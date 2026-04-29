Tỏi mọc mầm - Lợi ích và lưu ý bạn nên biết

Thứ Tư, 11:23, 29/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tỏi là gia vị quen thuộc nhưng dễ nảy mầm nếu bảo quản không đúng cách. Điều này khiến nhiều người lo ngại tỏi mọc mầm có còn ăn được và có ảnh hưởng đến sức khỏe hay không. Thực tế, tỏi mọc mầm vẫn có thể sử dụng, tuy nhiên cần hiểu rõ cách dùng và những lưu ý để đảm bảo an toàn.

Tỏi mọc mầm có ăn được không?

Khi xuất hiện mầm xanh nhỏ, củ tỏi đã bắt đầu nảy mầm. Theo một số nghiên cứu, tỏi mọc mầm vẫn có thể sử dụng nếu còn tươi, không hư hỏng và thậm chí vẫn chứa nhiều hợp chất có lợi.

Tuy nhiên, cần phân biệt với tỏi bị nấm mốc. Nếu mầm xanh hoặc vàng nhạt, củ còn chắc thì vẫn dùng được. Ngược lại, tỏi mềm nhũn, đổi màu, có mốc hoặc mùi lạ nên loại bỏ để tránh nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Tác dụng của tỏi mọc mầm đối với cơ thể

Chống ung thư

Một số nghiên cứu cho thấy, tỏi mọc mầm chứa hàm lượng selenium cao, có thể góp phần giảm nguy cơ ung thư, đặc biệt là ung thư vú. Ngoài ra, các chất chống oxy hóa hình thành trong quá trình nảy mầm có khả năng ức chế sự phát triển của tế bào bất thường.

toi moc mam - loi ich va luu y ban nen biet hinh anh 1
Tỏi là gia vị quen thuộc nhưng dễ nảy mầm nếu bảo quản không đúng cách

Chiết xuất từ tỏi mọc mầm trong vài ngày đầu được cho là có hoạt tính chống oxy hóa mạnh. Những hợp chất này đóng vai trò hỗ trợ bảo vệ tế bào trước các gốc tự do, từ đó góp phần phòng ngừa ung thư.

Tăng cường hệ miễn dịch

Tỏi từ lâu được xem là thực phẩm hỗ trợ tăng cường miễn dịch. Đặc biệt, tỏi mọc mầm chứa nhiều hợp chất sinh học giúp cơ thể chống lại vi khuẩn và virus; Ngoài ra, các vitamin và khoáng chất trong tỏi góp phần cải thiện sức đề kháng. Việc bổ sung tỏi mọc mầm vào chế độ ăn có thể hỗ trợ hệ miễn dịch hoạt động hiệu quả hơn.

Bảo vệ tim mạch, ngăn ngừa đột quỵ

Tỏi mọc mầm chứa nhiều chất chống oxy hóa giúp hạn chế hình thành mảng bám trong mạch máu, từ đó hỗ trợ bảo vệ tim mạch và cải thiện hoạt động tuần hoàn. Ngoài ra, các hợp chất như ajoene giúp giảm nguy cơ hình thành cục máu đông, còn nitrit hỗ trợ giãn mạch. Sự kết hợp này góp phần tăng lưu thông máu và giảm nguy cơ đột quỵ.

Chống lão hóa

Tỏi mọc mầm giàu chất chống oxy hóa, giúp hạn chế tác động của gốc tự do và hỗ trợ làm chậm quá trình lão hóa. Nhờ đó, việc sử dụng hợp lý có thể góp phần bảo vệ tế bào và duy trì sức khỏe; Một số khuyến nghị cho thấy, nên dùng tỏi trong những ngày đầu nảy mầm, khi hoạt tính chống oxy hóa cao hơn, giúp hỗ trợ giảm nếp nhăn và bảo vệ tế bào.

Những lưu ý khi ăn tỏi mọc mầm

Tỏi mọc mầm vẫn có thể sử dụng nhưng nên ăn với lượng vừa phải. Trước khi dùng, cần phân biệt với tỏi bị mốc và loại bỏ phần hư hỏng nếu có. Chỉ nên ăn khoảng 1-2 tép mỗi ngày, tránh lạm dụng; không dùng khi đang mệt mỏi, đầy bụng hoặc buồn nôn. Người sức khỏe yếu nên hạn chế, đồng thời cần bóc vỏ và sơ chế sạch trước khi chế biến để đảm bảo an toàn.

Những người không nên ăn tỏi mọc mầm

Một số đối tượng nên hạn chế hoặc tránh ăn tỏi mọc mầm như: người mắc bệnh về mắt vì dễ gây kích ứng niêm mạc; người có bệnh gan do tỏi có tính nóng; người đang tiêu chảy vì có thể kích thích ruột làm triệu chứng nặng hơn; người huyết áp thấp do tỏi có thể làm giảm huyết áp; Tỏi mọc mầm cũng không tốt cho phụ nữ đang cho con bú vì hoạt chất trong tỏi có thể ảnh hưởng đến trẻ qua sữa mẹ.

hanh-toi-mam.jpg

Ăn hành tỏi mọc mầm có nguy hiểm không?

VOV.VN - Hành và tỏi là hai nguyên liệu phổ biến nhất mà chúng ta sử dụng trong nhà bếp. Chúng mang lại hương vị mạnh mẽ, hăng và thơm cho bất kỳ món ăn nào chúng được thêm vào.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
Tin liên quan

Cách bảo quản tỏi lâu không mọc mầm

VOV.VN - Nếu biết cách bảo quản tỏi, bạn có thể giữ và sử dụng loại củ gia vị này trong nhiều tháng, thậm chí cả năm mà không lo mọc mầm hay thối, hỏng.

Ngỡ ngàng với 4 thực phẩm "bổ dưỡng gấp đôi" khi mọc mầm không phải ai cũng biết

VOV.VN - Nhiều người thường vứt bỏ thực phẩm khi chúng bắt đầu mọc mầm, cho rằng chúng đã hỏng và không ăn được. Tuy nhiên, sự thật là nhiều loại thực phẩm khi nảy mầm lại chứa hàm lượng dinh dưỡng cao hơn gấp nhiều lần so với trạng thái ban đầu.

Ngỡ ngàng với loạt thực phẩm quen thuộc lại "tàn phá" gan nhanh hơn cả bia rượu

VOV.VN - Gan là cơ quan nội tạng quan trọng, đảm nhiệm nhiều chức năng giải độc và chuyển hóa chất dinh dưỡng. Tuy nhiên, nhiều người vẫn chủ quan với sức khỏe lá gan, đặc biệt là khi tiêu thụ những thực phẩm tưởng chừng vô hại nhưng lại âm thầm gây tổn thương nghiêm trọng.

