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Thịt chim bồ câu có gì đặc biệt mà được nhiều người ưa chuộng?

Thứ Tư, 09:25, 30/09/2026
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VOV.VN - Thịt chim bồ câu giàu protein, vitamin và khoáng chất nhưng ít chất béo, thường được dùng trong các món ăn bồi bổ, nhất là cho người mới ốm dậy hoặc cần tăng cường dinh dưỡng.

Giá trị dinh dưỡng của thịt chim bồ câu

Theo một số tài liệu, thịt bồ câu chứa khoảng 22,14% protein, 1% chất béo cùng nhiều loại vitamin và khoáng chất. Đáng chú ý, loại thịt này có hàm lượng protein tương đối cao trong khi lượng chất béo và cholesterol thấp. Thịt bồ câu còn cung cấp vitamin A, B1, B2, E cùng một số nguyên tố vi lượng cần thiết cho cơ thể. Nhờ thành phần dinh dưỡng đa dạng, bồ câu thường được lựa chọn để chế biến các món ăn bổ dưỡng.

Tác dụng của thịt chim bồ câu

Bổ sung dinh dưỡng, hỗ trợ phục hồi cơ thể

Thịt bồ câu cung cấp protein, axit amin và nhiều khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Đây là những dưỡng chất tham gia vào quá trình duy trì, sửa chữa mô và tạo năng lượng.

Vì vậy, các món ăn từ bồ câu có thể được sử dụng như một phần của chế độ ăn đa dạng, đặc biệt đối với người cần bổ sung dinh dưỡng hoặc đang trong quá trình hồi phục sau bệnh.

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Thịt bồ câu cung cấp protein, axit amin và nhiều khoáng chất cần thiết cho cơ thể

Hỗ trợ hoạt động của hệ thần kinh

Thịt bồ câu có chứa phospholipid, một nhóm chất tham gia vào cấu trúc và hoạt động của tế bào. Bổ sung đầy đủ protein, chất béo và vi chất thông qua chế độ ăn cân đối cũng góp phần duy trì hoạt động bình thường của hệ thần kinh.

Tuy nhiên, không nên xem thịt bồ câu như một loại thực phẩm có khả năng trực tiếp cải thiện trí nhớ hay tăng khả năng tư duy.

Bổ sung dưỡng chất cho cơ thể

Thịt bồ câu chứa nhiều protein, vitamin và khoáng chất nên có thể góp phần cung cấp dưỡng chất trong khẩu phần ăn hàng ngày. Việc kết hợp thịt bồ câu với các loại rau, củ, quả và thực phẩm khác sẽ giúp bữa ăn đa dạng và cân đối hơn.

Chế biến thịt chim bồ câu

Bồ câu nấu cháo đậu xanh

Nguyên liệu: 1 con bồ câu non, 1/2 bát gạo tẻ, 1 nắm gạo nếp, 50g đậu xanh, 100g hạt sen, 200g nấm rơm, hành, tỏi, gừng và gia vị. Cách làm: Rang vàng gạo tẻ, gạo nếp rồi nấu cùng đậu xanh, hạt sen đến khi mềm. Bồ câu làm sạch, lọc thịt, băm nhỏ, ướp gia vị rồi xào săn với hành, tỏi. Khi cháo chín nhừ, cho thịt bồ câu, gừng và nấm rơm vào nấu thêm đến khi chín, nêm vừa ăn, thêm hành lá và dùng nóng.

Bồ câu hầm thuốc Bắc

Nguyên liệu: 1 con bồ câu, gừng, nấm hương, hạt sen, ngải cứu, táo tàu, kỷ tử, ý dĩ và gia vị. Cách làm: Bồ câu làm sạch, thui sơ, chần qua nước gừng rồi vớt ra. Nấm hương, hạt sen ngâm mềm; ngải cứu rửa sạch, vò nhẹ và nhồi vào bụng chim. Cho bồ câu cùng nấm hương, hạt sen, táo tàu, kỷ tử, ý dĩ vào nồi, thêm nước và gia vị, đậy kín, hầm lửa nhỏ khoảng 30 phút đến khi thịt mềm.

Một số lưu ý khi ăn thịt chim bồ câu

Thịt bồ câu giàu dinh dưỡng nhưng nên ăn với lượng phù hợp, không thay thế chế độ ăn đa dạng, cân đối. Phụ nữ mang thai, trẻ nhỏ, người cao tuổi hoặc người có bệnh lý đặc biệt nên tham khảo bác sĩ, chuyên gia dinh dưỡng khi cần chế độ ăn riêng. Khi chế biến, cần chọn chim có nguồn gốc rõ ràng, làm sạch và nấu chín kỹ; người có tiền sử dị ứng với thịt chim hoặc nguyên liệu đi kèm cần thận trọng. Nếu xuất hiện các triệu chứng như nổi mẩn, ngứa, khó thở, đau bụng hoặc rối loạn tiêu hóa sau khi ăn, nên ngừng sử dụng và đi khám khi cần.

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Thịt chim bồ câu - Món ăn bổ dưỡng, nhiều công dụng cho sức khỏe

VOV.VN - Thịt chim bồ câu từ lâu được xem là thực phẩm giàu giá trị dinh dưỡng, thậm chí cao gấp nhiều lần so với thịt gà. Các món ăn chế biến từ chim bồ câu không chỉ ngon miệng mà còn có tác dụng bồi bổ cơ thể, đặc biệt tốt cho phụ nữ mang thai, trẻ em suy dinh dưỡng hay người mới ốm dậy.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
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