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Thịt đỏ giàu dinh dưỡng, nhưng ăn thế nào mới đúng cách?

Thứ Tư, 09:27, 21/10/2026
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VOV.VN - Thịt đỏ cung cấp protein, sắt, kẽm và vitamin B12 cần thiết cho cơ thể. Tuy nhiên, để tận dụng lợi ích dinh dưỡng và bảo vệ sức khỏe, cần lựa chọn loại thịt phù hợp, kiểm soát khẩu phần, đa dạng nguồn protein và hạn chế các sản phẩm thịt không lành mạnh.

 

Ưu tiên phần thịt nạc và cách chế biến ít dầu mỡ

Khi ăn thịt đỏ, nên ưu tiên các phần thịt nạc, ít mỡ và loại bỏ phần mỡ nhìn thấy trước khi chế biến để giảm lượng chất béo bão hòa, đặc biệt với người cần kiểm soát cholesterol trong máu. Cách chế biến cũng rất quan trọng: nên chọn luộc, hấp hoặc kho với lượng dầu mỡ vừa phải, hạn chế chiên ngập dầu, nêm quá nhiều muối, đường và tránh để thịt cháy xém khi nướng. Bên cạnh đó, cần điều chỉnh khẩu phần theo nhu cầu năng lượng và lượng protein mỗi ngày. Ăn quá nhiều thịt đỏ có thể khiến cơ thể dư thừa năng lượng, chất béo, đồng thời làm giảm sự đa dạng trong chế độ ăn.

Đa dạng nguồn đạm thay vì ăn thịt đỏ trong mọi bữa

Thịt đỏ không phải nguồn protein duy nhất trong chế độ ăn. Cá, thịt gia cầm, trứng, sữa, đậu phụ, các loại đậu và hạt đều cung cấp đạm cùng nhiều dưỡng chất cần thiết; thực phẩm có nguồn gốc thực vật còn bổ sung chất xơ. Vì vậy, nên luân phiên các nguồn đạm thay vì ăn thịt đỏ trong mọi bữa, đồng thời kết hợp rau xanh, trái cây và tinh bột phù hợp để bảo đảm chế độ ăn đa dạng, cân đối dinh dưỡng.

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Thịt đỏ cung cấp protein, sắt, kẽm và vitamin B12 cần thiết cho cơ thể

Hạn chế thịt chế biến trong khẩu phần hàng ngày

Xúc xích, thịt nguội, thịt xông khói, giăm bông và thịt đóng hộp thuộc nhóm thịt chế biến, thường chứa nhiều muối và có thể giàu chất béo. Tiêu thụ nhóm thực phẩm này thường xuyên có liên quan đến nguy cơ mắc một số bệnh mạn tính, trong đó có ung thư đại trực tràng. Vì vậy, nên hạn chế thịt chế biến, ưu tiên thịt tươi ít mỡ và tự chế biến để kiểm soát lượng muối, dầu ăn, đồng thời kết hợp rau củ, ngũ cốc nguyên hạt và các thực phẩm giàu chất xơ. Không nhất thiết phải loại bỏ hoàn toàn thịt chế biến, nhưng không nên dùng thường xuyên thay thế thịt tươi hoặc các nguồn đạm lành mạnh khác.

Những ai cần lưu ý khi ăn thịt đỏ?

Thịt đỏ có thể cung cấp protein, sắt và vitamin B12 trong chế độ ăn đa dạng, nhưng một số nhóm cần chú ý đến khẩu phần. Người có cholesterol LDL cao hoặc bệnh tim mạch nên ưu tiên thịt nạc, hạn chế chất béo bão hòa; người tăng acid uric hoặc mắc gout cần kiểm soát lượng thịt đỏ theo hướng dẫn phù hợp. Người bệnh thận, người lớn tuổi và người kiểm soát cân nặng cũng cần điều chỉnh lượng ăn theo nhu cầu. Nếu mắc bệnh mạn tính hoặc đang áp dụng chế độ ăn điều trị, nên tham khảo bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng để lựa chọn khẩu phần phù hợp, thay vì tự ý loại bỏ hoàn toàn thịt đỏ.

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Thịt đỏ: Vì sao chuyên gia khuyên không nên ăn nhiều?

VOV.VN - Thịt đỏ như bò, lợn, cừu… giàu protein và vi chất cần thiết, song nhiều nghiên cứu cảnh báo việc tiêu thụ quá nhiều, đặc biệt là thịt chế biến sẵn, có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh mạn tính, vì vậy cần sử dụng ở mức hợp lý theo khuyến cáo dinh dưỡng.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
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