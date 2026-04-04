Công an TP Hà Nội vừa phát hiện đường dây giết mổ và tiêu thụ 3.600 con lợn mắc dịch tả châu Phi, tương đương 300 tấn. Thông tin này khiến nhiều người băn khoăn việc tiêu thụ thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi khi nấu chín có an toàn hay vẫn gây hại sức khỏe.

Thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi có an toàn khi nấu chín? (Ảnh minh họa)

Theo BS.CKI Lê Văn Thiệu, Trung tâm Khám chữa bệnh theo yêu cầu và quốc tế, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, dịch tả lợn châu Phi là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn lợn nhưng không lây sang người. Về lý thuyết, khi thịt được nấu chín kỹ, virus gây bệnh gần như bị tiêu diệt.

Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa với việc thịt lợn bệnh đã an toàn để sử dụng.

Thực tế, nguy cơ lớn nhất không nằm ở virus dịch tả lợn châu Phi mà đến từ các yếu tố đi kèm trong quá trình lợn bị bệnh, chết hoặc bị giết mổ, bảo quản không đảm bảo vệ sinh. Khi đó, thịt trở thành môi trường thuận lợi cho nhiều loại vi khuẩn nguy hiểm như Salmonella, E.coli hay Listeria phát triển. Những tác nhân này có thể gây rối loạn tiêu hóa với các biểu hiện như đau bụng, tiêu chảy, nôn, sốt và mất nước.

Đáng lo ngại hơn, trong quá trình phân hủy, thịt lợn bệnh có thể sinh ra các độc tố như histamine, endotoxin hoặc mycotoxin. Đây là những chất bền với nhiệt, nghĩa là ngay cả khi nấu chín ở nhiệt độ cao, chúng vẫn có thể tồn tại và gây ngộ độc cấp tính.

Ngoài ra, khi mắc dịch tả châu Phi, sức đề kháng của lợn suy giảm, khiến chúng dễ nhiễm thêm nhiều bệnh nguy hiểm khác như tai xanh, cúm, thương hàn, lở mồm long móng, đặc biệt là liên cầu khuẩn lợn - bệnh có thể lây sang người. Vi khuẩn này xâm nhập qua vết thương hở hoặc qua các món ăn chưa nấu chín kỹ như tiết canh, thịt tái.

Khi nhiễm liên cầu khuẩn lợn, người bệnh có thể đối mặt với hàng loạt biến chứng nặng nề như nhiễm trùng máu, viêm màng não, suy đa tạng, phải thở máy, lọc máu, thậm chí tử vong hoặc để lại di chứng lâu dài.

Trước thực tế trên, các chuyên gia khuyến cáo phụ huynh và nhà trường tuyệt đối không chủ quan. Nếu trẻ xuất hiện các dấu hiệu bất thường sau ăn như đau bụng, nôn, tiêu chảy, sốt hoặc mệt mỏi kéo dài, cần nhanh chóng đưa đến cơ sở y tế để được kiểm tra và xử trí kịp thời.

Bộ Y tế cũng khuyến cáo người dân từ bỏ thói quen ăn tiết canh, thịt tái; thực hiện nghiêm nguyên tắc “ăn chín, uống sôi” và tuyệt đối không sử dụng thịt từ lợn ốm, chết. Khi chọn mua, nên ưu tiên sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, có dấu kiểm dịch.

Người dân cần tránh xa những miếng thịt có màu xám nhạt, xuất huyết dưới da, nhão, rỉ nước, có mùi ôi thiu hoặc mùi lạ. Nếu ấn vào thịt thấy lõm không đàn hồi, hoặc xuất hiện các hạt trắng như hạt gạo trong thớ cơ, tuyệt đối không nên sử dụng để đảm bảo an toàn cho gia đình.