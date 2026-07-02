Thực đơn 7 ngày cho người gan nhiễm mỡ: Ăn gì để gan khỏe lại?

Nguyên tắc xây dựng thực đơn cho người bị gan nhiễm mỡ

Hạn chế tinh bột nhanh và đường

Người bệnh nên giảm các loại tinh bột tinh chế như cơm trắng, bánh mì trắng và đồ ngọt. Thay vào đó, ưu tiên gạo lứt, ngũ cốc nguyên cám hoặc bánh mì nguyên cám để giảm áp lực chuyển hóa cho gan và hạn chế tích tụ mỡ.

Tăng cường chất béo tốt

Cần hạn chế chất béo bão hòa và chất béo chuyển hóa, đồng thời bổ sung chất béo không bão hòa từ cá hồi, cá ngừ, các loại hạt và dầu ô-liu. Đây là nhóm chất béo có lợi giúp hỗ trợ chức năng gan.

Ưu tiên thực phẩm có chỉ số đường huyết thấp

Rau xanh, các loại đậu và trái cây ít ngọt nên được đưa vào thực đơn thường xuyên. Nhóm thực phẩm này giúp ổn định đường huyết và hạn chế tích tụ mỡ trong gan.

Chế độ ăn uống khoa học đóng vai trò tích cực trong kiểm soát gan nhiễm mỡ

Kiểm soát khẩu phần và năng lượng

Nên chia nhỏ bữa ăn trong ngày, tránh ăn quá nhiều trong một bữa để giảm gánh nặng chuyển hóa cho gan.

Hạn chế thực phẩm chế biến sẵn và nhiều muối

Người bệnh nên hạn chế đồ ăn đóng gói, thực phẩm chế biến sẵn và các món quá mặn. Tự nấu ăn tại nhà là cách tốt nhất để kiểm soát thành phần dinh dưỡng.

Người bị gan nhiễm mỡ nên ăn gì và kiêng gì?

Nhóm thực phẩm nên ăn

Rau xanh và trái cây: bắp cải, cải bó xôi, cà chua, táo, lê, bí ngòi, ớt chuông… giúp bổ sung vitamin, chất xơ và chất chống oxy hóa, hỗ trợ chức năng gan.

Đạm ít béo: thịt gà bỏ da, cá, sữa tách béo, đậu nành; Omega-3: cá hồi, hạt lanh, dầu ô-liu… giúp giảm viêm và hỗ trợ chuyển hóa mỡ ở gan.

Nhóm thực phẩm cần kiêng

Đồ chiên rán nhiều dầu mỡ; Đồ ngọt, bánh kẹo, nước ngọt có gas; Thực phẩm chế biến sẵn như xúc xích, đồ hộp.

Gợi ý thực đơn 1 tuần cho người bị gan nhiễm mỡ

Ngày 1

Bữa sáng: 2 lát bánh mì nguyên cám, 1 trứng luộc, ¼ quả cà chua.

Bữa trưa: cơm gạo lứt, canh cải xanh, cá hồi nướng, salad rau, 1 quả táo.

Bữa tối: cơm gạo lứt, canh mồng tơi, ức gà áp chảo.

Ngày 2

Bữa sáng: cháo cá hồi đậu xanh, sữa đậu nành không đường.

Bữa trưa: cơm gạo lứt, đậu que xào tôm, canh cải bó xôi, 1 quả cam.

Bữa tối: cơm gạo lứt, cá ngừ kho thơm.

Ngày 3

Bữa sáng: bún gạo lứt xào chay, sữa tươi tách béo.

Bữa trưa: nui gạo lứt xào tôm mực, rau củ luộc, nước ép cần tây.

Bữa tối: cơm gạo lứt, bông cải xào cà rốt, thịt thăn heo luộc.

Ngày 4

Bữa sáng: súp cua, sữa hạnh nhân không đường.

Bữa trưa: cơm gạo lứt, canh cải thảo, thịt thăn heo xào cà rốt, chuối.

Bữa tối: cơm gạo lứt, canh rong biển tôm khô, đậu hũ luộc.

Ngày 5

Bữa sáng: bánh mì nguyên cám, trứng ốp la, nửa quả bơ.

Bữa trưa: cơm gạo lứt, canh đậu hũ non nấu hẹ, ức gà xào bông cải, ổi.

Bữa tối: cháo yến mạch nấu tôm, cá hú nấu canh chua, bí ngòi xào thịt.

Ngày 6

Bữa sáng: bánh canh gạo lứt nấu cua, sữa đậu nành không đường.

Bữa trưa: cơm gạo lứt, măng tây xào ức gà, canh rau ngót, bưởi.

Bữa tối: cơm gạo lứt, tôm xào cà rốt, canh cải xanh.

Ngày 7

Bữa sáng: súp cá hồi rau củ, sữa hạt sen không đường.

Bữa trưa: cơm gạo lứt, khổ qua nhồi thịt, rau muống luộc.

Bữa tối: cơm gạo lứt, cá basa kho hành, canh bắp cải.

Lưu ý khi áp dụng thực đơn: Uống đủ nước mỗi ngày, hạn chế rượu bia và nước ngọt; Duy trì lối sống lành mạnh, kết hợp vận động thường xuyên và ngủ đủ giấc.