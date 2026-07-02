English
/ SỨC KHỎE
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Thực đơn 7 ngày cho người gan nhiễm mỡ: Ăn gì để gan khỏe lại?

Thứ Năm, 09:20, 02/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Gan nhiễm mỡ là bệnh khá phổ biến, ảnh hưởng đến chức năng gan và sức khỏe tổng thể. Bên cạnh điều trị y tế, chế độ ăn uống khoa học đóng vai trò quan trọng trong kiểm soát bệnh. Dưới đây là gợi ý thực đơn 1 tuần và nguyên tắc dinh dưỡng giúp hỗ trợ cải thiện tình trạng gan nhiễm mỡ.

Nguyên tắc xây dựng thực đơn cho người bị gan nhiễm mỡ

Hạn chế tinh bột nhanh và đường

Người bệnh nên giảm các loại tinh bột tinh chế như cơm trắng, bánh mì trắng và đồ ngọt. Thay vào đó, ưu tiên gạo lứt, ngũ cốc nguyên cám hoặc bánh mì nguyên cám để giảm áp lực chuyển hóa cho gan và hạn chế tích tụ mỡ.

Tăng cường chất béo tốt

Cần hạn chế chất béo bão hòa và chất béo chuyển hóa, đồng thời bổ sung chất béo không bão hòa từ cá hồi, cá ngừ, các loại hạt và dầu ô-liu. Đây là nhóm chất béo có lợi giúp hỗ trợ chức năng gan.

Ưu tiên thực phẩm có chỉ số đường huyết thấp

Rau xanh, các loại đậu và trái cây ít ngọt nên được đưa vào thực đơn thường xuyên. Nhóm thực phẩm này giúp ổn định đường huyết và hạn chế tích tụ mỡ trong gan.

thuc don 7 ngay cho nguoi gan nhiem mo An gi de gan khoe lai hinh anh 1
Chế độ ăn uống khoa học đóng vai trò tích cực trong kiểm soát gan nhiễm mỡ

Kiểm soát khẩu phần và năng lượng

Nên chia nhỏ bữa ăn trong ngày, tránh ăn quá nhiều trong một bữa để giảm gánh nặng chuyển hóa cho gan.

Hạn chế thực phẩm chế biến sẵn và nhiều muối

Người bệnh nên hạn chế đồ ăn đóng gói, thực phẩm chế biến sẵn và các món quá mặn. Tự nấu ăn tại nhà là cách tốt nhất để kiểm soát thành phần dinh dưỡng.

Người bị gan nhiễm mỡ nên ăn gì và kiêng gì?

Nhóm thực phẩm nên ăn
Rau xanh và trái cây: bắp cải, cải bó xôi, cà chua, táo, lê, bí ngòi, ớt chuông… giúp bổ sung vitamin, chất xơ và chất chống oxy hóa, hỗ trợ chức năng gan.

Đạm ít béo: thịt gà bỏ da, cá, sữa tách béo, đậu nành; Omega-3: cá hồi, hạt lanh, dầu ô-liu… giúp giảm viêm và hỗ trợ chuyển hóa mỡ ở gan.

Nhóm thực phẩm cần kiêng

Đồ chiên rán nhiều dầu mỡ; Đồ ngọt, bánh kẹo, nước ngọt có gas; Thực phẩm chế biến sẵn như xúc xích, đồ hộp.

Gợi ý thực đơn 1 tuần cho người bị gan nhiễm mỡ

Ngày 1

 Bữa sáng: 2 lát bánh mì nguyên cám, 1 trứng luộc, ¼ quả cà chua.
 Bữa trưa: cơm gạo lứt, canh cải xanh, cá hồi nướng, salad rau, 1 quả táo.
 Bữa tối: cơm gạo lứt, canh mồng tơi, ức gà áp chảo.

Ngày 2

 Bữa sáng: cháo cá hồi đậu xanh, sữa đậu nành không đường.
 Bữa trưa: cơm gạo lứt, đậu que xào tôm, canh cải bó xôi, 1 quả cam.
 Bữa tối: cơm gạo lứt, cá ngừ kho thơm.

Ngày 3

 Bữa sáng: bún gạo lứt xào chay, sữa tươi tách béo.
 Bữa trưa: nui gạo lứt xào tôm mực, rau củ luộc, nước ép cần tây.
 Bữa tối: cơm gạo lứt, bông cải xào cà rốt, thịt thăn heo luộc.

