinh khiết và hương thơm dịu nhẹ, không chỉ là một loài hoa được yêu thích mà còn là một "thần dược" tự nhiên mang lại nhiều lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe không phải ai cũng biết tận dụng.

Loài hoa quen mặt này phơi khô, pha trà lại hóa “thần dược” cực tốt cho sức khỏe

Loài hoa quen mặt này phơi khô, pha trà lại hóa “thần dược” cực tốt cho sức khỏe

VOV.VN - Hoa cúc với vẻ đẹp tinh khiết và hương thơm dịu nhẹ, không chỉ là một loài hoa được yêu thích mà còn là một "thần dược" tự nhiên mang lại nhiều lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe không phải ai cũng biết tận dụng.

Trà chanh gừng - Thức uống dân dã, công dụng bất ngờ
Trà chanh gừng - Thức uống dân dã, công dụng bất ngờ

VOV.VN - Trà chanh gừng từ lâu được ưa chuộng như một loại trà thảo mộc vừa dễ uống, vừa có nhiều tác dụng tốt cho sức khỏe. Sự kết hợp giữa vị cay nồng của gừng và vị chua thanh của chanh không chỉ tạo nên hương vị đặc biệt mà còn mang đến nhiều công dụng hữu ích.

Trà chanh gừng - Thức uống dân dã, công dụng bất ngờ

Trà chanh gừng - Thức uống dân dã, công dụng bất ngờ

VOV.VN - Trà chanh gừng từ lâu được ưa chuộng như một loại trà thảo mộc vừa dễ uống, vừa có nhiều tác dụng tốt cho sức khỏe. Sự kết hợp giữa vị cay nồng của gừng và vị chua thanh của chanh không chỉ tạo nên hương vị đặc biệt mà còn mang đến nhiều công dụng hữu ích.

ĐỜI SỐNG
XÃ HỘI
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
KINH TẾ
THỂ THAO
PODCAST
Ô tô
Dấu ấn VOV
Dinh dưỡng - món ngon
Cây thuốc
Ăn sạch sống khỏe