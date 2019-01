Thông tin “dừng tiêm vaccine ComBE Five” là không có cơ sở

Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cho biết, tính đến 6/1/2019, vacccine ComBE Five đã triển khai tại 19 tỉnh/thành phố, gồm Thái Bình, Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình, Bắc Giang, Hoà Bình, Hà Nội, Yên Bái, Quảng Nam, Bình Định, Quảng Ngãi, Kon Tum, Đắk Lắk, Gia Lai, Bà Rịa Vũng Tàu, Kiên Giang, Long An, Cần Thơ, Cà Mau. Hiện đã có 101.862 trẻ được tiêm vaccine ComBE Five.

Ông Đặng Đức Anh, Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương.

Theo báo cáo của các địa phương, tỷ lệ phản ứng thông thường (sốt nhẹ, sưng đau nhẹ tại chỗ tiên, các triệu chứng khác như khó chịu, quấy khóc...) được ghi nhận là 1,73%. Ngoài ra cũng ghi nhận một số trường hợp sốt cao, quấy khóc kéo dài với tỷ lệ khoảng 0,05%, các trường hợp này đều đã ổn định sau khi được cán bộ y tế theo dõi, điều trị.

GS.TS Đặng Đức Anh, Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cho biết, các phản ứng sau tiêm của vaccine ComBE Five cũng tương tự khi tiêm vaccine Quinvaxem trước đây và các loại vaccine khác. Trước khi sử dụng ở Việt Nam, vaccine ComBE Five đã được sử dụng tại 39 quốc gia trên thế giới, với 400 triệu liều.

Trước thông tin có một số tỉnh xin tạm dừng tiêm vaccine ComBE Five, ông Đặng Đức Anh cho biết: “Bộ đang tiếp tục chỉ đạo các tỉnh/thành tiêm vaccine ComBE Five theo đúng kế hoạch trên phạm vi toàn quốc, không có thông tin tạm dừng”.

Liên quan đến việc hai trường hợp trẻ tử vong tại Nam Định sau tiêm vaccine ComBE Five, ông Đặng Đức Anh cho biết, đây là hai trẻ tử vong có triệu chứng xuất hiện 36 giờ sau tiêm. Hội đồng chuyên môn của tỉnh Nam Định đã họp và xác định 2 cháu bé tử vong không liên quan đến thực hành tiêm chủng, không sốc phản vệ.

Theo ông Đặng Đức Anh, điều quan trọng khi cho trẻ đi tiêm chủng là các bà mẹ cần chủ động thông báo về tình trạng sức khỏe hiện tại của trẻ như trẻ đang bị ốm, đang dùng thuốc, tiền sử dị ứng đặc biệt có phản ứng mạnh với lần tiêm chủng trước như sốt cao, quấy khóc kéo dài…

Ông Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế).

PC_Article_Middle

Ông Đặng Đức Anh khuyến cáo, sau tiêm chủng, cha mẹ nên cho trẻ ở lại điểm tiêm chủng 30 phút để cán bộ y tế theo dõi và kịp thời xử trí nếu có những phản ứng bất thường xảy ra. Tiếp tục theo dõi trẻ thường xuyên tại nhà trong vòng 1-2 ngày.

Ông Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho biết, các cơ sở y tế cần phối hợp chặt chẽ với cha mẹ của trẻ trong việc khám sàng lọc, tư vấn trong quá trình trước, trong và sau tiêm chủng cho trẻ. Trong đó đặc biệt là cần tuyên truyền, dặn dò các bậc cha mẹ lưu ý những phản ứng sau tiêm cho trẻ.

“Hiện Bộ Y tế chỉ đạo các tỉnh, thành phố thực hiện tiêm vaccine ComBE Five theo kế hoạch, thực hiện đúng quy trình tiêm chủng an toàn, khám sàng lọc, tư vấn cho các bậc cha mẹ biết cách theo dõi và chăm sóc trẻ sau tiêm chủng. Chỉ đạo các cơ sở y tế xử lý, cấp cứu các trường hợp phản ứng sau tiêm chủng”, ông Phu cho biết./.

GM_PC_ARTICLE_INPAGE_BANNER

Vaccine phối hợp 5 trong 1 (DPT-VGB-Hib) phòng bệnh Bạch hầu, ho gà, uốn ván, viêm gan B, viêm phổi viêm màng não mủ do vi khuẩn Hib đã được đưa vào chương trình Tiêm chủng mở rộng Việt Nam từ tháng 6 năm 2010. Vaccine đã sử dụng có tên là Quinvaxem do công ty Berna Biotech Hàn Quốc sản xuất. Từ năm 2016 vaccine Quinvaxem đã ngừng sản xuất trên qui mô toàn cầu, Bộ Y tế đã xem xét và quyết định sử dụng vaccine ComBE Five thay thế vaccine Quinvaxem trong tiêm chủng mở rộng. Trong tháng 10 và tháng 11/2018, Bộ Y tế đã triển khai vaccine DPT-VGB-Hib ComBE Five, do Công ty Biological E. Ltd Ấn Độ sản xuất, tại 7 tỉnh (Hà Nam, Bắc Giang, Yên Bái, Kon Tum, Bình Định, Đồng Tháp, Bà Rịa Vũng Tàu). Kết quả đã tiêm được 17.356 trẻ tại 7 tỉnh, tỷ lệ xuất hiện các phản ứng thông thường sau tiêm chủng là 5,5%.

Khi nào trẻ cần đến viện sau tiêm vaccine ComBE Five? VOV.VN - Sau tiêm, chúng ta cần đưa trẻ đến viện khi trẻ có những biểu hiện như thế nào? Những trẻ nào không nên tiêm vaccine ComBE Five? Vaccine ComBe Five có đáng sợ? VOV.VN - Loại vaccine ComBE Five mới an toàn đến đâu? Phụ huynh cần lưu ý những gì khi đưa trẻ đi tiêm loại vaccine này?