Thích uống trà nhưng sợ caffeine? Hãy thử 5 loại trà này

Hàm lượng caffeine trong các loại trà khác nhau như thế nào?

Caffeine giúp tỉnh táo, tăng tập trung nhưng có thể ảnh hưởng giấc ngủ. Trà thường ít caffeine hơn cà phê, song hàm lượng thay đổi tùy loại và cách pha. Theo FDA, người trưởng thành khỏe mạnh có thể dùng khoảng 400 mg caffeine/ngày.

Trong một tách trà 240 ml, hàm lượng caffeine ước tính: trà đen 60-90 mg, ô long 50-75 mg, trà xanh 35-70 mg và trà trắng 30-50 mg. Người nhạy cảm với caffeine hoặc khó ngủ nên hạn chế uống trà vào chiều tối.

Những loại trà không caffeine tốt cho sức khỏe

Trà hoa cúc

Trà hoa cúc có hương thơm nhẹ, thường được sử dụng như một thức uống giúp thư giãn. Hoa cúc chứa nhiều hợp chất chống oxy hóa và đang được nghiên cứu về khả năng hỗ trợ giấc ngủ, giảm viêm và giúp cơ thể thư thái hơn.

Trà bạc hà

Không chứa caffeine, trà bạc hà có vị mát và hương thơm đặc trưng. Loại trà này thường được dùng sau bữa ăn để hỗ trợ tiêu hóa, giảm cảm giác đầy hơi. Các hợp chất trong bạc hà cũng có đặc tính chống oxy hóa và kháng khuẩn.

Trà chanh gừng

Gừng kết hợp với chanh tạo thành thức uống thơm, dễ uống và có thể dùng trong nhiều thời điểm trong ngày. Trà chanh gừng thường được lựa chọn để làm ấm cơ thể, hỗ trợ tiêu hóa và giảm cảm giác buồn nôn. Thêm một chút mật ong có thể giúp làm dịu cổ họng và tăng vị ngọt tự nhiên.

Trà xô thơm

Trà xô thơm được pha từ lá cây xô thơm, chứa flavonoid cùng nhiều hợp chất chống oxy hóa. Loại trà này thường được sử dụng với mục đích hỗ trợ sức khỏe đường hô hấp, làm dịu cổ họng và hạn chế tác động của các gốc tự do.

Trà rooibos (hồng trà Nam Phi)

Rooibos là trà thảo mộc có nguồn gốc từ Nam Phi và tự nhiên không chứa caffeine. Trà có vị dịu, ít đắng và giàu các hợp chất chống oxy hóa. Một số nghiên cứu bước đầu cho thấy rooibos có thể góp phần hỗ trợ sức khỏe tim mạch, giấc ngủ và khả năng chống lại stress oxy hóa.

Những đối tượng nên sử dụng trà không caffeine

Những người khó ngủ, nhạy cảm với caffeine, người cao tuổi hoặc muốn giảm cà phê, nước tăng lực có thể lựa chọn trà không caffeine. Phụ nữ mang thai, cho con bú, người đang dùng thuốc hoặc có bệnh nền cũng có thể cân nhắc, nhưng cần kiểm tra thành phần từng loại trà và tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi sử dụng thường xuyên.