Ngày 4

Bữa sáng: súp cua, sữa hạnh nhân không đường.
 Bữa trưa: cơm gạo lứt, canh cải thảo, thịt thăn heo xào cà rốt, chuối.
 Bữa tối: cơm gạo lứt, canh rong biển tôm khô, đậu hũ luộc.

Ngày 5

 Bữa sáng: bánh mì nguyên cám, trứng ốp la, nửa quả bơ.
 Bữa trưa: cơm gạo lứt, canh đậu hũ non nấu hẹ, ức gà xào bông cải, ổi.
 Bữa tối: cháo yến mạch nấu tôm, cá hú nấu canh chua, bí ngòi xào thịt.

Ngày 6

 Bữa sáng: bánh canh gạo lứt nấu cua, sữa đậu nành không đường.
 Bữa trưa: cơm gạo lứt, măng tây xào ức gà, canh rau ngót, bưởi.
 Bữa tối: cơm gạo lứt, tôm xào cà rốt, canh cải xanh.

Ngày 7

 Bữa sáng: súp cá hồi rau củ, sữa hạt sen không đường.
 Bữa trưa: cơm gạo lứt, khổ qua nhồi thịt, rau muống luộc.
 Bữa tối: cơm gạo lứt, cá basa kho hành, canh bắp cải.

Lưu ý khi áp dụng thực đơn: Uống đủ nước mỗi ngày, hạn chế rượu bia và nước ngọt; Duy trì lối sống lành mạnh, kết hợp vận động thường xuyên và ngủ đủ giấc.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Người gầy bị gan nhiễm mỡ, vì sao?
Người gầy bị gan nhiễm mỡ, vì sao?

VOV.VN - Gan nhiễm mỡ - căn bệnh tưởng chừng chỉ xảy ra ở người béo phì, mắc các hội chứng chuyển hóa, hoặc tiểu đường loại 2, nhưng trên thực tế, người có cân nặng bình thường, người có thể trạng gầy cũng mắc phải căn bệnh này.

Người gầy bị gan nhiễm mỡ, vì sao?

Người gầy bị gan nhiễm mỡ, vì sao?

VOV.VN - Gan nhiễm mỡ - căn bệnh tưởng chừng chỉ xảy ra ở người béo phì, mắc các hội chứng chuyển hóa, hoặc tiểu đường loại 2, nhưng trên thực tế, người có cân nặng bình thường, người có thể trạng gầy cũng mắc phải căn bệnh này.

Thực phẩm hỗ trợ phục hồi gan nhiễm mỡ
Thực phẩm hỗ trợ phục hồi gan nhiễm mỡ

VOV.VN - Gan nhiễm mỡ là tình trạng mỡ tích tụ vượt mức cho phép trong gan, thường trên 5-10% trọng lượng gan. Điều này khiến gan dễ tổn thương, làm tăng nguy cơ viêm gan, xơ gan hay suy gan. Hiện chưa có phương pháp điều trị đặc hiệu, nhưng chế độ dinh dưỡng hợp lý có thể hỗ trợ phục hồi và ngăn ngừa biến chứng.

Thực phẩm hỗ trợ phục hồi gan nhiễm mỡ

Thực phẩm hỗ trợ phục hồi gan nhiễm mỡ

VOV.VN - Gan nhiễm mỡ là tình trạng mỡ tích tụ vượt mức cho phép trong gan, thường trên 5-10% trọng lượng gan. Điều này khiến gan dễ tổn thương, làm tăng nguy cơ viêm gan, xơ gan hay suy gan. Hiện chưa có phương pháp điều trị đặc hiệu, nhưng chế độ dinh dưỡng hợp lý có thể hỗ trợ phục hồi và ngăn ngừa biến chứng.

Gan nhiễm mỡ thai kỳ có nguy hiểm?
Gan nhiễm mỡ thai kỳ có nguy hiểm?

VOV.VN - Gan nhiễm mỡ cấp tính khi mang thai là bệnh lý có tỉ lệ tử vong cao đối với mẹ và thai nhi.

Gan nhiễm mỡ thai kỳ có nguy hiểm?

Gan nhiễm mỡ thai kỳ có nguy hiểm?

VOV.VN - Gan nhiễm mỡ cấp tính khi mang thai là bệnh lý có tỉ lệ tử vong cao đối với mẹ và thai nhi.

ĐỜI SỐNG
XÃ HỘI
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
KINH TẾ
THỂ THAO
PODCAST
Ô tô
Dấu ấn VOV
Dinh dưỡng - món ngon
Cây thuốc
Ăn sạch sống khỏe