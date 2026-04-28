6 dấu hiệu cảnh báo gan nhiễm mỡ, nhiều người hay gặp nhưng lại ngó lơ

Thứ Ba, 14:00, 28/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Gan nhiễm mỡ là tình trạng lượng mỡ tích tụ trong gan quá lớn. Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, bệnh có thể tiến triển thành viêm gan, xơ gan, thậm chí là ung thư gan. Dưới đây là 6 dấu hiệu cảnh báo sớm mà cơ thể đang cố gắng "cầu cứu" bạn.

Mệt mỏi kéo dài 

Đây là dấu hiệu phổ biến nhất nhưng lại dễ bị nhầm lẫn với áp lực công việc. Khi gan bị nhiễm mỡ, chức năng chuyển hóa và giải độc của gan sẽ bị ảnh hưởng, dẫn đến việc cơ thể không hấp thụ và sử dụng hiệu quả các dưỡng chất. Điều này khiến người bệnh cảm thấy mệt mỏi, thiếu sức sống ngay cả khi không làm việc nặng hay không bị thiếu ngủ.

Đau tức hoặc nặng vùng bụng phải 

Đau tức vùng bụng phải, đặc biệt là ở hạ sườn phải, có thể là một dấu hiệu gan nhiễm mỡ. Gan nằm ở hạ sườn phải. Khi lượng mỡ quá lớn làm gan sưng to, bao gan bị căng ra gây cảm giác đau âm ỉ hoặc tức nặng. Nếu bạn thường xuyên thấy khó chịu ở vị trí này, hãy đi kiểm tra gan ngay.

6 dau hieu canh bao gan nhiem mo, nhieu nguoi hay gap nhung lai ngo lo hinh anh 1
Gan nhiễm mỡ là tình trạng lượng mỡ tích tụ trong gan quá lớn. Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, bệnh có thể tiến triển thành viêm gan, xơ gan, thậm chí là ung thư gan. (Ảnh minh họa)

Biểu hiện vàng da hoặc vàng mắt

Vàng da, vàng mắt là một triệu chứng ít gặp ở giai đoạn đầu của gan nhiễm mỡ. Tuy nhiên, khi bệnh tiến triển nặng, chức năng gan suy giảm nghiêm trọng, bilirubin (một chất được tạo ra khi hồng cầu bị phá vỡ) không được xử lý và đào thải hiệu quả, dẫn đến tích tụ trong máu và gây ra tình trạng vàng da, vàng mắt, thậm chí là vàng niêm mặc mắt.

Nguyên nhân là khi gan không thể lọc bỏ bilirubin hiệu quả, sắc tố này sẽ ngấm vào mô, làm da và lòng trắng mắt ngả vàng.

Chán ăn, khó tiêu, đày bụng

Chán ăn, ăn không ngon, khó tiêu, đầy bụng cũng là những triệu chứng gan nhiễm mỡ cần lưu ý. Khi gan bị tổn thương, quá trình tiêu hóa và hấp thụ chất dinh dưỡng bị ảnh hưởng, dẫn đến cảm giác chán ăn, đầy bụng, khó tiêu.

Cân nặng thay đổi thất thường

Biến động cân nặng bất thường cũng là hồi chuông cảnh báo gan nhiễm mỡ. Dù là sụt cân đột ngột hay tăng cân khó kiểm soát, tất cả đều bắt nguồn từ việc gan bị rối loạn chức năng chuyển hóa và mất cân bằng năng lượng nghiêm trọng.

Cơ thể nổi mụn nhọt, mề đay

Một dấu hiệu gan nhiễm độc khác là tình trạng ngứa ngáy, nổi mụn nhọt, mề đay. Cụ thể, gan khi đã bị suy giảm về chức năng kèm theo đó là chất độc tích tụ tại một chỗ dẫn đến dấu hiệu bộc lộ rõ ràng như: nổi vết mẩn đỏ lan rộng, cảm giác ngứa râm ran. 

Việc phát hiện sớm gan nhiễm mỡ không chỉ giúp quá trình điều trị trở nên đơn giản mà còn ngăn chặn hiệu quả những rủi ro hậu quả sau này. Nếu ở cấp độ nhẹ, việc thay đổi lối sống theo chỉ dẫn chuyên môn sẽ giúp gan hồi phục kỳ diệu.

Đừng để sự lơ là khiến bệnh tiến triển nặng, vì khi đó, việc kiểm soát các biến chứng sẽ trở nên khó khăn và tốn kém hơn rất nhiều.

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
Uống nước dừa liên tục có sao không? Những lợi ích và cảnh báo cần biết

VOV.VN - Nước dừa là thức uống tự nhiên giúp giải nhiệt và bổ sung nhiều dưỡng chất có lợi cho sức khỏe. Tuy nhiên, việc uống thường xuyên với lượng lớn có thực sự tốt vẫn là điều nhiều người băn khoăn. Hiểu rõ lợi ích và rủi ro của nước dừa sẽ giúp bạn sử dụng loại đồ uống này hợp lý hơn.

Bệnh sởi ở người lớn: Triệu chứng, biến chứng và cách phòng ngừa

VOV.VN - Bệnh sởi ở người lớn đang có xu hướng gia tăng với nhiều biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời. Các chuyên gia cảnh báo, triệu chứng sởi ở người lớn thường dễ bị bỏ qua, dẫn đến nguy cơ nhiễm trùng nặng. Tiêm vaccine vẫn là biện pháp phòng bệnh hiệu quả nhất.

Loại rau được ví là 'nhân sâm' nhưng lại khắc tinh với người bị bệnh gout

VOV.VN - Dù được mệnh danh là "vua của các loại rau" hay "nhân sâm" nhờ kho tàng dinh dưỡng quý giá, măng tây lại là thực phẩm mà người mắc bệnh gout không nên ăn.

