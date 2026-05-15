Thu hồi toàn quốc thuốc nhỏ mắt Natri clorid 0,9% của Pharmedic

Thứ Sáu, 12:19, 15/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ra quyết định thu hồi trên phạm vi toàn quốc lô thuốc nhỏ mắt Natri clorid 0,9% do Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic sản xuất do không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu độ trong, thuộc mức độ vi phạm 3.

Lô thuốc bị thu hồi là Natri clorid 0,9% (số giấy đăng ký lưu hành 893100060724), số lô 10370725, ngày sản xuất 14-7-2025, hạn dùng đến 14/1/2028.

Theo báo cáo của cơ sở kiểm nghiệm, lô dung dịch nhỏ mắt trên không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu độ trong. Sản phẩm thuốc nhỏ mắt - nhỏ mũi Natri clorid 0,9% của Pharmedic có thành phần chính là natri clorid, được sử dụng để rửa mắt, rửa mũi, hỗ trợ điều trị nghẹt mũi, sổ mũi, viêm mũi dị ứng và có thể dùng cho trẻ sơ sinh. Đây là sản phẩm được phân phối rộng rãi tại nhiều nhà thuốc, bệnh viện và được nhiều người sử dụng.

Thu hồi toàn quốc lô thuốc nhỏ mắt Natri clorid 0,9% của Pharmedic vì không đạt chất lượng

Cục Quản lý Dược yêu cầu Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic ngừng ngay việc kinh doanh, tiến hành biệt trữ toàn bộ lô thuốc bị thu hồi, đồng thời báo cáo tình hình phân phối tới các cơ sở bán buôn và cơ sở khám, chữa bệnh.

Doanh nghiệp cũng phải phối hợp với các đơn vị liên quan thông báo việc thu hồi tới toàn bộ cơ sở bán buôn, bán lẻ, chuỗi nhà thuốc và cơ sở y tế đã tiếp nhận lô thuốc; tổ chức thu hồi, tiếp nhận toàn bộ sản phẩm trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày 11/5.

Ngoài ra, công ty có trách nhiệm xử lý lô thuốc bị thu hồi, chi trả toàn bộ chi phí liên quan và bồi thường thiệt hại theo quy định pháp luật.

Cục Quản lý Dược cũng yêu cầu các cơ sở bán buôn, bán lẻ, chuỗi nhà thuốc ngừng kinh doanh, cấp phát lô thuốc trên và hoàn trả cho đơn vị cung ứng. Các cơ sở khám, chữa bệnh và người dân được khuyến cáo ngừng sử dụng, đồng thời trả lại sản phẩm cho nơi đã cung cấp.

Sở Y tế các tỉnh, thành phố được giao tăng cường giám sát chất lượng thuốc lưu hành trên thị trường, đặc biệt tập trung lấy mẫu kiểm nghiệm đối với sản phẩm bị thu hồi.

thuốc khớp.jpg

Thu hồi toàn quốc một lô thuốc trị thoái hóa khớp

VOV.VN - Bộ Y tế yêu cầu thu hồi trên toàn quốc lô thuốc trị thoái hóa khớp Aceclofenac 100 mg do có kết quả không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu Độ đồng đều đơn vị liều, tạp chất liên quan, hàm lượng nước, định lượng.

Chung Thủy/VOV.VN
Thu hồi toàn quốc một lô thuốc trị thoái hóa khớp
